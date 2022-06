Dia do Mundial do Meio Ambiente: conheça 10 franquias com iniciativas sustentáveis

O Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste domingo, 5, foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1974. A data é marcada por uma Conferência das Nações Unidas, que, neste ano, será realizada na Suécia. Com o lema 'Uma Só Terra', o evento destaca a necessidade de se viver de forma sustentável, promovendo transformações para um estilo de vida menos poluentes e mais verde.

As discussões sobre preservação ambiental e sustentabilidade têm ganhado espaço em instituições públicas e privadas, além de empresas. Para celebrar a data, a EXAME reuniu dez franquias brasileiras com iniciativas sustentáveis. As ações são as mais variadas e vão da instalação de placas solares e aeradores nas torneiras, aquisição de matéria-prima certificada, utilização de produtos orgânicos, além de medidas para a redução do lixo produzido e do aumento do volume de embalagens recicladas. Confira:

5àsec

A lavanderia 5àsec disponibiliza nas 500 lojas da franquia uma caixa coletora de embalagens plásticas a serem enviadas para pontos de reciclagem de cada cidade onde a unidade atua. Outra iniciativa são as capas retornáveis, que envolvem as peças de roupas após serem limpas e passadas, como forma de proteção, feita em material resistente (TNT), que suporta cinco camisas, em média. Aos que ainda preferem as de plástico, todos os itens feitos com este material, contam com insumo biodegradável.

A marca também investe em outros itens pensando na sustentabilidade, ao optar pela sacola de papel reciclado e disponibilizar aos clientes um porta-tíquetes feito em papel ecologicamente correto, proveniente de madeiras de reflorestamento, 100% reciclável.

Além disso, criou o cashback de cabides, uma ação que visa diminuir a produção de cabides de plástico que são enviados junto aos itens que recebem os serviços das lavanderias. O sistema funciona como desconto ao cliente, ou seja, por cada cabide devolvido, que é higienizado e reutilizado.

Com utilização de insumos 100% biodegradáveis, a rede segue as diretrizes da legislação sanitária e que não prejudicam o meio ambiente. Também investe em equipamentos tecnológicos inteligentes, que utilizam menor quantidade de litros de água nos enxágues, durante o ciclo de lavagem das peças. Dessa forma, a economia de água nos equipamentos da rede é de 15% em relação às lavanderias tradicionais.

Hinode

Entre os destaques mencionados estão que 8,65% dos lançamentos em 2021 utilizaram plástico de fonte renovável nas embalagens, o que representa 36 toneladas de plástico proveniente da cana-de-açúcar. O lançamento de refis gerou uma queda média de 75% no volume de plástico usado nas categorias que apresentam refis. 46% dos papéis das embalagens possuem certificação Forest Stewardship Council – FSC.

A companhia migrou da unidade de Jandira para o Mercado Livre, em fevereiro de 2022, utilizando 100% de energia renovável, além do programa de logística reversa das embalagens pós-uso, que está na fase piloto e foi implementado em 15 franquias da empresa. No primeiro mês de projeto coletou 131 kg de material reciclável, com uma taxa de aproveitamento de 94%. Outro diferencial está na implantação de uma calculadora de impacto ambiental, que orienta a criação de novos produtos e a medição das emissões de gases de efeito estufa.

Lavô

Os clientes da rede de lavanderias self-service Lavô não imaginam que os contêineres em que funcionam algumas unidades já podem ter viajado mundo afora. Isso porque as lojas são construídas em contêineres reciclados, reaproveitando toneladas de material.

A economia de energia e água é destaque na hora de lavar e secar: os equipamentos consomem apenas 2 watts por ciclo, contra 9 watts da máquina doméstica, enquanto o consumo de água é de 56 litros por lavagem, enquanto, em casa, este gasto pode chegar a 190 litros.

Megamatte

A rede de açaí e bebidas à base de erva, tem algumas iniciativas sustentáveis como arejadores nas torneiras, que promovem a redução de até 60% do consumo; luminárias e lâmpadas de LED e materiais certificados pelo Forest Stewardship Council (FSC), que garantia a boa procedencia do produto.

A Megamatte também tem o modelo de negócio em contêiner, que promove economia na utilização de recursos naturais como areia, tijolo, água, e ferro, além de diminuir a geração de resíduos. Neste sentido, a rede também utiliza utensílios com menor impacto ao meio ambiente, como canudos reutilizáveis, copos e embalagens para delivery recicláveis ou biodegradáveis. A rede também firmou um compromisso de, até 2025, ter 100% dos produtos à base de ovos com Cage Free.

Pizza Prime

A rede Pizza Prime tem uma parceria voluntária com a empresa EcoABC, que consiste em retirar o óleo vegetal nas lojas e convertê-lo em benefício para as unidades, onde cada litro de óleo coletado é convertido em produtos de limpeza certificados pela Anvisa.

Outra parceria deve ser fechada em breve com a Alelo e Musa, onde 100% de todo lixo produzido terá um descarte sustentável.

Pormade Portas

A Pormade Portas, franquia de fabricação e venda de kits prontos e avulsos de portas, rodapés, biombos, papéis de parede, fechaduras e outros acessórios, está investindo na geração de energia renovável e diminuição de emissão de gases de efeito estufa.

O objetivo é tornar a empresa um polo de produção 100% sustentável até 2030. A companhia pretende encerrar 2022 com a instalação total de 10 mil placas fotovoltaicas em um investimento de R$ 24 milhões. “As placas fotovoltaicas estarão presentes em todo complexo, abrangendo área fabril e administrativa. Nosso projeto engloba a instalação de uma usina com capacidade de geração de 5 MW”, explica Claudio Zini, diretor-presidente da Pormade.

Yes! Cosmetics

Em 2022, a marca de cosméticos quer ter 100% do portfólio com fórmulas veganas. Além disso, trabalha com matéria-prima rastreável e o papel das embalagens é proveniente de florestas de manejo sustentável.

A questão social também é destaque: a empresa está trabalhando no projeto Yes! In para capacitar vendedores para atender ao público surdo e cego. Atualmente, as unidades contam com atendimento em libras agendado pelo site, mas a ideia é expandir a iniciativa.

Anjos Colchões & Sofás

A rede de franquias especializada em colchões e estofados, Anjos Colchões & Sofás, adotou o processo de reutilização dos retalhos de panos para criar um manto protetor que envolve a região das molas. Além do benefício ao meio ambiente, com uma destinação mais coerente desse excedente, que é um dos mais agressivos ao meio ambiente, a Anjos possibilitou também garantir uma sobrevida maior ao produto por proteger uma área sensível do colchão.

eLav

Criada em 2015, pelo empresário Fernando Vigato, na cidade de Varginha (MG), a eLav busca diminuir os impactos no meio ambiente com uma formatação que vai desde os processos operacionais até a seleção do ponto e escolha das máquinas, permitindo uma contribuição positiva para a preservação do planeta. Em suas 51 unidades espalhadas pelo Brasil, a rede conseguiu economizar até 70% de energia elétrica e uma média de 60% de água.

Somente em 2021, a empresa economizou mais de 5 milhões de litros de água e, para este ano, há um projeto em andamento que prevê economia de até 80% de água em cada unidade eLav. “Economizar recursos, como água e energia elétrica, não é somente um hábito saudável, mas uma grande responsabilidade com o futuro”, ressalta Fernando.

Arena Baby

A rede Brechó e Outlet infantil, Arena Baby, está evitando o uso de sacolas plásticas e começou a utilizar tags recicláveis.

“Ao reutilizar as peças e deixar novos produtos na loja, o cliente também ajuda outra família que comprará um item de qualidade com valor bem abaixo do mercado. Nosso trabalho é garantir que as 5 mil peças que entram todos os dias nas nossas lojas estejam em tão bom estado que você as confunda com produtos novos de fábrica'', diz Pedro Cruz, gerente de expansão da Arena Baby.

