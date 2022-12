Franquias pequenas: 47 negócios com até 30 metros quadrados para empreender em 2023

Para quem deseja empreender em 2023, mas não está disposto a investir em franquias com grandes metragens, os modelos mais compactos são ótimas opções.

As franquias com até 30 metros quadrados são fáceis de serem montadas, demandam baixo investimento inicial e menores custos com aluguel, tributos, contas de consumo e até funcionários.

E não se engane, esse negócio pode ser pequeno, mas a possibilidade de ter um lucro é alta.

Se você está em busca de um negócio com esse perfil, confira 47 marcas que oferecem franquias com até 30 metros quadrados.

1. Calzoon Sucos e Calzones

Especializada em calzones, sucos e açaí, a marca de Joinville (SC), tem o objetivo de popularizar a iguaria por todo o Brasil. A receita, que tem origem na Itália, é uma massa assada que pode ter diversos recheios, como muçarela, marguerita e carne seca. Além das opções vegetariana e integral. A marca tem mais de 60 unidades pelo país.

Investimento inicial: R$139.700,00 a R$ 242 mil (depende do modelo de negócio)

Prazo de retorno: a partir de 24 meses

Espaço da loja: a partir de 30 metros quadrados

2. Kekala Custom Picolé

A Kekala Custom Picolé é uma rede de franquias pioneira na comercialização do picolés recheáveis na hora, também chamado de "o melhor picolé do mundo". A empresa oferece uma experiência completamente customizável desde o pedido até a retirada no balcão. A marca desenvolveu ainda uma vitrine inédita, por meio da qual o cliente, além de assistir à montagem, retira o produto em um suporte estilizado. São mais de 300 combinações entre base, recheio e cobertura.

Investimento: R$169.000

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses

Espaço da loja: quiosque de 7 metros quadrados

3. MINNI CAFETERIA

Criada em 2022, a Mini é uma cafeteria to go, feita para pessoas que querem agilidade, mas não abrem mão de um bom café. Tem como finalidade oferecer pequenas doses de felicidade aos seus clientes, trazendo os salgados e doces selecionados e diagnosticados como campeões de vendas, ou seja, a franquia é um conglomerado de tudo que deu certo.

Valor de Investimento: R$ 150 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Espaço da loja: 5 metros quadrados

4. Chilli Beans

É a maior marca especializada em óculos escuros da América Latina, com mais de 1000 unidades em 19 países. Recebeu diversos prêmios de entidades franqueadoras e está na lista das 1000 Melhores Franquias do Brasil para se investir. A marca tem três diferentes modelos: Vermelha (quiosque e loja), Ótica Chilli Beans (quiosque e loja) e Eco Chilli, que tem um modelo de negócio sustentável, em formato de contêiner.

Investimento: R$ 59 mil a R$ 170 mil

Prazo do retorno: de 18 a 24 meses

Espaço da loja: 9 a 20 metros quadrados

5. Açaí da Cidade

O Açaí da Cidade é uma rede de franquias de açaí que tem como foco encantar os clientes por meio da experiência de consumo. Suas lojas dispõe de pedidos prontos e também da opção self-service, para deixar o cliente mais à vontade.Com conceito pet friendly, a marca possui uma área para pets, vagas internas para bicicletas e um espaço kids.

Investimento inicial: R$ 135 mil

Prazo médio de retorno: 12 meses

Espaço da loja: 30 metros quadrados

6. Royal Trudel

Uma rede de franquias fundada em 2016, pioneira em trazer para o Brasil o TRUDEL, um doce típico do Leste Europeu eleito por cinco vezes o melhor doce de Gramado/RS. A rede conta atualmente com 55 lojas distribuídas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Paraíba, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Investimento inicial: R$130 a R$150 mil (taxa de franquia inclusa)

Prazo de retorno: entre 18 e 30 meses

Espaço da loja: 8 metros quadrados

7. market4u

A market4u, rede de minimercados autônomos e líder do segmento no Brasil, tem como propósito levar mais comodidade e segurança para as pessoas por meio do conceito de honest market dentro dos condomínios residenciais e comerciais. Atualmente, a franquia dispõe de mais de 2.000 lojas espalhadas em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Investimento Inicial: a partir de R$ 70 mil

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Espaço da loja: a partir de 3 metros quadrados

8. Casa de Bolos

Maior rede de bolos caseiros do Brasil e pioneira no segmento, com mais de 400 lojas em todo o país, possui um cardápio com mais 100 sabores de bolos incluindo versões de produtos diet, integral, funcional, tortas, cucas, bolos de aniversário e bolo no pote.

Investimento Inicial - R$ 96 mil (inclui taxa de franquia)

Previsão de retorno: 24 meses

Espaço da loja - a partir de 30 metros quadrados (Modelo Loja Mini)

9. Mr. Fit

A rede Mr. Fit é pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil e dispõe de diversas opções de modelos de lojas para quem quer ser um franqueado. A rede está presente em 26 estados brasileiros e em processo de internacionalização para fincar sua bandeira na Europa e EUA.

Investimento inicial - A partir de R$ 77 mil

Prazo de retorno - de 10 a 36 meses

Espaço da loja - entre 9 e 10 metros quadrados (modelo quiosque)

10. Sucos S/A

Rede de alimentação saudável que oferece uma variedade de sucos, saladas, açaís, sanduíches naturais e tapiocas. Durante a pandemia, a franquia ampliou sua atuação no delivery e expandiu fortemente em shoppings. Apenas em 2021, a marca cresceu seu faturamento em 50%.

Investimento inicial- a partir de R$ 120 mil

Retorno do investimento - entre 22 e 30 meses

Espaço da loja - a partir de 9 metros quadrados

11. Mais1 Café

Maior rede de cafés especiais do país, tem como proposta otimizar a experiência do cliente a partir do conceito ‘to go’. A rede possui mais de 500 unidades, e trabalha com bebidas de mais alta qualidade, desde o clássico coado até drinques gelados com café de grão especial.

Investimento - R$ 150 mil (inclui taxa de franquia)

Previsão de retorno - de 18 a 24 meses.

Espaço da loja: 8 a 20 metros quadrados

12. Mercadão dos Óculos

Rede de óticas com mais de 700 unidades por todo o país, o Mercadão dos Óculos é uma das 50 maiores franquias do Brasil. A marca oferece um modelo de negócio rentável para cidades pequenas de até 30 mil habitantes, com produtos de qualidade que acompanham a moda e tecnologia óptica internacional.

Investimento inicial: R$ 180 mil

Retorno do Investimento: 18 e 24 meses

Espaço da loja: a partir de 25 metros quadrados

13. Megamatte

A rede Megamatte oferece uma opção de alimentação rápida e saudável através de uma marca de confiança e tradição em seu segmento. A missão da rede é construir um ecossistema que gere impacto de buscar sempre maior rentabilidade aos negócios dos franqueados e investidores; formar pessoas para serem os melhores profissionais do mundo; entregar aos consumidores o melhor produto, com experiência garantida, dentro das lojas e devolver à sociedade parte das conquistas, com foco na capacitação.

Investimento estimado – R$ 320 mil

Prazo de retorno – 24 meses

Espaço da loja - 30 metros quadrados

14. Onii

Fundada e baseada em São Carlos (SP), capital brasileira da tecnologia e inovação, a Onii é a pioneira no desenvolvimento de lojas autônomas no país, oferecendo soluções de conveniência flexíveis e inteligentes para que as pessoas tenham mais praticidade e autonomia em suas vidas. Com mais de 600 unidades, está presente em mais de 130 cidades brasileiras, além de EUA, Portugal, Espanha e EAU.

Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil

Retorno: 12 a 15 meses

Espaço da loja: 5 a 30 metros quadrados

15. Menu Poke

A rede de Fresh Food foi criada para acompanhar a tendência de alimentação saudável com opções veganas, vegetarianas e que atendem qualquer tipo de intolerância alimentar em um produto modular, montado a partir da escolha de cada cliente. Outros produtos como pratos quentes, pratos exclusivos da marca, sobremesas saudáveis e sucos funcionais compõem o cardápio.

Investimento inicial total: até R$ 145 mil (Inclui taxa de franquia)

Previsão de retorno: 9 a 15 meses

Espaço da Loja: 30 metros quadrados

16. Yes!Cosmetics

Rede com mais de 20 anos de atuação no segmento de beleza e cosméticos, lançou este ano o modelo cápsula para o franchising. A proposta é que a microfranquia seja implementada em pontos estratégicos, como galerias, supermercados, e estações de trem, devendo capitalizar a marca e estar presente em cidades com até 20 mil habitantes.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil

Prazo de retorno: a partir de 15 a 18 meses

Espaço da Loja: a partir de 2,4 metros quadrados

17. Minha Quitandinha

Minha Quitandinha é uma startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Fundada no ano de 2020, no município de Balneário Camboriú (SC), em meio a pandemia do coronavírus, a rede leva praticidade com base no conceito de honest market, instalada dentro de complexos residenciais e comerciais, que opere durante 24 horas por dia, sete dias por semana.

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Espaço da Loja: área mínima de 2 metros quadrados

18. Franquia Topper (Norte e Nordeste)

Desde 1975 no mercado esportivo da América do Sul, a Topper protagonizou alguns dos momentos mais importantes do futebol e do rugby, como o patrocínio da Seleção Brasileira de Futebol e Confederação Brasileira de Rugby (CBRu). Atualmente, é fornecedora de bolas dos principais campeonatos estaduais, além de patrocinar o Sesi Franca Basquete, atual campeão da NBB.

Investimento inicial: R$ 80 mil (quiosque) e R$ 85 mil (container)

Prazo de retorno: 12 a 20 meses (quiosque) e 12 a 24 meses (container

Espaço da loja: 14 a 30 metros quadrados

19. Franquia Rainha (Norte e Nordeste)

Fundada em 1934, a Rainha conta com DNA brasileiro que tem histórico no vôlei profissional, com o patrocínio da Seleção Brasileira, na década de 80. Pioneira no segmento esportivo com o lançamento do tênis Rainha System, primeiro sistema de tecnologia 100% brasileiro no mercado, além de contar com modelos icônicos, como Mont Car, Iate e VL 2500.

Investimento: R$ 80 mil (quiosque) e R$ 85 mil (container)

Prazo de retorno: 12 a 20 meses (quiosque) e 12 a 24 meses (container)

Espaço da loja: 14 a 30 metros quadrados

20. Espaço Make

Com o slogan "Porque chique é pagar pouco” e um mostruário diversificado e valores fixos, a Espaço Make chama a atenção dos clientes ao comercializar os mais diversos produtos de beleza de grandes marcas como Max Love, Vivai, Playboy, Ruby Rose e Fenzza, a um preço fixo de R$ 10,00. A rede também conta com uma área VIP, com valores de R$15,00 a R$50,00. Hoje, a marca conta com mais de 20 unidades espalhadas por todo país.

Investimento inicial: R$ 95 mil (quiosque)

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Espaço da loja: a partir de 6 metros quadrados

21. Lavô

Maior franquia de lavanderias self-service do Brasil. Inaugurada em 2018, entrou para o franchising em 2020 e já conta com mais de 800 unidades comercializadas pelo Brasil. Com a missão de democratizar e simplificar o serviço, a franquia dispensa funcionários e pode ser gerenciada à distância, por meio do sistema online.

Investimento: R$ 149 mil a R$ 199 mil (depende do modelo da franquia)

Prazo de retorno: 18 meses

Espaço da loja: 20 metros quadrados

22. Rei do Mate

Fundada em 1978, a 1ª loja da rede Rei do Mate conquistou seus primeiros consumidores com uma receita de chá própria, consumida pura ou com leite, limão, caju e maracujá. Neste ano, completa 30 anos de sua 1ª franquia, em um momento de crescimento acelerado, com o total de 30 unidades inauguradas. Hoje, com 310 lojas instaladas em 19 Estados, a rede recebe mensalmente cerca de 1.8 milhão de pessoas em suas unidades.

Investimento Inicial: R$ 350.000,00 (inclusos: obra, equipamento, taxa de franquia, estoque e capital de giro)

Retorno: 30 a 36 meses

Espaço da loja: 15 a 30 metros quadrados

23. Vivenda do Camarão

A Vivenda do Camarão foi criada em 1984, pelo Fernando Perri, CEO da rede, em Moema, na cidade de São Paulo. O sucesso do 1º restaurante, com pratos à base de camarão, logo conquistou o consumidor com os preços acessíveis. Ao ingressar no franchising, consolidou sua expansão em território nacional. Hoje, com unidades próprias e franqueadas, atua no varejo, no atacado, no e-commerce, e repaginou a Vivenda em Casa, microfranquia que atua em cidades menores pelo Brasil.

Investimento inicial: R$ 60.000,00 (inclusos: capital de instalação, taxa da franquia e capital de giro)

Retorno: 12 a 14 meses

Espaço da loja: 16 metros quadrados

24. Ice Creamy

Fundada pelo chef e mestre sorveteiro, Émmerson Serandin, a marca fabrica e distribui sorvetes 100% artesanais, desenvolvida com matéria prima importada, rico em fibras e vitaminas, além de ter menos gordura e 50% menos açúcar. É a maior rede de sorvetes premium na pedra do Brasil, com mais de 80 unidades.

Investimento total: a partir de R$ 49,9 mil

Retorno: 18 a 36 meses

Espaço da loja: 6 a 22 metros quadrados

25. Splash Bebidas Urbanas

A Splash Bebidas Urbanas é uma franquia de bebidas e alimentos prontos para o consumo, com um mix de produtos doces, salgados, bebidas quentes e geladas, cafés e opções veganas, que atende a diversos públicos a qualquer momento do dia. Fundada em 2018, pelo casal Brunna Farizel e Lucas Moreira, a rede já possui mais de 100 unidades espalhadas pelo Brasil.

Investimento total: R$ 250 mil

Retorno: 15 a 18 meses

Espaço da loja: a partir de 20 metros quadrados

26. TRATABEM

A TRATABEM foi criada em 2012 e faz parte da Rede iGUi juntamente com a UNLIMITED, Splash e iGUi. Pioneira no tratamento, manutenção, assistência técnica e tratamento químico de todos os tipos de piscinas, spas, saunas, hidromassagens, fontes, chafarizes e espelhos d’água.

Investimento inicial total (e o que compõe o valor): a partir de ​R$ 68.000,00 (taxa de franquia + Kit inicial de químicos, acessórios e suporte)

Retorno do investimento: 12 ​a 18 ​meses

Espaço da Loja: 18 metros quadrados

27. Reino Rural

Chegou ao mercado em 2014 por meio do empresário Matheus Ferraz oferecendo uma linha de produtos agropecuários (suplemento nutricional animal e fertilizantes) de alta qualidade visando o aumento da eficiência e da lucratividade do produtor rural. Em 2021 a marca se lançou no mercado de franquias para capitalizar a expansão em todo o Brasil.

Investimento: a partir de R$ 45.990,00

Prazo de retorno: 4 a 6 meses

Espaço da loja: 30 metros quadrados

28. Santo Santo Santo

Possui um mix de artigos de religiosidade e positividade, com mais de mil itens em acessórios masculinos e femininos como pulseiras, chaveiros, adornos para carros, terços, itens de decoração, incensos litúrgicos, velas aromáticas, imagens de santos, adesivos, livros, entre outros produtos. Em 2022 iniciou a expansão por meio do franchising com modelo de negócio loja física.

Investimento inicial: a partir de R$ 198.400,00

Prazo de retorno: 14 a 18 meses

Espaço da loja: 30 metros quadrados

29. Peggô

É uma rede de minimercados com autoatendimento indoor para condomínios residenciais, prédios corporativos e grandes indústrias. Criada em 2021 como alternativa aos empresários do setor alimentício diante dos desafios impostos pela pandemia de Covid-19, a marca conta atualmente com 50 unidades em oito estados. A marca nasceu em fevereiro de 2021 e iniciou a franquia em janeiro de 2022.

Investimento: a partir de R$ 30 mil

Prazo de retorno: 15 a 20 meses

Espaço da Loja: a partir de 9 metros quadrados

30. Fast4You

A Fast4you surgiu de uma necessidade, da busca por maior conforto na hora de fazer compras e menor perda de tempo em filas e esperas por tele-entregas, sendo assim, a fundadora da marca Daiane Vanoni, junto de seu sócio e marido Cristiano Vanoni, iniciaram este novo negócio: uma inovação tecnológica no Brasil, não só no varejo, como no perfil de consumo dos clientes. Atualmente são 400 lojas em operação em 19 estados, com 52 unidades para inaugurar.

Investimento inicial: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Espaço da loja: a partir de 10 metros quadrados

31. Clube Turismo

A maior e mais premiada microfranquia de turismo do país. Pioneira ao lançar um formato moderno e inovador de franquia de Agências de Viagens. Este formato surgiu através da necessidade de prestar um serviço exclusivo e de qualidade a clientes e empreendedores.

Investimento: a partir de R$ 25 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Espaço da loja: 30 metros quadrados

32. Stonia Ice

A Stonia Ice Creamland vende gelato na pedra, misturado com os mixes a escolha do cliente, e sobremesas especiais com ingredientes da mais alta qualidade.

Investimento: a partir de R$ 149 mil

Prazo de retorno médio de 18 a 24 meses

Espaço da loja: 30 metros quadrados

33. Lebriju

A Lebriju é uma franquia de acessórios de Moda com 15 lojas e quiosques em São Paulo, São Caetano do Sul, Jundiaí, Curitiba e Manaus. Já estão operando na capital paulista, nos shoppings Bourbon Pompéia e Ibirapuera, com sucesso. A Lebriju oferece essa opção para todo o Brasil.

Investimento médio: R$ 189,5 mil (incluindo a taxa de franquia)

Retorno do Investimento: 24 meses (modelo de quiosque)

Espaço da loja: a partir de 9 metros quadrados

34. Chiquinho Sorvetes

Líder no segmento, com mais de 40 anos de experiência no mercado de sorvetes. A rede possui atualmente mais de 680 unidades espalhadas por todo o país. A franqueadora tem sede em São José do Rio Preto, a 454 km da capital paulista e, com estrutura moderna, é constituída por empresas próprias nas áreas de arquitetura, distribuição, logística, marketing e tecnologia da informação

Investimento inicial: a partir de R$ 280 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Espaço da loja: 9 ou 12 metros quadrados (formato quiosque)

35. Dot Bank

É um banco digital voltado para empresas que desejam automatizar processos, como o de pagamentos e recebimentos. Através da integração com o software de gestão, a conciliação automática favorece o ganho de performance no dia a dia. Além desses serviços, a plataforma conta com um portfólio de produtos que atendem empresas de pequeno e médio porte do comércio e varejo.

Investimento inicial: a partir de R$ 2.200, 00

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

Espaço da loja: 10 metros quadrados

36. Getpower Solar

A empresa comercializa painéis solares para geração de energia elétrica, na qual possibilita redução de até 95% na conta de luz e ainda é considerado uma fonte de energia limpa, com menos impacto ambiental. Em 2022 a marca migrou para o mercado de franchising com modelo de negócio home office.

Investimento inicial- R$ 55 mil

Prazo de retorno - 6 meses

Espaço da loja - 30 metros quadrados

37. Gigatron Franchising

Se destaca pela inovação e qualidade de seus produtos e serviços dentro da área de Tecnologia da Informação, especialmente no que se refere a softwares. Possui uma metodologia própria, com a propagação de um serviço inovador criado pela empresa, o Software de Gestão Giga ERP.

Investimento inicial: a partir de R$ 2.500,00

Prazo de retorno: 1 a 12 meses

Espaço da loja: 10 metros quadrados

38. FiChips Food

É a primeira rede de franquias brasileira de fast-food de prato especializado na culinária do Reino Unido com filé de peixe empanado com batatas fritas. A franquia, que se tornou a maior do país com a culinária inglesa, trabalha com cinco modelos de negócios: delivery para cidades até 50 mil habitantes, container, shopping, quiosque e loja de rua em formato de pub.

Investimento inicial: entre R$ 152 mil a R$ 375 mil

Prazo de retorno: 14 a 24 meses

Espaço da loja: 9 a 30 metros quadrados

39. N2: gelatos

Criada na Austrália por um avô que queria agradar os netos preparando um gelato exclusivo para cada um deles, a N2 é sucesso em todo o mundo. Seu grande diferencial é o nitrogênio líquido que permite preparar uma receita por vez – lê-se sem a necessidade de fazer 5 ou 8 litros de cada preparo -, mantendo o frescor e a qualidade do gelato. Presente em 10 países, fabrica seus gelatos com nitrogênio líquido, fenômeno da internet, com suas pipocas bafo do dragão.

Investimento: R$ 400 mil

Retorno: 16 meses

Espaço da loja: 30 m²

40. T&D Sustentável

Greentech do segmento de “Construção Civil e Sustentabilidade” que tem como propósito desenvolver tecnologias e serviços totalmente focados no combate ao desperdício de água. A rede está presente, com suas filiais e unidades franqueadas, em mais de 30 cidades do Brasil, além de já terem evitado o desperdício de mais de 250 milhões de litros de água, equivalentes a uma economia superior à R$ 9 milhões de reais para seus clientes. Até o final de 2025 a rede espera chegar a 150 unidades em funcionamento e ter colaborado na redução de 1 bilhão de litros de água.

Investimento inicial: R$ 195 mil a R$ 230 mil

Prazo de retorno: 16 a 23 meses

Espaço da loja: até 30 metros quadrados

41. Gendai

Marca adquirida pelo Grupo Trigo, é um restaurante de comida japonesa inaugurado há 30 anos em São Paulo com opções de pratos mais acessíveis e maior agilidade no atendimento. Tem três fortes fatores: produtos de qualidade, agilidade no atendimento e preço acessível. Com eles, a marca aumentou o número de franqueados ano após ano, aproximando ainda mais o brasileiro da cultura oriental. Atualmente, o Agendai possui 51 restaurantes espalhados pelo Brasil e é uma das apostas do time de expansão do Grupo Trigo para 2023.

Investimento Inicial: R$650 mil

Prazo de retorno: 30 meses

Espaço da loja: a partir de 30 metros quadrados

42. Au-All Pet Móvel

É a primeira e única franquia pet móvel no Brasil a contar com uma van equipada com todo aparato para higienização e embelezamento de cães e gatos. O veículo possui água aquecida para o banho dos pets, gerador próprio, além de ir até a casa do cliente com serviços de banho tosa para pets de todo tipo e porte. Em 2022 migrou para o franchising com três modelos de negócios.

Investimento inicial: a partir de R$ 213 mil

Prazo de retorno: 26 a 45 meses

Espaço da loja: 4 a 6 metros quadrados

43. Havanna

Fundada em 1939 na Argentina, como uma fábrica de alfajores, a Havanna é uma rede de cafeteria referência em iguarias argentinas. Reconhecida por seu doce de leite e alfajores, a empresa está presente em 2500 pontos de venda em 12 países. No Brasil há 16 anos, a rede conta com mais de 200 unidades em operação, sendo a maior parte em modelo de franquia.

Tamanho: Quiosque a partir de 12m² e loja a partir de 30m²

Investimento inicial: A partir de R$ 249.000 (quiosque) e R$ 349.000 (loja)

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Espaço da loja: 12 a 30 metros quadrados

44. DinDinPag

Criada em 2018 pelo empreendedor Robson Carvalho, em Umuarama (PR), a DinDinPag é uma franquia de soluções financeiras completa, que atua no ramo de empréstimos e financiamentos consignados, oferecendo diversos produtos como: cartão de crédito, financiamentos de imóveis e automóveis, seguros, capital de giro, consórcios dentre outros serviços. Atualmente a marca conta com 90 unidades espalhadas pelo país.

Investimento inicial - a partir de R$ 59 mil, incluso taxa de franquia,

Retorno: a partir de 6 meses

Espaço da loja - 30 metros quadrados

45. Sollar Energy

Idealizado pelo empreendedor Cleyton Gonçalves em 2017, a Franquia Sollar Energy entrou em operação em 2021, no ramo de soluções em energia fotovoltaica e tem a missão de oferecer energia renovável que respeita o meio ambiente para todas as casas e empresas brasileiras. Atualmente conta com 36 franquias pelo país.

Investimento inicial - a partir de R$ 31.197, incluso taxa de franquia

Retorno - a partir de 6 meses

Espaço da loja - área mínima de 30 metros quadrados

46. Spoleto

A marca é líder no segmento de culinária rápida italiana no Brasil. A rede passou por uma grande transformação gastronômica, vem profissionalizando cada vez mais seus gerentes – transformando-os em chefs –, modernizou sua arquitetura/estrutura e está com um investimento robusto no digital. Todas as novas franquias estão sendo inauguradas com formato de autoatendimento 100% digital e as antigas estão em processo de mudança. Com 335 restaurantes espalhados em 23 estados brasileiros e no Distrito Federal, hoje o Spoleto é a maior rede de franquias do Grupo Trigo.

Investimento Inicial: R$650 mil

Prazo de retorno: 30 meses

Espaço da loja: 30 metros quadrados

47. Doutor Sofá

Rede especializada em limpeza de estofados em geral – nasceu em Joinville, Santa Catarina e atualmente está em 25 estados mais o Distrito Federal com mais de 260 unidades em operação, além de ter iniciado a expansão internacional na Espanha, Estados Unidos e em breve Portugal.