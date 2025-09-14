Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Franquias faturam R$ 69,9 bilhões no 2º trimestre e ultrapassam 200 mil operações

Setor mantém ritmo de expansão, com crescimento em todos os segmentos, geração de 1,7 milhão de empregos diretos e aumento dos multifranqueados

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 12h00.

Última atualização em 14 de setembro de 2025 às 12h14.

O setor de franquias segue em ritmo acelerado no Brasil. No segundo trimestre de 2025, o franchising registrou faturamento de R$ 69,9 bilhões, alta  14,2%, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Nos últimos 12 meses, o faturamento do franchising acumula alta de 14,45%, enquanto no primeiro semestre a expansão foi de 11,6%.

O desempenho é explicado por um conjunto de fatores que incluem a alta taxa de emprego, o aumento da massa salarial e mudanças no comportamento de consumo.

“O resultado mostra mais uma vez o dinamismo e a constante evolução do franchising no Brasil. O setor tem capacidade de transformar ideias em negócios e gerar crescimento coletivo, com impacto socioeconômico relevante”, afirma Tom Moreira Leite, presidente da ABF.

Alimentação puxa crescimento

Todos os segmentos acompanhados pela ABF tiveram expansão no faturamento. O maior avanço veio de Alimentação – Comercialização e Distribuição (+44%), impulsionado pela Páscoa, pelo consumo de chocolates premium e pela consolidação de formatos como mercados autônomos, lojas de conveniência e cafeterias.

Na sequência aparecem Entretenimento e Lazer (+15,7%), beneficiado pela retomada da renda das famílias e pela demanda por experiências digitais e imersivas, e Limpeza e Conservação (+15,4%), impulsionado pela expansão de lavanderias de autoatendimento, que ganham espaço diante da redução de áreas de serviço em imóveis urbanos e da queda no número de empregados domésticos.

Outros setores também tiveram desempenho robusto: Alimentação Food Service (+14,2%), Saúde, Beleza e Bem-Estar (+12,5%), Serviços e Outros Negócios (+11,5%), Moda e Serviços Automotivos (11,4%).

Segmento2024 (R$ bi)2025 (R$ bi)% Var 2024-2025% Var Operações
Alimentação – Comercialização e Distribuição5,3877,75844,0%9,2%
Alimentação – Food Service9,24910,56214,2%7,5%
Casa e Construção4,4404,7847,8%9,2%
Comunicação, Informática e Eletrônicos1,8602,0409,7%-4,5%
Entretenimento e Lazer67978515,7%-4,4%
Hotelaria e Turismo3,3813,6618,3%2,2%
Limpeza e Conservação50458215,4%13,8%
Moda6,5467,29211,4%-0,1%
Saúde, Beleza e Bem Estar16,25118,28912,5%10,2%
Serviços Automotivos2,1872,43611,4%1,5%
Serviços e Outros Negócios7,1227,93911,5%-5,5%
Educação3,6013,7464,0%3,3%
Total61,20569,87514,2%3,9%

Mais de 200 mil unidades em operação

O segundo trimestre marcou ainda a superação da marca de 200 mil operações de franquias no país, com um saldo positivo de 7.449 novas unidades em relação ao ano anterior.

As franquias estão expandindo não apenas nas capitais, mas também em cidades médias e pequenas do interior, além de novos espaços nos grandes centros, como parques, rodovias e condomínios residenciais.

O setor também mantém papel relevante na geração de empregos. No período, 1,74 milhão de trabalhadores estavam diretamente ligados às redes de franquias. Grande parte deles jovens em seu primeiro emprego, beneficiados por programas de capacitação e treinamento das marcas.

Número de multifranqueados cresce

Outro movimento que chama a atenção é o crescimento dos multifranqueados — empresários que operam mais de uma unidade ou até diferentes marcas. Hoje, 88% das redes contam com multifranqueados em sua base. O percentual de franqueados com unidades de marcas distintas saltou de 51% para 62% no último levantamento.

“Muitas redes já estruturaram áreas específicas de suporte e treinamento para atender esse perfil de empreendedor, que vem se tornando cada vez mais estratégico”, destaca Tom Moreira Leite.

  • caixa de auto atendmento do mercado Atacadão Pacaembu, consumo, consumidotres, mercado, compras, mercadoria, alimentos, inflação, produtos Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2024

    1/11 caixa de auto atendmento do mercado Atacadão Pacaembu, consumo, consumidotres, mercado, compras, mercadoria, alimentos, inflação, produtos Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2024 (Atacadão puxa o resultado do Grupo Carrefour)

  • Assaí: despesas ficaram estáveis, representando 11,2% da receita, o que ajudou a melhorar rentabilidade

    2/11 Assaí: despesas ficaram estáveis, representando 11,2% da receita, o que ajudou a melhorar rentabilidade (Assaí: atacarejo aparece na segunda posição)

  • Magazine Luiza: foco na geração de caixa deve resultar em melhores retornos no futuro

    3/11 Magazine Luiza: foco na geração de caixa deve resultar em melhores retornos no futuro (Magazine Luiza: empresa aparece como a terceira maior varejista do país)

  • Loja da RaiaDrogasil

    4/11 Loja da RaiaDrogasil (RaiaDrogasil: rede de farmácias é a quarta maior varejista do país)

  • Loja do Boticário em São Paulo: a rede tem uma unidade a cada 3 quilômetros Brasil adentro

    5/11 Loja do Boticário em São Paulo: a rede tem uma unidade a cada 3 quilômetros Brasil adentro (Grupo Boticário aparece em 5º lugar)

  • Casas Bahia: margens mostram melhora sequencial

    6/11 Casas Bahia: margens mostram melhora sequencial (Casas Bahia)

  • Grupo Mateus: crescimento em mesmas lojas foi de 8,8% no 4º trimestre Foto: Leandro Fonseca

    7/11 Grupo Mateus: crescimento em mesmas lojas foi de 8,8% no 4º trimestre Foto: Leandro Fonseca (Grupo Mateus: rede de supermercado aparece na 7ª posição)

  • Amazon: em comunicado, diretor da empresa afirma que a americana quer continuar a expandir a rede

    8/11 Amazon: em comunicado, diretor da empresa afirma que a americana quer continuar a expandir a rede "no Nordeste e no Brasil" (Amazon: empresa americana aparece em oitavo lugar)

  • Americanas: a crise da empresa acelerou a redução dos retornos nos investimentos em 2023

    9/11 Americanas: a crise da empresa acelerou a redução dos retornos nos investimentos em 2023 (Americanas: companhia aparece em 9º lugar)

  • 10/11 (size_960_16_9_supermercados_bh.jpg)

  • Pedro Oliveira, fundador do BH: sem dívidas e com 200 milhões em caixa

    11/11 Pedro Oliveira, fundador do BH: sem dívidas e com 200 milhões em caixa (Pedro Oliveira, fundador do BH: rede de supermercado aparece na 10ª colocação)

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:Franquias
Próximo

Mais de Negócios

27 franquias baratas que funcionam sem funcionários a partir de R$ 4.990

O bilionário que desbancou Musk acorda sem despertador, toma café no jardim e escreve contos

Elon Musk: homem mais rico do mundo pode inaugurar a era dos trilionários

O bilionário que não fez faculdade, varre a fábrica e lidera um império de chás de US$ 4 bilhões

Mais na Exame

Negócios

27 franquias baratas que funcionam sem funcionários a partir de R$ 4.990

Mercados

Semana de juros: o que esperar de Fed, Copom e do 'efeito Oracle' sobre os mercados

Ciência

Cientistas encontram ovos de dinossauro de 85 milhões de anos — e descobrem pistas sobre extinção

Mundo

EUA e China retomam negociações em Madri com impasse sobre tarifas e futuro do TikTok