Franquias faturam R$ 69,9 bilhões no 2º trimestre e ultrapassam 200 mil operações

O setor de franquias segue em ritmo acelerado no Brasil. No segundo trimestre de 2025, o franchising registrou faturamento de R$ 69,9 bilhões, alta 14,2%, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Nos últimos 12 meses, o faturamento do franchising acumula alta de 14,45%, enquanto no primeiro semestre a expansão foi de 11,6%.

O desempenho é explicado por um conjunto de fatores que incluem a alta taxa de emprego, o aumento da massa salarial e mudanças no comportamento de consumo.

“O resultado mostra mais uma vez o dinamismo e a constante evolução do franchising no Brasil. O setor tem capacidade de transformar ideias em negócios e gerar crescimento coletivo, com impacto socioeconômico relevante”, afirma Tom Moreira Leite, presidente da ABF.

Alimentação puxa crescimento

Todos os segmentos acompanhados pela ABF tiveram expansão no faturamento. O maior avanço veio de Alimentação – Comercialização e Distribuição (+44%), impulsionado pela Páscoa, pelo consumo de chocolates premium e pela consolidação de formatos como mercados autônomos, lojas de conveniência e cafeterias.

Na sequência aparecem Entretenimento e Lazer (+15,7%), beneficiado pela retomada da renda das famílias e pela demanda por experiências digitais e imersivas, e Limpeza e Conservação (+15,4%), impulsionado pela expansão de lavanderias de autoatendimento, que ganham espaço diante da redução de áreas de serviço em imóveis urbanos e da queda no número de empregados domésticos.

Outros setores também tiveram desempenho robusto: Alimentação Food Service (+14,2%), Saúde, Beleza e Bem-Estar (+12,5%), Serviços e Outros Negócios (+11,5%), Moda e Serviços Automotivos (11,4%).

Segmento 2024 (R$ bi) 2025 (R$ bi) % Var 2024-2025 % Var Operações Alimentação – Comercialização e Distribuição 5,387 7,758 44,0% 9,2% Alimentação – Food Service 9,249 10,562 14,2% 7,5% Casa e Construção 4,440 4,784 7,8% 9,2% Comunicação, Informática e Eletrônicos 1,860 2,040 9,7% -4,5% Entretenimento e Lazer 679 785 15,7% -4,4% Hotelaria e Turismo 3,381 3,661 8,3% 2,2% Limpeza e Conservação 504 582 15,4% 13,8% Moda 6,546 7,292 11,4% -0,1% Saúde, Beleza e Bem Estar 16,251 18,289 12,5% 10,2% Serviços Automotivos 2,187 2,436 11,4% 1,5% Serviços e Outros Negócios 7,122 7,939 11,5% -5,5% Educação 3,601 3,746 4,0% 3,3% Total 61,205 69,875 14,2% 3,9%

Mais de 200 mil unidades em operação

O segundo trimestre marcou ainda a superação da marca de 200 mil operações de franquias no país, com um saldo positivo de 7.449 novas unidades em relação ao ano anterior.

As franquias estão expandindo não apenas nas capitais, mas também em cidades médias e pequenas do interior, além de novos espaços nos grandes centros, como parques, rodovias e condomínios residenciais.

O setor também mantém papel relevante na geração de empregos. No período, 1,74 milhão de trabalhadores estavam diretamente ligados às redes de franquias. Grande parte deles jovens em seu primeiro emprego, beneficiados por programas de capacitação e treinamento das marcas.

Número de multifranqueados cresce

Outro movimento que chama a atenção é o crescimento dos multifranqueados — empresários que operam mais de uma unidade ou até diferentes marcas. Hoje, 88% das redes contam com multifranqueados em sua base. O percentual de franqueados com unidades de marcas distintas saltou de 51% para 62% no último levantamento.

“Muitas redes já estruturaram áreas específicas de suporte e treinamento para atender esse perfil de empreendedor, que vem se tornando cada vez mais estratégico”, destaca Tom Moreira Leite.