Franquias brasileiras crescem 16% no exterior em 2022; veja ranking de países com mais unidades

Além de faturar R$ 211 bilhões e crescer 14,3% em 2022, as franquias brasileiras também cresceram dois dígitos no exterior. Pesquisa sobre a Internacionalização das Franquias Brasileiras divulgada nesta quarta-feria, 3, pela Associação Brasileira de Franquias (ABF) mostra que as franquias brasileiras cresceram 16% em comparação com o ano anterior.

O número de marcas no exterior no subiu de 183 para 213 em 2022. O número de países também cresceu, passando de 114 para 126 nações, uma alta de mais de 10%. O levantamento reúne todos os formatos de operação internacional: unidades próprias, franqueadas, máster franchising, desenvolvedor de área, exportação e joint ventures.

Entre os principais motivos para essa expansão estão a reabertura total das atividades econômicas mundo afora com o controle da Covid-19, a contínua busca das empresas por atuar em novos mercados, a ampliação do faturamento em moedas mais fortes e a mitigação de riscos econômicos. São exemplos de franquias que se internacionalizaram em 2022 as marcas Grupo SD, Emporium da Beleza e Espaçolaser.

"A forte retomada do mercado de franquias no Brasil, com um crescimento de mais de 14% em 2022, também se traduziu em um interesse renovado pela internacionalização. Dentro desse movimento, temos vários perfis: redes que estão retomando planos pré-pandemia, planos de expansão que amadureceram nos últimos anos e chegaram à fase de internacionalização e redes que estão começando essa jornada. De qualquer maneira, a internacionalização é um caminho importante para ganhos de escala e para consolidar marcas em nível global”, diz Tom Moreira Leite, presidente da ABF.

Quais são os países com mais redes brasileiras?

Conheça os dez países com mais redes de franquias brasileiras:

País 2021 2022 Estados Unidos 69 78 Portugal 51 56 Paraguai 44 46 Bolívia 25 27 Colômbia 20 23 Chile 17 23 Uruguai 15 22 México 16 21 Argentina 16 20 Espanha 14 19

Quais são os países mais operações brasileiras?

A partir deste ano, o estudo da ABF traz também o ranking dos 20 países por número de operações (unidades de franquia) entre as redes associadas à entidade.

País Operações Portugal 266 Estados Unidos 190 Argentina 161 Colômbia 146 Paraguai 130 México 122 Espanha 88 Austrália 50 Panamá 46 Chile 42 Bolívia 39 Equador 34 Guatemala 33 Peru 30 Japão 28 Angola 28 Uruguai 27 Costa Rica 23 Emirados Árabes Unidos 23 Arábia Saudita 18

“Identificamos dois movimentos importantes nestes dados. Primeiro, que os EUA continuam a ser uma meta importante de internacionalização para as franquias brasileiras, principalmente devido a seu tamanho e por ser considerado como uma porta de acesso a mercados globais. Depois dele, temos uma expansão para países próximos geograficamente na América do Sul ou culturalmente como é o caso de Portugal. Notamos também que franquias que focam este último movimento acabam expandindo seu raio de atuação para outros países com mais frequência, constituindo, portanto, uma abordagem interessante para redes com planos nesta área”, diz Bruno Amado, gerente de Projetos Internacionais da ABF e gerente-executivo do Programa Franchising Brasil.

Quais são os maiores segmentos no exterior?

O levantamento indica que o segmento de Moda continua liderando a lista por número de marcas, porém diminuiu a sua participação, de 44 para 40, empatando com Saúde, Beleza e Bem-Estar, que em 2021 contava com 36 redes no exterior. Alimentação, que subiu de 27 para 32 marcas, Educação, de 21 para 26, Serviços e Outros Negócios, de 15 para 21, e Casa e Construção, de 13 para 20, apresentaram crescimentos mais expressivos.

“Moda foi o pioneiro no franchising e continua com grande participação, mas, de fato, identificamos no ano passado a intensificação do movimento no segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar, principalmente na área de estética. É interessante notar que aqui falamos da exportação de serviços, mercado que entendemos contém muito potencial para as franquias brasileiras. Além disso, cabe destacar também a internacionalização de franquias de açaí, produto tipicamente brasileiro que está tendo aceitação em outros países”, diz Bruno Amado.

Alguns exemplos de franquias de estética que se internacionalizaram são Emporium da Beleza e Grupo SD, e com foco no produto açaí são Oakberry e Açaí Concept.

Crescimento de marcas estrangeiras no Brasil

A pesquisa da ABF aponta, ainda, que o número de marcas estrangeiras no Brasil aumentou de 206 para 236 entre 2021 e o ano passado, com um crescimento de 12%. São redes vindas de 35 países. Associaram-se à ABF em 2002 marcas estrangeiras como Mail Boxes Etc, Paris Saint-Germain Academy e Refugio Patagonia.

“Quando participamos de congressos e eventos internacionais notamos um grande interesse de redes estrangeiras em entrar no Brasil. Além do tamanho do mercado consumidor, eles ressaltam a solidez de nossa lei de franquias e do nosso mercado de franquias no geral. Tanto que recebemos muitas consultas e esperamos mais marcas estrangeiras nos próximos meses”, diz Natan Baril.