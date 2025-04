Franquias baratas para quem quer fugir das grandes cidades a partir de R$ 2.850

Nos últimos anos, a Associação Brasileira de Franchising (ABF) tem monitorado o desempenho do setor de franquias em diversas cidades do Brasil, com foco na variação de operações e no crescimento do faturamento local. Segundo um estudo recente, a interiorização das franquias tem ganhado força, com destaque para cidades como Goiânia, Florianópolis e Curitiba, que lideram o ranking de crescimento de faturamento. Essa tendência se reflete na crescente busca por novos negócios em cidades menores.

De acordo com a ABF, as franquias têm se mostrado cada vez mais adaptáveis às diferentes realidades econômicas e sociais, permitindo o crescimento de novos modelos de negócio em locais com menor custo de operação.

No primeiro semestre de 2024, cidades do interior paulista, como Barueri e Uberlândia, também destacaram-se no ranking, impulsionadas por setores como o agronegócio e a retomada do trabalho presencial. Além disso, a pesquisa aponta que segmentos como alimentação, saúde, beleza e bem-estar estão entre os mais rentáveis, com grande demanda nas regiões fora dos grandes centros urbanos.

A seguir, apresentamos 20 opções de franquias baratas, com investimento a partir de R$ 2.850, que permitem empreender fora das grandes cidades e aproveitar o potencial de crescimento dessas regiões:

1. Alfabetizei

Franquia especializada em alfabetização de crianças com dificuldades pedagógicas.

Investimento inicial: R$ 2.850

R$ 2.850 Faturamento médio mensal: R$ 11.500

R$ 11.500 Prazo de retorno: 12 meses

2. 4Charge

Franquia de totens e carregadores com publicidade. O modelo de negócios permite operação home office.

Investimento inicial: R$ 15.900

R$ 15.900 Faturamento médio mensal: R$ 4.000

R$ 4.000 Prazo de retorno: até 6 meses

3. BM VAGAS

Rede especializada em recrutamento e seleção com modelo home office.

Investimento inicial: R$ 12.000

R$ 12.000 Faturamento médio mensal: R$30.000

R$30.000 Prazo de retorno: a partir de 3 meses

4. Aprova Crédito

Rede de franquias que oferece serviços financeiros como empréstimos, consórcios e seguros.

Investimento inicial: R$ 17.900

R$ 17.900 Faturamento médio mensal: R$ 100.000

R$ 100.000 Prazo de retorno: até 6 meses

5. Marketing Bag

Franquia home based que utiliza sacos de pão para publicidade em padarias.

Investimento inicial: R$6.990

R$6.990 Faturamento médio mensal: R$8.000

R$8.000 Prazo de retorno: 3 meses

6. Publicarga

Franquia de mídia que utiliza totens de carregamento de celular.

Investimento inicial: R$ 18.900

R$ 18.900 Faturamento médio mensal: R$11.880

R$11.880 Prazo de retorno: 6 a 9 meses

7. Avantar

Rede de franquias de serviços financeiros, especializada em seguros e consórcios.

Investimento inicial: R$ 50.000

R$ 50.000 Faturamento médio mensal: R$ 100.000

R$ 100.000 Prazo de retorno: até 6 meses

8. Otimiza Licitações

Consultoria especializada em licitações públicas, com suporte completo para empresas.

Investimento inicial: R$20.000

R$20.000 Faturamento médio mensal: R$10.000 a R$15.000

R$10.000 a R$15.000 Prazo de retorno: 4 a 6 meses

9. Maria Gasolina Express

Franquia de minimercados gourmet autônomos.

Investimento inicial: R$50.000

R$50.000 Faturamento médio mensal: R$45.000

R$45.000 Prazo de retorno: média de 22 meses

10. MoviBio

Franquia especializada em instalação e manutenção de painéis solares.

Investimento inicial: R$ 3.600

R$ 3.600 Faturamento médio mensal: R$ 150.000

R$ 150.000 Prazo de retorno: 4 meses

11. TFlow

Franquia de roupas e acessórios para toda a família, com modelo home office ou lojas físicas.

Investimento inicial: R$ 20.000

R$ 20.000 Faturamento médio mensal: R$ 10.000

R$ 10.000 Prazo de retorno: 2 a 3 meses

12. Bem Soluções Financeiras

Rede de soluções financeiras que oferece consórcios, seguros e empréstimos.

Investimento inicial: R$ 14.900

R$ 14.900 Faturamento médio mensal: R$ 12.000

R$ 12.000 Prazo de retorno: 3 a 5 meses

13. Vida Leve

Franquia de produtos saudáveis e naturais.

Investimento inicial: R$ 20.000

R$ 20.000 Faturamento médio mensal: R$ 10.000

R$ 10.000 Prazo de retorno: 3 a 5 meses

14. Mordidela Burger Grill

Franquia de alimentação especializada em lanches rápidos.

Investimento inicial: R$ 65.000

R$ 65.000 Faturamento médio mensal: R$ 60.000

R$ 60.000 Prazo de retorno: 12 meses

15. Bella Capri

Franquia de pizzarias com dois modelos de negócio.

Investimento inicial: R$ 299.000

R$ 299.000 Faturamento médio mensal: R$ 98.000

R$ 98.000 Prazo de retorno: 24 meses

16. Mercadão dos Óculos

Rede de óticas que oferece produtos de qualidade com preços acessíveis.

Investimento inicial: R$ 250.000

R$ 250.000 Faturamento médio mensal: R$ 85.000

R$ 85.000 Prazo de retorno: 13 a 18 meses

17. Botopremium

Franquia de estética facial e corporal.

Investimento inicial: R$175.000

R$175.000 Faturamento médio mensal: R$150.000

R$150.000 Prazo de retorno: 6 meses

18. Dom Shampo

Primeira franquia de terapia capilar do Brasil, especializada em cuidados capilares profundos.

Investimento inicial: R$ 149.000

R$ 149.000 Faturamento médio mensal: R$ 70.000

R$ 70.000 Prazo de retorno: 12 meses

19. Clube04

Franquia de cuidados e comportamento canino com serviços exclusivos.

Investimento inicial: R$ 220.000

R$ 220.000 Faturamento médio mensal: R$ 60.000

R$ 60.000 Prazo de retorno: 18 a 24 meses

20. Barbearia VIP

Franquia de estética masculina com um diferencial de "open bar" e entretenimento.