Franquia ou um negócio próprio: qual compensa mais? Especialista tem a resposta

Empreender é como uma plantação: existem diferentes caminhos para percorrer, cada um com seus desafios, vantagens e perigos. Certos produtores, mais tolerantes ao risco, decidem cultivar suas próprias variedades de sementes, da mesma forma como quem decide abrir um negócio do zero. Porém, há outros agricultores que preferem plantar apenas sementes selecionadas na tentativa de garantir uma colheita mais previsível e estável, assim como os empreendedores que optam por abrir uma franquia. Mas qual delas oferece a maior chance de sucesso: franquia ou negócio próprio? Marcelo Cherto, fundador da primeira consultoria de franquias da América Latina, explica que, para aqueles que desejam começar a empreender com segurança, há vantagens que somente a abertura de franquia pode oferecer. Por que abrir uma franquia é mais vantajoso?

Cherto defende que abrir uma franquia é mais vantajoso por várias razões. "A principal delas é que o franqueado adquire toda a experiência acumulada pela franqueadora e pelos franqueados que passaram por lá antes dele", diz. "Você tem alguém para pegar na sua mão e te orientar pelo caminho das pedras."

Isso significa que o franqueado não começa do zero, mas conta com um suporte estruturado e orientações claras. Para quem ainda está dando seus primeiros passos ou tem recursos limitados e prefere investimentos mais seguros, abrir uma franquia é uma estratégia interessante para aumentar as chances de sucesso e reduzir os riscos frequentes de um negócio independente.

O especialista Marcelo Cherto elencou, a seguir, algumas das principais maneiras como uma empresa franqueadora pode ajudar seus franqueados.

Orientação sobre procedimentos e práticas: o que precisa ser feito em cada etapa do processo de abertura e gestão de uma franquia;

Escolha da localização: identificação do ponto ideal para instalar o negócio (aspecto crucial, especialmente no varejo);

Seleção de equipamentos: levantamento dos equipamentos necessários para garantir que o negócio opere de maneira eficiente;

Execução da obra: diretrizes sobre como realizar as reformas ou construções necessárias para adequar o espaço ao padrão da franquia;

Abastecimento e compras: orientações sobre como e onde adquirir os produtos e insumos essenciais para o funcionamento do negócio.

O segredo do sucesso como franqueado

Cherto pondera que, apesar das vantagens, também há desafios neste modelo de negócios. Por isso, segundo ele, é preciso confiar nas orientações da franqueadora. "As franquias dão certo porque alguém define tudo que deve ser feito", explica. "Você investiu na franquia porque entende que ela vai te dar os meios necessários para ser bem-sucedido."

Outra recomendação do especialista é buscar alguma capacitação antes de mergulhar nesse mercado. Apesar de não ser necessário uma formação técnica ou acadêmica para abrir uma franquia, a atualização constante pode tornar os franqueados mais competitivos e melhor preparados para tocar o negócio.

