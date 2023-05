Franquia Nutty Bavarian aposta em receita de sobremesa para entrar no mercado de foodservice

As 40 toneladas de castanhas glaceadas fabricadas mensalmente pela franquia Nutty Bavarian terão um novo destino a partir deste mês. A rede conhecida pelos quiosques em shoppings e aeroportos está investindo em uma nova estratégia de negócio: o mercado de foodservice.

Com a iniciativa, a expectativa é crescer 14% e superar os 60 milhões de reais de faturamento em 2023.

“O foodservice será uma nova categoria de negócio da franqueadora e também uma frente a ser explorada pelos franqueados, que poderão vender os produtos em estabelecimentos de suas regiões”, diz Adriana Auriemo, sócia-fundadora da Nutty Bavarian no Brasil.

Um terço dos recursos destinados ao marketing de produtos será alocado no setor de foodservice com ações envolvendo influenciadores e chefes de cozinha.

Como a franquia vai atuar no foodservice

A franquia de nuts já realizava parcerias com grandes marcas como Cacau Show e Bacio di Latte. Agora, a franquia de 25 anos vai desenvolver receitas próprias com nuts com a expectativa de atrair restaurantes e cafeterias.

A Nutty Bavarian fechou uma parceria com a chef confeiteira Beca Milano, que criou uma sobremesa chamada Bavarian Hut, que leva as nuts da marca.

“Nossa ideia é que a receita se torne conhecida e seja replicada no mercado de foodsevice, impulsionando a compra de nuts por estabelecimentos comerciais”, diz Auriemo.