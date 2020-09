Fortuna de R$320 bilhões: rei da água mineral vira o mais rico da China

A China tem conglomerados gigantescos, como as gigantes de internet Alibaba e Tencent. Mas o empresário mais rico do país vem de um negócio inusitado: água engarrafada. Nesta quinta-feira o empresário Zhong Shanshan chegou a uma fortuna de 57 bilhões de dólares (ou 320 bilhões de reais), após mais um dia de forte alta das ações de sua empresa, a Nongfu Spring, na bolsa de Hong Kong.

Com isso, ele ultrapassou Jack Ma, fundador do Alibaba, que tem 50 bilhões de dólares, e Ma Huateng, fundador da Tencent, com 56 bilhões de dólares. Shanshan já é o décimo sétimo mais rico do mundo, logo abaixo dos fundados do Google Larry Page e Sergei Brin. O mais rico do mundo é, de longe, o fundador da varejista Amazon, Jeff Bezos, dono de 177 bilhões de dólares. O “Rei da Água” também tem fortuna muito superior aos mais ricos do Brasil: o banqueiro Joseph Safra tem 119 bilhões de reais e o investidor Jorge Paulo Lemann, 91 bilhões de reais. Todos os dados da revista Forbes, e são atualizados em tempo real.

Zhong é dono de 84% da maior companhia de água de China, que tem alta de 77% dasa ações desde sua abertura de capital, no dia 8 de setembro, segundo o site CNBC. Ele também tem o controle da farmacêutica Wantai Biological, companhia que está na corrida para desenvolver uma vacina para a covid-19 e que valorizou mais de 2.000% desde sua abertura de capital em Xangai.

A Nongfu é dona de 20% do mercado chinês de água mineral, que deve crescer mais de 10% ao ano nos próximos cinco anos. O país seguirá ampliando o consumo de produtos de consumo mais “sofisticados” e água mineral é um sinal de evolução nos hábitos de consumo num país ainda desconfiado da segurança alimentar.

Zhong começou os negócios plantando cogumelos, e acumulou fortuna com o crescimento da economia do país. Trabalhou como repórter e depois vendeu pílulas feitas com tartarugas para tratamento para disfunção erétil antes de entrar no negócio de água. Mas foi este ano que sua fortuna disparou mais de 8 vezes com as listagens na bolsa de suas empresas. A Nongfu é vista como uma oportunidade por investidores por atuar num mercado que não é atingido pela crescente disputa entre Estados Unidos e China. Para eles, a água é um porto seguro — sorte de Zhong.