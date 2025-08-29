Ford faz recall de quase 500 mil veículos nos EUA por risco de vazamento de fluido de freio

A montadora Ford anunciou o recall de quase 500 mil veículos nos Estados Unidos por risco de vazamento de fluido de freio, segundo informou a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA, na sigla em inglês) na última quinta-feira, 28.

O problema envolve uma mangueira no sistema traseiro de freio, que pode se romper e causar vazamento. Isso aumenta a distância de frenagem e, portanto, o risco de acidentes.

A montadora disse que, até o momento, não recebeu relatos de colisões ou ferimentos relacionados ao problema.

Modelos afetados

A chamada inclui os SUVs Ford Edge, anos 2015 a 2018, e o Lincoln MKX, versão de luxo intermediária, fabricada entre 2016 e 2018. A NHTSA estima que 1% dos veículos listados tenha o defeito.

Em carta a concessionários, a Ford explicou que, em caso de vazamento, o motorista pode perceber aumento no curso do pedal do freio e maior distância de frenagem. O painel acende uma luz de advertência quando o nível do fluido cai.

A companhia afirmou que notificará os proprietários no início de setembro. A solução para o problema ainda está em desenvolvimento e deve estar disponível em abril de 2026.

Outros recalls

Além do freio, a Ford também convocou 213 mil veículos por falha nas lanternas traseiras e 100,9 mil unidades por risco de rompimento do airbag durante a abertura.

No início do mês, a fabricante já havia chamado 355 mil picapes devido a falhas no painel de instrumentos, que poderia deixar de exibir informações críticas como velocidade ou alertas.

Estratégia de segurança

A série de chamados faz parte de uma política mais rigorosa da montadora para identificar e corrigir problemas rapidamente. Em julho, o COO da Ford, Kumar Galhotra, afirmou que a empresa dobrou sua equipe de especialistas em segurança e testes técnicos nos últimos dois anos, com foco em prevenir falhas em sistemas como direção, freio e motorização.

Especialistas alertam que os consumidores devem levar os avisos a sério. “Um recall não é propaganda indesejada — é como se o carro estivesse emitindo um atestado médico. Ignorá-lo é pedir problema”, disse Shaun Carse, analista do setor automotivo, em entrevista à CBS.