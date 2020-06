Ford confirma venda de fábrica no ABC para construtora

A Ford confirmou nesta sexta-feira assinatura de um memorando de intenções para venda de sua antiga fábrica de veículos em São Bernardo do Campo (SP) para a construtora São José, especializada em empreendimentos logísticos e comerciais.

A companhia não revelou o valor do negócio, mas na terça-feira, a prefeitura de São Bernardo havia informado que a venda foi acertada por 550 milhões de reais. Procurada nesta sexta-feira, a montadora afirmou apenas que “não divulgará detalhes financeiros desta transação”.

A conclusão da venda precisa passar ainda por uma diligência conjunta que deve ser concluída em cerca de 90 dias, informou a montadora.

A Ford anunciou no ano passado a intenção de vender a fábrica, em uma estratégia incluída no plano global da empresa de sair do negócio de produção de caminhões. Pouco antes da Ford anunciar a busca de um comprador, a fábrica empregava cerca de 3 mil funcionários.