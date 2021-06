Ford começa a fabricar 'SUV à moda antiga' nos Estados Unidos

O novo Ford Bronco finalmente começou a ser fabricado, após atrasos por conta da pandemia da covid-19 e quatro anos de promessas – mas não confunda com o Bronco Sport, recém-lançado no Brasil, que é um SUV menor e mais urbano para brigar com Jeep Compass. No caso do modelo maior, é o sucessor de um dos veículos mais icônicos do mercado norte-americano. Por isso a expectativa.

Para ter ideia do que esse retorno representa, é como se o fabricante tivesse anunciado, aqui para nós, a retomada da veterana Rural ou do Corcel. E, isso, 25 anos depois de parar definitivamente a produção da quinta geração. Detalhe: o primeiro representante desta família chegou ao mercado norte-americano em 1965 e serviu de inspiração direta para a versão que voltará às concessionárias.

De acordo com a marca, já há 190 mil unidades reservadas do Bronco para clientes de Canadá e Estados Unidos, o que faz a linha de montagem no estado do Michigan trabalhar em dois turnos e contratar mais 2.700 funcionários “por hora” – no total, há cerca de 4.900 pessoas encarregadas pela montagem e, por isso, pode inaugurar o terceiro turno na fábrica para darem conta da alta demanda.

Desenvolvido com foco no fora de estrada, o novo Ford Bronco terá duas carrocerias disponíveis (duas e quatro portas), além de diferentes opções de personalização. Somente nas concessionárias, haverá mais de 200 itens certificados para o modelo. Tamanha a preocupação da marca com essa questão, que criou um departamento dedicado, o Modification Center, com 518 mil metros quadrados.

Para os norte-americanos, a novidade custará entre 30 mil dólares e 60 mil dólares, equivalente a cerca de 151 mil reais e 303 mil reais, respectivamente – o Bronco Sport custa, lá fora, até 40 mil dólares. E o SUV também está prometido para o mercado brasileiro, para brigar diretamente com o Jeep Wrangler, que é vendido aqui a até 439.590 reais. Já o Ford Bronco Sport sai a 264.690 reais.

