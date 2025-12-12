Negócios

Food to Save alcança 8 milhões de sacolas e um crescimento de 5.233%

Aplicativo de sacolas-surpresa praticamente dobra ano a ano em faturamento

Food To Save (Food To Save/Divulgação)

Laura Pancini
Repórter

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 06h00.

Criada em 2021, a Food To Save já salvou mais de 8 milhões de sacolas de produtos que iriam para o lixo.

O modelo de negócio, que conecta restaurantes, padarias e mercados ao consumidor final, envolve sacolas-surpresa: o cliente paga menos e ainda contribui para a redução do desperdício. Alimentos próximos da data de validade chegam até 70% de desconto.

A história da empresa começa com o fundador Lucas Infante, que viu uma oportunidade de negócio enquanto viajava para a Espanha. Lá, ele se deparou com uma prática simples, mas impactante: supermercados e mercados vendendo alimentos próximos da data de validade em sacolas-surpresa.

"Quando vi isso pela primeira vez, percebi que o Brasil poderia se beneficiar muito dessa ideia", diz Infante. Ao voltar para o Brasil, ele fundou a startup com a missão de mudar como as pessoas lidam com o desperdício alimentar.

A cada ano, cerca de 46 milhões de toneladas de alimentos são descartadas, o que representa um custo de R$ 61,3 bilhões para o país. "Se você come, esse problema também é seu", disse o CEO durante painel do CASE 2025, evento da Abstartups realizado em São Paulo no final de novembro.

De acordo com dados da ONU, cerca de 10% das emissões globais de gases de efeito estufa estão relacionadas ao desperdício alimentar. Por isso, a Food To Save não se vê apenas como uma empresa que oferece produtos com desconto, mas como um agente de mudança.

Negócio sustentável

Em 2021, quando abriu as portas, a Food to Save vendeu 35 mil sacolas. Depois, praticamente dobrou ano a ano:

  • Foram R$ 3 milhões de faturamento em 2022 (400 mil sacolas);
  • R$ 30 milhões em 2023 (1,2 milhão de sacolas);
  • R$ 72 milhões em 2024 (4 milhões de sacolas), e
  • Projeção de R$ 160 milhões para 2025 (8 milhões de sacolas).

Isso representa um crescimento de 5.233,33% em quatro anos.

A expansão tem sido acelerada, e a startup já está presente em 14 capitais e mais de 150 municípios, com 6.000 estabelecimentos cadastrados.

O sucesso também pode ser atribuído às parcerias com grandes marcas, como Cacau Show e Zé Delivery, além do engajamento nas redes sociais.

"Temos um engajamento muito forte no TikTok e no Instagram. As pessoas adoram compartilhar as experiências com as sacolas, e isso nos ajuda a alcançar cada vez mais consumidores," diz Infante.

Em 2024, a Food to Save comprou a Fruta Imperfeita. Semelhante ao Food, a startup pega frutas boas, mas com estética desfavorável, e vende a um preço menor.

Como o app funciona?

A Food To Save usa um aplicativo onde o consumidor escolhe o tipo de sacola que deseja — salgada, doce ou mista — e paga um preço muito mais baixo do que pagaria pelos mesmos itens no mercado.

O que vem dentro da sacola é uma surpresa: alimentos que não foram vendidos ou estão prestes a vencer, mas ainda em bom estado. O modelo permite uma economia significativa para o consumidor e ajuda a reduzir o desperdício de alimentos em grande escala.

