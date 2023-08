Fogo de Chão é adquirida por gestora Bain Capital, em negócio avaliado em mais de 5 bilhões de reais

A tradicional rede de restaurantes Fogo Chão foi aquirida pela gestora americana Bain Capital. O acordo não teve o valor revelado, mas é avaliado em US$ 1,1 bilhão, o equivalente a R$ 5,5 bilhões.

A rede tem 76 restaurantes em todo o mundo. Criada no sul do Brasil em 1979 pelos irmãos Arri e Jair Coser, a Fogo de Chão tem a maior do negócio fora do país, como fruto de um processo de expansão iniciado em 1997, pelo Texas, nos Estados Unidos.

Hoje, 58 dos restaurantes da empresa estão no mercado americano. Para este ano, a empresa previa a abertura de mais de uma dezena de unidades pelo país e também pelo vizinho Canadá, reforçando a presença na América do Norte.

A notícia da compra surpreendeu o mercado que dava como certo a abertura de capital da empresa na Bolsa de Nova York (NYSE). Em dezembro de 2021, a Fogo de Chão, por meio de sua controladora Fogo Hospitality, entrou com pedido de IPO.

O cenário econômico global mais difícil e escasso em crédito adiantou os planos e levou ao desfecho atual.

Qual a história da rede de churrascarias

O negócio pertencia à Rhone desde 2018, após uma aquisição que avaliou a rede de churrascarias brasileira em 560 milhões de dólares. Na época da compra, a gestora optou por fechar o capital da Fogo de Chão, aberto em 2015 na bolsa americana Nasdaq.

Os irmãos Coser saíram da operação em 2012. Em 2006, eles venderam 35% da participação da empresa para a GP Investimentos, gestora que assumiu o controle em 2011.

Um ano depois, a Fogo de Chão foi vendida por US$ 400 milhões para o private equity americano Thomas H Lee Partners, responsável por levar a empresa à abertura de capital.