Com foco no 13º salário, Banco PAN anuncia produto que rende 130% do CDI pelo período de três meses

Em uma jogada estratégica para maximizar as oportunidades durante o 13º salário, o Banco PAN anunciou, nesta terça-feira, dia 12, uma oferta especial de investimento com uma taxa de rendimento de 130% do CDI ao longo de três meses.

A iniciativa visa não apenas atrair investidores mas também capitalizar o período financeiro estratégico em que os consumidores recebem o 13º salário. A proposta oferece aos clientes a chance de colher retornos expressivos em um curto período, enquanto desfrutam da flexibilidade de liquidez diária.

Rendimento de 130% do CDI

De 12 a 22 de dezembro de 2023, os investidores podem alocar seus recursos nessa oferta exclusiva. Com um investimento mínimo de apenas R$ 5 e valor máximo de R$ 250 mil, a campanha busca atender a uma ampla gama de perfis de investidores, alinhando-se às necessidades específicas do período.

Rafael Lacerda, superintendente de investimentos do Banco PAN, destacou a lógica por trás da oferta, explicando que a taxa elevada por três meses proporciona uma oportunidade única para os investidores otimizarem seus ganhos, enquanto mantêm a flexibilidade de retirada a qualquer momento.

“Queremos tirar o cliente da poupança e levá-lo para investimentos mais rentáveis, como o CDB. Muitos brasileiros ainda mantêm grande parte de seus recursos em poupança, que oferece retornos abaixo do potencial. Essa oferta em dezembro, quando grande parte dos clientes recebe o 13º salário, é uma oportunidade de mostrar aos clientes que há alternativas mais vantajosas”, destaca Lacerda.

Atualmente, são mais de R$ 854 bilhões investidos pelos brasileiros na poupança, que poderiam estar em um produto mais rentável. É o que mostra um levantamento feito pelo Banco PAN com base nos dados de outubro do FGC. Esses investimentos poderiam ser mais bem alocados caso estivessem em um CDB como o ofertado pelo Banco PAN, que rende até 70% mais que uma caderneta e poupança.

Investimento de risco zero

O receio que sempre paira sobre fazer investimentos é o risco que ele pode ter para o investidor. O que não é o caso desta iniciativa disponibilizada pelo Banco PAN. A oferta é 100% coberta pelo FGC até R$ 250 mil, proporcionando aos investidores uma camada adicional de segurança. “Essa abordagem reflete nosso compromisso com a transparência e a confiança, garantindo aos investidores a segurança necessária para explorar ao máximo essa oportunidade”, diz Lacerda.

Além disso, o Banco PAN detém uma classificação AAA em todas as agências de rating, igualando-se aos bancos mais tradicionais do mercado. O AAA é o nível mais alto de classificação de risco, o que reforça o compromisso do PAN em ofertar produtos seguros aos seus clientes.

Para além dos investimentos

O Banco PAN também vem se empenhando em redefinir a experiência financeira dos clientes por meio de seu cartão de crédito e benefícios da conta digital.

Conforme os clientes utilizam o cartão, os benefícios crescem proporcionalmente, possibilitando uma experiência personalizada e recompensadora. Além disso, o aplicativo do banco oferece um shopping direto, onde os usuários podem comparar preços e utilizar o cashback acumulado em suas compras.

“A estratégia não se limita a uma oferta pontual durante o 13º salário. Ela busca impactar a forma como os brasileiros lidam com seus recursos financeiros. Estamos trabalhando em diversas frentes”, conclui Lacerda. Para ter acesso a todos esses benefícios, basta criar uma conta do Banco PAN pelo aplicativo, adicionar saldo em conta através de depósito, Pix ou transferência, ir até a aba investimentos do aplicativo e fazer a aplicação.