Flávio Augusto sobre vendas: 'Quem quer fazer tudo, não faz nada'

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 08h08.
No novo episódio do Choque de Gestão, reality show da EXAME com patrocínio de Santander Empresas e Claro Empresas, o empresário Flávio Augusto entrega um diagnóstico que vai além do caso específico de uma escola de DJs.
A história começa há dez anos, quando a paulistana Tatiana Aguiar comprou a escola falida, reformulou processos, mudou a marca e colocou a empresa de pé. Hoje, instalada na Rua Augusta, em São Paulo, a operação parou de crescer.
A equipe é enxuta, a inadimplência é alta e o posicionamento digital, segundo a própria empreendedora, não reflete o potencial do negócio.
As recomendações do empresário no episódio tocam em dores comuns a milhares de pequenas e médias empresas brasileiras: falta de foco, inadimplência elevada, vendas pouco estruturadas e dependência excessiva de marketing.
A primeira lição é: todo negócio precisa escolher um público prioritário. Para Flávio, tentar atender todos os perfis leva à perda de margem, confusão estratégica e sobrecarga do empreendedor.
“Quem quer fazer tudo, não faz nada”, afirma no episódio. O crescimento sustentável, segundo ele, começa quando a empresa decide para quem vale a pena vender e aprende a dizer não.
A segunda lição passa pelas finanças. Inadimplência alta não é azar, é modelo mal desenhado. Flávio critica o uso de boleto, defende meios de pagamento que tragam previsibilidade e propõe repensar preços e formatos. Cursos mais curtos, tickets mais altos e entregas mais intensivas, por exemplo, reduzem risco e aumentam rentabilidade.
“Não é sobre vender barato para mais gente. É sobre gerar mais valor em menos tempo”, diz.
O terceiro aprendizado está nas vendas. Para Flávio, muitas empresas confundem marketing com crescimento. Leads ajudam, mas não substituem processo comercial.
Venda ativa, com método e indicação estruturada, é o que garante escala. No episódio, ele mostra como captar indicações no momento da compra e transformar alunos satisfeitos em canal de aquisição.
Por fim, há uma lição transversal: o papel do fundador muda conforme o negócio cresce. Centralizar tudo funciona no começo, mas vira gargalo na escala. Delegar a operação, assumir o comercial e liderar vendas é, muitas vezes, o passo que separa empresas estáveis de empresas escaláveis.
As recomendações de Flávio Augusto mostram que crescer não é fazer mais do mesmo. É mudar decisões, processos e mentalidade, aprendizado que vale para qualquer empreendedor que busca o próximo nível.