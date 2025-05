FK Grupo chega ao topo do design mundial no Salão do Móvel de Milão

Aos 40 anos, o FK Grupo marcou presença novamente no prestigiado Salão do Móvel de Milão com a italiana Maxdesign, adquirida pelo grupo em 2020. Além da visibilidade internacional, o feito celebra o reconhecimento de uma trajetória que começou nos anos 1980 com a produção de frisos automotivos — e que transformou, em 2023, no maior polo industrial de mobiliários corporativos das Américas.

A entrada no pavilhão 24 — espaço reservado às grandes grifes do design mundial — consolida uma estratégia focada em inovação, produção verticalizada e, principalmente, pessoas. “A feira não é sobre fechar negócios. É sobre mostrar quem somos”, afirma Ulisses Raineri, CEO do grupo.

O faturamento do FK em 2024, de R$ 480 milhões, ajudou a abrir portas. Mas não foi só isso. A curadoria do evento também considera critérios como inovação, originalidade, número de patentes e designers associados para selecionar as marcas participantes. Foi com base nesses pilares que o FK conquistou o seu lugar na mostra. “Além de ser uma vitrine para o mundo, essa é uma oportunidade de levarmos para o Brasil o que há de melhor em design, sustentabilidade e tecnologia”, diz Karin Fadel, gerente de marketing do FK Grupo.

A executiva também destaca a sinergia com o tema da mostra deste ano — Thought for humans —, em defesa de um design focado em pessoas. “Buscamos sempre um mobiliário que, além de funcional e ergonômico, traga bem-estar e faça as pessoas se sentirem pertencentes àquele espaço. A própria possibilidade de personalizar cores e acabamentos ajuda nossos clientes a imprimirem personalidade no produto”, afirma Karin.

Os lançamentos da Maxdesign



Para o Salão do Móvel de Milão, a Maxdesign apresentou uma nova coleção, com destaque para as cadeiras Appia, assinadas por Christoph Jenni; o sofá Flint, do brasileiro Lucas Carareto; e as Ice Tables, mesas feitas a mão com vidro de Murano.

€ 5 milhões é o faturamento da Maxdesign;

um salto de 400% desde a compra pelo FK Grupo, em 2020

Este ano, as peças da Maxdesign, já consolidada na Europa, chamaram a atenção de países como Índia, Israel e Singapura, abrindo portas para novos negócios na Ásia e no Oriente Médio. “São países novos, onde a gente não tem uma presença ainda sólida”, explica Félix Cosmo, coordenador de negócios internacionais da marca italiana. O desafio agora, diz ele, é entender as necessidades de cada país para posicionar os produtos adequadamente e seguir oferecendo uma boa experiência.

1 /5 (Appia Soft: assinadas por Christoph Jenni, as cadeiras em alumínio fundido reciclável com assento e encosto estofados são indicadas para ambientes corporativos, de hospitalidade e residenciais.)

2 /5 (Sofá Flint: modular, o sofá assinado pelo brasileiro Lucas Carareto oferece infinitas possibilidades de personalização, assim como os seixos, que se adaptam ao ambiente.)

3 /5 (Cuscini: lançada na última edição do Salão do Móvel de Milão e criada em colaboração com o estúdio suíço de design BIG-GAME, a linha retorna com uma nova versão maior e ainda mais confortável.)

4 /5 (Ice Tables: disponíveis em três opções de cores — azul cobalto, âmbar e fumê — e três tamanhos, são feitas a mão com vidro de Murano. “Cada vez que o vidro fundido é soprado e ganha forma, é pura alegria. É um processo perfeitamente imperfeito, onde a arte do maestro fica registrada em cada peça”, diz o designer argentino Daniel Germani, que assina a coleção.)

5/5 (RunOut: uma releitura contemporânea do clássico banco alto, as peças assinadas pelo alemão Geckeler Michels estão disponíveis em três alturas (45, 65 e 75 cm), adaptando-se a diversos espaços.)

Foco em pessoas

Cosmo é exemplo da aposta do FK Grupo em pessoas. Formado em relações internacionais, ele teve a chance de se mudar há cerca de três anos para a Itália para coordenar as vendas da Maxdesign. E o caso dele não é isolado. O grupo investe na formação de seus profissionais, inclusive com subsídio para cursos técnicos e superiores.

Félix Cosmo (à esq.), coordenador de negócios internacionais da Maxdesign: presença na mostra abriu portas para a marca em países da Ásia e do Oriente Médio (Eduardo Fazão/Divulgação)

“Somos uma grande família”, diz Raineri. “O nosso contador-chefe entrou na empresa como office boy, e o profissional que hoje programa os robôs da fábrica começou na produção de espumas. Valorizamos muito quem quer crescer com a gente.”

A tática de atração e retenção de talento tem dado certo. Com um parque fabril de 95 mil m² em Bariri, no interior de São Paulo, de onde saem assentos, componentes e mobiliários corporativos, o FK Grupo conta com mais de 1.000 colaboradores — desse total, 220 profissionais têm mais de dez anos na empresa e, entre eles, 131 estão há mais de 15 anos na companhia.

A empresa, inclusive, é considerada a maior empregadora do munícipio de pouco mais de 32 mil habitantes. “Nosso sucesso vem da certeza de que podemos lançar um desafio e contar com uma equipe pronta para entregar resultados”, resume Raineri.

Lucas Carareto, que assina o sofá Flint: designer de produtos foi descoberto em um processo seletivo lançado pelo FK Grupo em 2011, dentro da Unesp de Bauru, no interior de SP (Eduardo Fazão/Divulgação)

O FK Grupo também aposta em sustentabilidade: sua produção é verticalizada e utiliza energia fotovoltaica, recuperação da água da chuva um e sistema de logística reversa para reciclagem de poliuretano e plástico. Mais um ponto positivo para ganhar projeção internacional.

E, ao que tudo indica, o grupo — também responsável por marcas como Frisokar e Wellness —, já tem vaga garantida no próximo Salão do Móvel de Milão, novamente com a Maxdesign. Isso porque (spoiler) a marca, que há anos trabalha em colaboração com grandes nomes do design global, deve lançar até o final do ano um produto assinado por um dos cinco principais designers do mundo.

O nome do artista ainda é mantido sob sigilo, mas o que se sabe é que o projeto envolve o uso de poliuretano reciclado, reforçando o compromisso da Maxdesign com a entrega de mobiliários pensados não só em pessoas, mas também no meio ambiente.