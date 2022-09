FIRE Festival, evento de inovação da Hotmart, começa hoje em Belo Horizonte

Começa nesta quinta-feira, 1, o FIRE Festival, evento promovido pelo unicórnio mineiro Hotmart. Nos próximos dois dias, empreendedores e influenciadores se reunirão em Belo Horizonte para debater criatividade, economia digital e as principais tendências de marketing para o Brasil e América Latina.

A expectativa da Hotmart, que desenvolve uma plataforma online para a venda de cursos e outros conteúdos de criadores — como e-books e podcasts—, é receber algo como 6.000 pessoas até o final do evento, no sábado. Já em relação ao impacto econômico, a perspectiva é movimentar cerca de R$ 40 milhões apenas na capital mineira.

Quem estará no FIRE Festival

Para falar de estratégias bem-sucedidas de marketing e empreendedorismo digital, o FIRE aposta em personalidades conhecidas da internet e da música. Entre eles o investidor Thiago Nigro; a empreendedora Nathalia Arcuri; a influenciadora Gkay e o DJ Alok. Já entre as marcas convidadas estão TikTok, Pinterest e Deezer.

A maior das edições

Organizado pela Hotmart desde 2015, o FIRE Festival está em sua sexta e maior edição este ano. Serão ao todo quatro palcos, com mais de 90 palestras simultâneas no Expominas, espaço de eventos de Belo Horizonte.

A expectativa é movimentar R$ 40 milhões, uma somatória que inclui investimentos em produção, montagem e ativação de marcas expositoras, além de investimentos em logística e patrocínios. Em outra frente, a venda de ingressos e valores provenientes do turismo (como hotelaria e alimentação) de marcas, seus times e visitantes durante o evento também entram na conta.

Como novidade, a Hotmart criou uma área dedicada à conexão entre participantes e patrocinadores, estimulando a criação de novos negócios.

Em 2022, há também um aumento no número de participantes de fora do país. Segundo a empresa, cerca de 10% do público comprador vem de países como Colômbia, Estados Unidos, Peru, Argentina, Espanha, México, Equador, Portugal e Japão.

“Esperamos que a edição de 2022 seja um sucesso não só dentro do Expominas, mas também contribua para o turismo e geração de empregos diretos e indiretos”, afirma Flávio Guimarães, gerente sênior internacional de marketing na Hotmart.