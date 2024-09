1 /10 (A Cacau Show é a maior franquia do Brasil com 4.216 unidades em 2023)

Ainda há espaço para abrir franquias nos shoppings brasileiros. As lojas franqueadas representam apenas 27% do total de lojas nesses empreendimentos, segundo o estudo "Mix dos shoppings: Impacto das franquias".

A pesquisa também aponta que as franquias dominam oito das 15 principais categorias de lojas em shoppings, sendo que o setor de calçados possui a maior presença de franquias, com 55% de participação, seguido por alimentação (48%) e perfumaria e cosméticos (44%).

Embora o mercado de franquias seja vasto, apenas 530 das 1.395 marcas afiliadas à ABF (38%) têm operações em shopping centers, evidenciando uma oportunidade de expansão. Além disso, 13 marcas estão presentes em mais de 50% dos shoppings no Brasil, e nove dessas marcas são franquias.

Se você está pensando em abrir seu próprio negócio e deseja apostar em franquias com baixo investimento inicial, selecionamos algumas opções que são acessíveis e têm potencial de crescimento no mercado brasileiro. Confira:

Fini

A Fini, que celebra 20 anos de história no Brasil, é a maior franqueadora no segmento de candies a granel do país. Sendo um dos modelos mais tradicionais e um dos mais vistos também, os quiosques Fini são práticos e já conhecidos por quem passa por shoppings e galerias, áreas comerciais, universidades e rodoviárias.

Investimento inicial: R$ 170.000

Faturamento médio mensal: R$ 60.000

Prazo de retorno: a partir de 20 meses

Chilli Beans

Presentes nos corredores de shoppings e galerias, os quiosques da Chilli Beans tem como principal diferencial sua versatilidade, tendo 9m² de área. Para o franqueado que adquirir o modelo, conta com a inclusão de móveis, estoque inicial, equipamentos, taxa de franquia e capital de giro. Atualmente, a marca conta com 241 pontos de vendas.

Investimento inicial: R$ 170.000

Faturamento médio mensal: R$ 84.000

Prazo de retorno: 28 meses

Açaí Formosa

A rede de franquia Açaí Formosa possui mais de 10 anos de mercado e fabricação própria de açaí, cremes e frozen, com 119 lojas no estado de São Paulo e a comercialização de quase 80 toneladas de açaí por mês. Também aposta no modelo Container como opção de negócio.

Investimento inicial: a partir de R$ 65.000

Faturamento médio mensal: R$ 50.000 com lucratividade de 23%

Prazo de retorno: 12 meses

Flow

Fundada em 2017, a rede goiana Flow, especializada em alimentação saudável, conta com 75 lojas presentes em 24 estados. Além da tradicional franquia de restaurante (Flow Grelhados), a rede ainda conta com outros dois formatos: Flow Fresh To Go (formato container para lanches rápidos) e a Flow Coffee (voltada para o público de cafés gelados e esportivos).

Investimento inicial: R$ 230.000

Faturamento médio mensal: R$ 120.000

Prazo de retorno: 13 meses

Kopenhagen

Marca com 95 anos de história que se mostra ousada e inovadora. Esta é a Kopenhagen, líder e precursora no segmento de chocolates finos no Brasil que, desde 1928, está presente nos mais doces momentos dos fãs e apreciadores dos sabores únicos de seus produtos.

Investimento inicial: R$ 180.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento: a perspectiva é de faturar R$ 1,2 milhão anualmente

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Brasil Cacau

Jovem, democrática, inovadora e divertida. Assim é a Brasil Cacau, marca do Grupo CRM, que já tem 14 anos de história. Oferecendo um chocolate de alta qualidade, a Brasil Cacau possui um amplo portfólio com mais de 150 produtos de diferentes sabores e tamanhos.

Investimento inicial: R$ 120.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento: a perspectiva é de faturar R$ 750.000 anualmente

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Milky Moo

Em quatro anos de história a Milky Moo é considerada a rede especializada em milkshakes que mais cresce no Brasil, com 438 unidades espalhadas por todos os estados brasileiros. E para dar continuidade ao seu plano de expansão audacioso, com a meta de fechar 2024 com 700 unidades, a marca oferece dois modelos de franquia voltados para shoppings centers: o quiosque e a loja de shopping.

Investimento inicial a partir de: R$ 190.000 (quiosque)

Faturamento médio de: R$ 70.000

Previsão de retorno: 18 a 24 meses em todos os formatos

Açaí do Rão

Fundada no ano passado pela holding do Grupo Rão, a rede Açaí do Rão conta com 12 lojas no Rio de Janeiro. E para acelerar a sua expansão dentro de shoppings centers, a marca oferece dois modelos de franquias: a loja de shopping e o recém-lançado quiosque, ambos os formatos com investimento inicial a partir de R$ 180 mil e com retorno entre 18 e 24 meses.

Investimento inicial: a partir de R$ 180.000

Faturamento médio mensal: R$ 65.000

Tempo de retorno: 18 meses a 24 meses

Café Du Centre

Fundada em 2014, a Café du Centre é a rede pioneira no Brasil com o conceito de cafeteria gourmet. Entre os seus diferenciais está a combinação de oferecer um ambiente instamagrável com um cardápio recheado de produtos premium e apresentações inovadoras. Nascida em Santa Catarina, hoje a marca conta com 12 unidades presente em oito estados brasileiros.

Investimento inicial: a partir de R$ 300.000 (quiosque)

Faturamento médio mensal: em torno de R$ 150.000

Prazo de retorno: a partir de 18 meses

Café Conceito

Criado em São Paulo, o Café Conceito é uma rede de cafeterias com 18 unidades espalhadas pelo estado paulista. Especializada em cafés especiais e lanches rápidos, a marca se intitula como a “Starbucks brasileira. A franquia oferece duas opções de negócio para os franqueados interessados em empreender dentro de shoppings centers: o quiosque e a loja padrão para shopping.

Investimento inicial: R$ 190.000 (quiosque)

Faturamento médio mensal: R$ 80.000

Prazo de retorno: 14 meses a 24 meses

Maria Açaí

Fundada em 2017, em Joinville (SC), a Maria Açaí é uma rede especializada em açaí artesanal. Com projeção de inaugurar mais de 200 lojas até 2025 nos seis estados brasileiros onde ela já está presente (RJ, SP, BSB, RS, PR, SC).

Investimento inicial: R$ 160.000 (quiosque)

Faturamento médio mensal: entre R$ 70.000 e R$ 90.000

Prazo de retorno: em média 18 meses

Luah Semijoias

Fundada em 2013, a Luah Semijoias é uma marca de Tocantins especializada em acessórios banhados a ouro. Além das lojas voltadas para o público final, a Luah Semijoias também aposta em uma rede com mais de 1.700 revendedoras espalhadas pelo país para promover as vendas B2B. No franchising desde 2017, a rede conta com 12 unidades espalhadas por seis estados entre o Norte e Nordeste do Brasil – sendo 4 deles instaladas em shoppings.

Investimento inicial: a partir de R$ 198.000

Faturamento médio mensal: R$ 90.000

Prazo estimado de retorno: 9 a 15 meses

Cor & Unha

A Cor & Unha, rede de salões especializada em esmalteria e fundada em 2012, possui 50 unidades no eixo Rio de Janeiro e São Paulo. A franqueadora, que pertence ao Grupo BDC - holding aceleradora de franquias e detentora das marcas YES! Idiomas, FOLLOW ME Idiomas e Cor & Unha -, não possui modelos de franquias específicos, são lojas em diferentes formatos.

Investimento inicial: R$ 153.500

Faturamento médio mensal: R$ 25.000

Prazo de retorno do investimento: 24 meses

Posê Beleza

Há 15 anos no mercado de beleza e bem-estar, a rede se consolida na especialização dos serviços de depilação a cera e sobrancelhas sem hora marcada, além de laser e estética. Fundada em 2009, em Goiás, a rede conta hoje com mais de 40 unidades em operação e a inaugurar em 11 estados brasileiros. Além de um modelo padrão, a marca lançou um modelo destinado para o seu novo braço voltado para a venda de uma linha própria de dermocosméticos e produtos de beleza veganos, com foco dentro de shoppings, galerias e mercados.

Investimento inicial: a partir de R$ 90.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 20.000

Prazo de retorno do investimento: de 12 a 36 meses

American Cookies

A rede de cookies que nasceu na cozinha do apartamento do casal Francielle Faria e Rafael Macedo, em Brasília, hoje conta com 56 unidades em 10 estados (DF, GO, SP, MG, PR, SC, PE, PB e TO).

Investimento Inicial: a partir de R$ 189.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 50.000

Lucro Previsto: 15 a 20%

Jalapeño

Nascida no Rio de Janeiro, a Jalapeño é uma rede de restaurantes especializada na culinária tex-mex, fusão da cozinha americana com a mexicana. Com uma unidade na Taquara, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a marca acaba de estrear no sistema de franchising neste ano de 2024.