Fim de fraldas perdidas? Magalu faz site para receber Chá de Bebê em 1 ano

A varejista Magazine Luiza acaba de lançar a Chá de Bebê, uma ferramenta gratuita que pretende facilitar a vida de gestantes, pais e familiares ao organizar uma lista de presentes para bebês, sem sair de casa, e com mais de 7 milhões de itens do segmento disponíveis no Magalu.

O mundo segue mudando. Siga em evolução com a EXAME Academy

Na plataforma todos os presentes recebidos viram créditos em um cartão e os responsáveis podem resgatar os produtos que desejarem dentro do site, lojas e superapp do Magalu. Este crédito fica disponível por um ano e pode contemplar as variadas necessidades do bebê e da família - dando prazo para as compras e evitando que os itens fiquem estocados em casa.

"O site facilita a vida dos pais e familiares ao não precisar estocar produtos em casa, trocar itens semelhantes ou mesmo acumular créditos para comprar algo de maior valor. Além disso, percebemos a possibilidade de acelerar o mercado de compras online de itens para os bebês, ainda mais relevante em meio a pandemia da covid-19", diz Pedro Aranha, coordenador de novos negócios do Magalu.

O Chá de Bebê Virtual foi inspirado no site Quero Casamento, que desde 2013 já atendeu mais de 150 mil casais. "Escolhemos utilizar o mesmo modelo de uma plataforma já validada pelo público, o Quero de Casamento, para entrar em um ramo praticamente inexplorado e com enorme potencial”, diz Aranha.

Em 2020, com a pandemia, e a necessidade do isolamento social, o e-commerce brasileiro cresceu mais de 73%, de acordo com índice MCC-ENET, desenvolvido pelo Comitê de Métricas da Câmara Brasileira da Economia Digital em parceria com o Neotrust | Movimento Compre & Confie. Somente no ano passado, este setor materno-infantil movimentou mais de 2 bilhões de reais no mercado online.

"O lançamento faz parte da evolução da empresa que foca em atender o cliente com toda a sua capilaridade de lojas no país, e também online com uma enorme gama de produtos de diferentes segmentos. Estamos atentos ao crescimento do mercado de produtos para bebês e crianças, assim como de quem são os lojistas parceiros nesta jornada", diz Aranha.

O Magazine Luiza desenvolveu o Chá de Bebê em cinco meses, totalmente dentro de casa, e se inicia com cinco tipos de listas diferentes com sugestões de presentes para cada objetivo, e já prontas para divulgar.

Para quem prefere selecionar cada produto, a lista também permite escolher item por itens, desde fraldas, roupinhas, mobiliário, brinquedos e também produtos para as mães, que merecem um carinho especial durante esta fase.

Para criar a lista, basta acessar o site e seguir o passo a passo. Lá é possível inserir fotos, mensagens e contar a história desta família. A plataforma funciona como uma solução de compras, mas também como um ambiente de interação entre pais, familiares e amigos.