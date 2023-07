Férias de luxo: cresce a procura por residências compartilhadas

Comprar um imóvel de férias em um destino turístico badalado, com infraestrutura de hotel, sem precisar fazer um investimento muito alto ou se preocupar com a manutenção do local. Essa é a definição de residência compartilhada ou multipropriedade, segmento imobiliário em ascensão no Brasil (veja box).

No ano passado, este mercado cresceu quase 22%, e o seu Valor Geral de Venda (VGV) passou de R$ 41 bilhões, um aumento de 45% em relação a 2021, de acordo com dados da pesquisa Cenário de Desenvolvimento de Multipropriedades no Brasil, realizada pela Caio Calfat Real State Consulting. Para 2023 ano, a previsão é que o setor cresça 28%.

Ainda segundo o levantamento, dos 156 projetos imobiliários compartilhados lançados no país no ano passado, 54 estão na Região Sul, local escolhido para sediar o novo empreendimento da Owner inc. Lançado em outubro de 2021, o condomínio de luxo está em fase de vendas, com obras iniciadas e entrega prevista para dezembro de 2025, em Gramado (RS).

“A cidade une características únicas no Brasil: segurança, atrações de lazer para todas as idades, natureza exuberante, traços da imigração italiana e alemã, forte calendário de eventos e baixa sazonalidade, além de uma arquitetura única de montanha, conforto e aconchego, por isso é tão desejada por turistas e investidores de todo o país. A escassez de terrenos e limitações ambientais, aliados ao alto custo de construção, faz com que o valor do metro quadrado no local seja elevado, tornando a opção pelo compartilhamento racional”, afirma Jeferson Braga, CEO da Ownerinc S/A.

A startup 100% gramadense investe em imóveis compartilhados para o público de alta renda e teve um crescimento de 208% no seu lucro líquido de 2021 a 2022.

Serviço 5 estrelas sem sair de casa O condomínio Own Time Home Club Gramado está localizado dentro de um bosque de 36 mil metros quadrados no centro de Gramado, a 250 m da Rua Coberta, um dos principais pontos turísticos da cidade, e combina uma arquitetura de montanha - que usa elementos naturais, como madeira, ferro e pedra - com conforto e serviços de hotelaria.

São 24 casas de 3 e 4 suítes (325,17m2 até 448,60m2), com dois pavimentos, lavabo, área externa com deck de madeira, churrasqueira e forno de pizza, e apartamentos com uma suíte de 57 a 65 m2, todos com spa ou banheira.

Apartamento decorado pronto para visitação em Gramado (Divulgação)

Como funciona o compartilhamento? Cada residência poderá ser compartilhada por até 26 compradores, que adquirem uma fração de tempo de, no mínimo, duas semanas de uso por ano, podendo dispor de mais semanas caso seja de seu interesse. “O imóvel compartilhado funciona no mesmo formato do convencional, todos recebem escritura da propriedade registrada em cartório. Os direitos são os mesmos de um imóvel adquirido pelo modelo tradicional”, explica Braga.

A hospitalidade e os serviços ficarão sob gestão de duas marcas consagradas da hotelaria: Casa Hotéis (cujo portfólio conta com os hotéis Casa da Montanha, Wood, Petit e Parador Cambará do Sul) e Intercity Hotels (45 hotéis no Brasil), que também são sócios do projeto.

Entre as opções de lazer do Own Time estão sauna seca e molhada, spa, sala de massagem, empório, restaurante, fitness center com Pilates, trilhas suspensas, playground interno e externo, , piscina aquecida, sala de jogos, entre outros. O empreendimento também contará com housekeeper, chef de cozinha, babysitter, chef assador e um concierge com conhecimento especializado sobre a região.

“Unimos o melhor de dois mundos: o residencial e o hoteleiro. O imóvel deve ser considerado o meio e não o fim. O segmento de casas compartilhadas está em alta porque as pessoas estão buscando se conectar com suas famílias, com a natureza, se encontrar e cuidar de si. Compramos um imóvel para viver as emoções e experiências por ele ocasionadas, não só como reserva de valor.”, afirma Braga.

Casa de férias Confira 5 vantagens de investir em uma residência compartilhada