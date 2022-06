Feira do setor de restaurantes mostra tendências em momento de retomada

Começa nesta segunda-feira a Semana da Alimentação Fora do Lar, que vai reunir uma série de eventos do setor de bares e restaurantes, um dos mais afetados pela pandemia da covid-19.

O evento mais importante da semana para o setor é a Fispal Food Service, maior feira do segmento na América Latina, focada em apresentar novidades e tendências no setor de restaurantes. A feira ocorre entre os dias 7 e 10 de junho no Expo Center Norte, em São Paulo. Terá mais de 470 expositores com soluções em produtos, serviços, equipamentos, alimentos e bebidas.

A edição deste ano ocorrerá de forma híbrida. Além do evento presencial, que ocorre no Expo Center Norte, em São Paulo, será possível acessar conteúdos online.

A semana ocorre em um momento importante para o setor. Depois de passar por momentos difíceis devido à pandemia – período em que muitos restaurantes fecharam as portas – bares e restaurantes começam a ver uma retomada.

Segundo dados globais da Euromonitor, a categoria de food service (restaurantes, lanchonetes, bares, bistrôs) cresceu 25% em 2021 na comparação com o ano anterior, com um faturamento de 377 bilhões de reais.

O cenário ainda é desafiador, mas há empresas que já apresentam resultados melhores do que no período anterior à pandemia, como o Grupo Eme, de Renata Vanzetto, o Coco Bambu e o Camélia Òdòdó, de Bela Gil.

O momento do setor e o exemplo dessas empresas foi tema de reportagem de capa da edição mais recente da Exame. A feira Fispal e a semana de alimentação fora do lar vão indicar tendências para que o setor continue sua trajetória de recuperação.