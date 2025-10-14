Feira do Empreendedor Sebrae RS destaca a Caravana Delas e o acesso ao crédito para mulheres

A Feira do Empreendedor Sebrae 2025, realizada em Porto Alegre nos dias 3 e 4 de outubro, confirmou a força do empreendedorismo feminino no Rio Grande do Sul. Com grande parte do público de 6 mil inscritos composto por mulheres, o evento refletiu a crescente participação de lideranças femininas nos negócios. Um dos fatores que atraiu esse público foi a forte presença da equipe da Caravana Sebrae Delas, que promove a educação financeira e o acesso ao crédito para empreendedoras.

Diversas das dezenas de atividades que ocorreram nos dois dias de feira tiveram como tema o empreendedorismo feminino. Foi o caso da palestra Discurso do Óbvio, com Giovanna Antonelli, madrinha da Caravana, que compartilha com o público suas experiências com gestão e negócios.

Outra estrela da programação foi a localização escolhida pelo Sebrae: o Instituto Caldeira, hub de inovação que conecta empresas, startups, universidades e o poder público em um espaço de 22 mil m² na zona norte de Porto Alegre. Nas enchentes de maio de 2024, o prédio, uma antiga fábrica de 1918, foi gravemente atingido, com a água chegando a uma altura de 2,10 metros. Após um mutirão de limpeza, o hub voltou a funcionar. Foi ali que o Sebrae Delas se instalou, ao redor de uma árvore simbólica.

Outra apresentação concorrida foi a de Renata Malheiros, coordenadora nacional do Sebrae Delas, que fez uma palestra sobre como empreendedoras podem criar bons pitches para vender melhor suas ideias. Em entrevista à Exame, Renata abordou os desafios culturais e socioemocionais enfrentados pelas mulheres no mundo dos negócios.Um dos nossos objetivos é acelerar a mudança cultural”, afirmou.

Crédito e capacitação

Um dos principais focos dos trabalhos do Sebrae Delas em Porto Alegre foi a divulgação do FAMPE Mulher, uma modalidade do Fundo de Aval à Micro e Pequena Empresa (FAMPE) que oferece garantia de até 100% em operações de crédito para mulheres. A iniciativa busca superar uma das maiores barreiras para as empreendedoras: a falta de garantias reais, causada, por exemplo, pelo fato de que historicamente as mulheres não têm bens em seus nomes para serem dados como garantia. Com o aval do Sebrae, as empreendedoras conseguem melhores condições e juros mais baixos.

Bruna Cifuentes, uma das empreendedoras que obteve essa modalidade de empréstimo, conta que a parceria foi fundamental para o seu negócio. "Foi super rápido, não foi burocrático", relata. Bruna subiu ao palco na abertura do evento e contou que o benefício veio em ótima hora: ela havia consumido suas reservas no tratamento contra um câncer de mama que enfrentou aos 35 anos.

Para além do crédito, o Sebrae Delas investe em capacitação. O programa trabalha com dois grandes grupos de competências: as técnicas, como planejamento e finanças, e as socioemocionais, como liderança, comunicação e autoconfiança. “Não adianta só ter o dinheiro, é preciso ter educação financeira junto”, ressalta Malheiros. “As áreas de liderança e comunicação são justamente onde a cultura costuma colocar barreiras adicionais às mulheres”, conclui.

A importância desse tipo de iniciativa é reconhecida pelo poder público. Liliane Nascimento, diretora de autonomia econômica e política de cuidados do Ministério das Mulheres, destacou a relevância do evento para a autonomia das mulheres. “É importante que o empreendedorismo seja uma escolha, e não a última opção. Para isso, precisamos de políticas que garantam crédito e mentorias”, disse.

Durante a feira, foram anunciadas as vencedoras da etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025, que reconhece histórias de superação e boas práticas de gestão. No dia 30 de outubro, serão anunciadas as grandes vencedoras no evento Dela Summit, que acontecerá em Florianópolis, Santa Catarina. As premiadas do Rio Grande do Sul foram as seguintes:

Categoria Pequenos Negócios

1º lugar: Julia Webber – Polecat – Porto Alegre

2º lugar: Silvia Levenfus – Free Kitchen – Porto Alegre

3º lugar: Daiane Cerutti Kopplin – Bonjour, Hi – Porto Alegre

Categoria Produtora Rural

1º lugar: Maria Carolina Bühler de Azeredo – Agropecuária y Essência – Montenegro

2º lugar: Ágata Grochot dos Santos – Casa Polonesa Flores da Ágata – Santo Antônio do Palma

3º lugar: Adriana de Bortoli da Silva – Apicultura do Máximo – Jaquirana

Categoria Microempreendedora Individual (MEI)

1º lugar: Betina Bender – Armazém LZ – Santa Cruz do Sul

2º lugar: Danusa Rech – Danusa Rech Esmalteria – Sobradinho

3º lugar: Ingrid Campagnol Wollmann – Tua Kombucha – Bagé

Categoria Ciência e Tecnologia

1º lugar: Júlia Giovanaz Nunes – Protege Química – Santa Cruz do Sul

2º lugar: Laura Willers de Souza – Macunaíma Soluções em Imagens Médicas – Porto Alegre

3º lugar: Cassandra de Deus – Weecaps – Santa Maria