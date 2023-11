Feira do Empreendedor 2023 gera R$ 408 milhões em negócios

Com o tema “Amplie seus horizontes”, a edição deste ano da Feira do Empreendedor (FE23), do Sebrae-SP, foi sucesso entre público e expositores. O evento recebeu 116,4 mil pessoas nos seus quatro dias. Foram 104,4 mil visitantes presenciais e mais 11,9 mil que acompanharam digitalmente as transmissões da FE23. Nesse período, a FE23 atingiu a marca de R$ 408,8 milhões em negócios gerados. Esse dado leva em conta o volume de contratos entre expositores e visitantes que foram acertados no evento ou serão concluídos nos 12 meses subsequentes. Ao todo, foram 60,8 mil negócios fechados.

30 franquias baratas para empreender sem funcionários a partir de R$ 4.520

A Feira, que ocorreu no São Paulo Expo de 16 a 19 de outubro, também registrou mais de 400 reservas de estandes por empresas para exporem seus produtos e serviços em 2024, número recorde em relação a todas as edições, comprovando que o evento é uma grande vitrine e fonte de oportunidades. Este ano, foram 530 expositores no São Paulo Expo.

“Atingimos todos os objetivos da Feira. A geração de negócios foi excepcional, com mais de 60 mil negócios fechados. O grande número de espaços já reservados para 2024 demonstra o sucesso para os expositores”, afirma o gestor da FE23 Alexandre Robazza.

A equipe do Sebrae-SP prestou 202,5 mil atendimentos ao público, que teve contato com muita informação e conhecimento para aplicar no negócio que já tem ou pretende montar.

A Feira do Empreendedor 2024 será realizada de 11 a 15 de outubro novamente no São Paulo Expo.