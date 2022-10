Em clima de retomada, Feira do Empreendedor 2022 começa nesta sexta; franquias levam novidades

Principal evento de empreendedorismo do país, a Feira do Empreendedor começa nesta sexta-feira, 7, em São Paulo. Organizado pelo Sebrae, principal entidade de apoio ao empreendedorismo do Brasil, o evento vai reunir cerca de 120.000 pessoas interessadas em abrir o próprio negócio.

A edição de 2022 será realizada entre os dias 7 e 11 de outubro, e será a primeira vez em que acontece no formato híbrido, ou seja, com ativações presenciais e também online de maneira simultânea. Para o evento presencial, o local escolhido foi o São Paulo Expo, na capital paulista.

A feira é conhecida por ser o principal ponto de encontro entre pequenos empresários e aspirantes a empreendedores, aqueles interessados em conduzir um negócio próprio pela primeira vez. A expectativa é receber 120.000 pessoas e 600 expositores durante os cinco dias de evento.

Programação

Neste ano, o tema será “Empreender sem limites”, com palestras , oficinas e áreas dedicadas ao networking entre empreendedores, redes de franquia, empresas e startups ativas ou que ainda não saíram do papel.

Entre as principais novidades desta edição está a Mega Arena do Conhecimento, em que palestrantes e personalidades vão abordar temas ligados à jornada empreendedora em seis palcos simultâneos e com transmissão digital. Em uma outra área chamada de "Sebrae for Startups", pequenas empresas tecnológicas também terão acesso a conteúdos voltados à criação de startups e apresentação de ideias ao mercado.

A Feira vai contar também com o espaço “Negócios em Casa”, com aulas para quem quer tirar uma empresa do papel sem sair de casa, e a Loja Colaborativa, onde mais de 400 empreendedores paulistas já atendidos pelas mentorias do Sebrae irão expor e vender seus produtos.

O evento presencial acontece sempre das 10h às 20h, além da transmissão digital no aplicativo Sebrae Experience, uma plataforma de realidade virtual que permite navegação em ambiente 3D com acesso simultâneo aos expositores e conteúdos.

Os interessados podem se inscrever, de forma gratuita, na página do evento.

Franquias com novidades na Feira do Empreendedor

Para atrair o público ainda em busca do melhor modelo de negócios para empreender, algumas redes de franquia serão expositoras durante a Feira. Veja, abaixo, algumas redes de franquia que estarão presentes no evento e que tambpem apresentarão novidades para novos franqueados:

Gigatron

A Gigatron Franchising, rede especializada em software de gestão para micro e pequenas empresas - preparou uma série de novidades em seus produtos, para

mostrar aos possíveis franqueados a grande variedade de serviços que são ofertados pela marca. Será apresentado o novo modelo White Label do Shop Giga, produto que permite a criação de uma loja virtual com a marca do cliente Gigatron no e-commerce. A rede também irá apresentar a sua recente integração com o Mercado Livre. Com essa integração, os clientes da Gigatron conseguem selecionar os produtos cadastrados no sistema da franquia e comercializá-los no Mercado Livre.

A rede também vai apresentar novos aplicativos de gerenciamento de arquivos fiscais e informações de gestão e de vendas.

FiChips Food

A rede especializada em food service com pratos típicos do Reino Unido (como o famoso Fish and Chips) levará para a Feira seu cardápio com comidas típicas britânicas em formatos diferentes ao público final. A apresentação dos cinco modelos de franquia, no evento, será feita em 3D, com óculos de realidade virtual para que o possível investidor faça um tour pelo negócio.

Para a Feira do Empreendedor, a aposta está no modelo delivery para cidades até 50.000 habitantes, recém-lançado ao mercado. Para esse modelo, o investimento inicial é de R$ 152.000, e o franqueado usa um sistema delivery e take away.

Au-All Pet Móvel

A Au-All Pet Móvel, franquia pet de banho e tosa em domicílio, irá se apresentar ao público em um grande evento pela primeira vez. Para a Feira do Empreendedor, a marca levará suas vans equipadas para higienização e embelezamento de cães e gatos. O destaque está no modelo móvel, que inclui veículos com autonomia de energia, água aquecida e monitoramento por câmeras de segurança. O investimento inicial é a partir de R$ 213.000, incluindo taxa de franquia, capital de giro, equipamentos e veículo.

Home Angels

A rede de cuidadores de idosos à domicílio vai levar à Feira dois modelos diferentes de franquia. O primeiro deles, chamado de Home Angels Light, foi lançado durante a pandemia e requer investimento inicial a partir de R$ 41.000. Sem a necessidade de um ponto comercial, o modelo mira cuidadores de idosos em cidades do interior. Já o outro, chamado de Home Angels Premium, é voltado para investidores, já que traz um modelo de negócio mais amplo, com a adição de profissionais que atendem também mães de múltiplos, pessoas em situação pós-cirúrgica e crianças. O modelo também inclui serviços como fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. O valor do investimento inicial é de R$ 89.000.

