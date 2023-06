Feira de franquias da ABF: 40 redes com descontos e novos modelos a partir de R$ 10,5 mil

A 30ª edição da ABF Franchising Expo 2023, feira com mais de 400 franquias começa nesta quarta-feira, 28, no Expo Center Norte, em São Paulo. Mantendo tendência do último ano, muitas redes são estreantes no evento. A Associação Brasileira de Franchising (ABF) estima que 25% das marcas estão expondo pela primeira vez, movimento em linha com o crescimento de 6,8% do número de redes no setor registrado no ano passado.

O evento, que recebeu uma visitação de mais de 60 mil pessoas em 2022, mostra a força do setor que registrou um faturamento anual de R$ 211 bilhões, com quase 185 mil unidades em operação e mais de 3 mil marcas.

A feira trará franquias com investimento inicial a partir de R$ 9 mil até mais de R$ 2 milhões, de segmentos variados como: Alimentação, Moda, Serviços Educacionais, Saúde, Beleza e Bem-Estar, Casa e Construção, Entretenimento, Limpeza e Conservação, Hotelaria e Turismo, Serviços Automotivos e Comunicação, Informática e Eletrônicos (Tecnologia). Completando o ecossistema do setor, participam também do evento fornecedores do franchising, pontos comerciais, como shoppings, e bancos.

“A ABF Franchising Expo se consolidou como ‘O’ espaço para quem quer investir em uma franquia tem que ir. Isso porque a feira reúne em um mesmo lugar oportunidades únicas como conversar diretamente com rede renomadas (experientes ou novos entrantes), assistir palestras dos principais instrutores do setor, conhecer potenciais futuros fornecedores e, principalmente, visitar e comparar tudo isso de forma muito próxima e interativa”, afirma Tom Moreira Leite, presidente da ABF.

Confira a seguir franquias que estão lançando novos modelos e que oferecem descontos na ABF Franchising Expo 2023:

Franquias com novos modelos na feira da ABF

Jah Açaí

O novo modelo do JAH, franquia de açaí, sorvetes e picolés 100% naturais, chamado Store in Store, segue o conceito de loja dentro de loja e chega oficialmente ao mercado como uma solução para empreendedores que buscam o aumento da receita, aliado à geração de fluxo e sem custos extras, que pode ser agregado dentro restaurantes, padarias, academias, pizzarias, entre outros. Em formato self service, o modelo terá em seu portfólio o tradicional açaí do JAH, além de oito sabores de sorvetes, milk-shakes e smoothies. Além disso, também conta como vantagem o autoatendimento através de totens de pedidos ou utilização do caixa do próprio estabelecimento, reduzindo ainda mais os custos.

Investimento inicial: R$ 85 mil

Faturamento médio mensal: R$ 91,6 mil

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Zé Delivey

O Zé Delivery está lançando o seu modelo Express: uma geladeira inteligente pensada para condomínios e lugares com alto fluxo de pessoas. A inovação é uma aposta da marca para entregar hiper conveniência aos consumidores e promete revolucionar a experiência de compra, criando novas ocasiões de consumo.

Investimento inicial: entre R$ 10 mil e R$ 15 mil

Reserva

A Reserva, marca de roupas masculinas do Grupo AR&Co, traz como novidade um novo modelo de franquias da companhia, lojas da categoria light, que são até 50% mais acessíveis que a tradicional. Com projeto arquitetônico mais econômico e um mix de produtos mais enxuto, a Reserva levará para a feira um novo formato de suas lojas físicas.

Investimento inicial: R$ 300 mil

Prazo de retorno: 36 meses

Carrefour

De olho no mercado de proximidade, o Carrefour anunciou sua estreia no mercado de franquias brasileiro. O modelo de minimercados Carrefour Express, que está no Brasil desde 2014 e hoje tem 151 lojas em São Paulo, agora vai contar com três modelos de franquias.

Investimento inicial: R$ 150 mil

Sestini

Há 29 anos no mercado, a empresa referência em malas, bolsas, mochilas e acessórios, estará presente na 30ª edição da ABF Franchising Expo, apresentando três modelos de negócio, que fazem parte do plano de expansão da marca em todo o país. A grande novidade é o formato Light, estimado em R$ 400 mil e aplicável em pontos comerciais adequados à estratégia da companhia.

Investimento inicial: a partir de R$ 400 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 100.000,00

Prazo de retorno: de 24 a 36 meses

Habib's

Buscando impulsionar o crescimento da rede nos próximos cinco anos, Habib’s lança quatro modelos de franquias que oferecem diversas vantagens e diferenciais aos franqueados, como custo de investimento inicial mais baixo em comparação com seus modelos anteriores. O modelo compacto de 50m² foi desenvolvido para atendimento e venda rápida em praças de alimentação de shoppings, galerias, hipermercados, terminais etc., planejada para ter ampla visibilidade e atrair mais os clientes.

Investimento inicial: a partir de R$ 950 mil

Faturamento médio mensal: R$ 250 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Chiquinho Sorvetes

Líder no segmento, com 43 anos de experiência no mercado de sorvetes, a rede possui atualmente mais de 720 unidades espalhadas por todo o país. Já são mais de 50 milhões de sorvetes entregues e 25 milhões de clientes atendidos por ano. A marca lançará o Quiosque Externo durante a feira. Mais compacto e moderno, o formato de negócio tem 9m² e foi pensado para ocupar pontos estratégicos fora das lojas convencionais, como outlets, galerias, estacionamentos de shoppings e postos de combustíveis. A expectativa é de que este novo formato atraia investidores de diferentes regiões do Brasil interessados no mercado de franchising, sobretudo do estado de São Paulo.

Investimento inicial: De R$ 390 mil a R$ 420 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 60 mil

Prazo de retorno: de 24 a 36 meses

AD Clinic

A rede de franquias de clínicas de estética fundada em 2014, na região Sul do Brasil, conta com mais de 100 unidades comercializadas nas principais cidades e capitais e apresenta na ABF Franchising Expo um novo modelo de negócio, voltado para profissionais da área, com investimento a partir de R$152 mil, os 10 primeiros contratos fechados depois do evento serão isentos de taxa de franquia.

Investimento inicial: a partir de R$ 152 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: de R$ 80 mil

Prazo de retorno: 13 meses

Anjos Colchões & Sofás

Fundada em 1990, no interior do estado do Paraná, atende os mais rigorosos padrões e normas internacionais de qualidade e segurança. Com 280 lojas comercializadas, a marca está presente em 21 estados brasileiros, além de cinco unidades no Paraguai. Pela primeira vez, a Anjos levará para feira um formato de negócio mais enxuto, chamado de modelo Smart, com investimento a partir de R$279 mil.

Investimento inicial: a partir de R$279 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: 8 a 18 meses

Love Gifts

A rede de franquias de presentes e decorações criativas tem mais de 70 franquias espalhadas por todo o Brasil. A marca lançará na Expo Franchising 2023 o seu mais novo modelo de negócios: O Container Love Gifts, uma combinação de mobilidade, facilidade e sustentabilidade com toda a experiência única de suas lojas.

Investimento inicial: R$ 119 mil, já com a taxa de franquia inclusa

Faturamento médio mensal: Entre R$ 40 mil e R$ 50 mil, já com a taxa de franquia inclusa

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

AF Crédito Soluções Financeiras

Especializada em oferecer soluções como consórcios, empréstimos, seguros e financiamentos, a rede participa pela 2ª vez da ABF Franchising Expo. A marca irá apresentar os seus 3 modelos de negócio de microfranquia. A novidade fica por conta do modelo Totem que será lançado na Feira. Trata-se de um sistema de autocontratação de crédito consignado para aposentados, pensionistas, funcionário público e adiantamento de FGTS.

Investimento inicial: R$ 47.900 no modelo Totem, já incluso taxa de franquia. Porém, as 10 primeiras unidades vendidas terão desconto de 10,4% no valor total, passando para R$ 42.900.

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil (modelo totem)

Prazo de retorno: 6 meses

Unhas Cariocas

A franquia de esmalteria participa pela primeira vez da edição da ABF Expo em São Paulo e está com perspectivas bastante otimistas para fechamento de novos negócios. A rede aproveita o evento para lançar um novo modelo de negócios, a Loja Premium. Com design diferenciado e mais amplo, a loja premium vai somar aos serviços ofertados pela marca o uso de um método exclusivo de cuticulagem para mãos e pés, feito com cureta e emoliente que não agridem as unhas e podem ser indicados com segurança para diabéticos e pacientes oncológicos.

Investimento inicial: a partir de R$250 mil

Faturamento médio mensal: R$100 mil

Retorno de investimento: de 15 a 18 meses

Maria Gasolina Express

Pela primeira vez na feira de franquias, a rede lança seu formato de quiosque durante o evento. A franquia é uma loja de conveniência gourmet para condomínios residenciais e empresariais, que se dispõe a ser um centro de convivência, oferecendo wi-fi, mesas e cadeiras, micro-ondas e forno elétrico, chopeira e outros itens que fazem com que os condôminos tenham o espaço como referência para trabalho, happy hour ou lazer.

Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil, com taxa de franquia já incluída.

Faturamento médio mensal: De 20 mil a R$ 40 mil

Prazo de retorno: 22 meses

Franquias com desconto na feira da ABF

B.LEM Padaria Portuguesa

Com 50 lojas pelo Brasil, a rede levará à feira a oportunidade para quem quer abrir uma loja de rua, em shopping ou, ainda, um quiosque da marca. A B.LEM tem, como diferencial, ser uma rede de padarias e confeitarias portuguesa contemporânea, que oferece produtos artesanais, fabricados pela própria marca, que são oferecidos para consumo local e itens de empório. Quem iniciar contato com a marca na feira terá um benefício: 20% de desconto na taxa de franquia.

Investimento inicial: a partir de R$ 300 mil, com taxa de franquia

Faturamento médio mensal: De R$ 50 mil a R$ 200 mil

Prazo de retorno: De 18 a 36 meses

Peça Rara

Líder em seu segmento, a rede de franquias que dá vida nova e que ressignifica itens de segunda mão, nasceu em Brasília há 16 e atualmente tem mais de 90 lojas espalhadas pelo Brasil. Oferece, além de moda feminina, masculina e infantil, livros, brinquedos, móveis e itens de decoração. Durante a feira concederão desconto na taxa de franquia que é R$ 70mil e sairá por R$ 63 mil para pagamento à vista e também haverá parcelamento com 30% de entrada e o restante em 3 vezes.

Investimento inicial: R$ 330 mil, com taxa de franquia já incluída

Faturamento médio mensal: R$ 190 mil

Prazo de retorno: de 14 a 20 meses

Home Angels

Pioneira no segmento e hoje a maior rede de cuidadores de idosos supervisionados da América Latina, a rede leva para o evento descontos de até 50% na taxa de franquia em seus dois modelos: Home Angels Light, destinado para pequenas e médias cidades, e Home Angels Premium, uma opção de negócio mais amplo que demanda uma sala comercial e oferece aos clientes serviço de atendimento 24 horas. A rede também apresenta na feira seu novo modelo, o Cluster, em que o franqueado abre uma unidade padrão e paga uma taxa para aumentar o raio de atendimento e poder atuar nas cidades vizinhas.

Investimento inicial: a partir de R$40 mil no modelo Light

Faturamento: entre R$65 e R$110 mil para o modelo Light

Prazo de retorno: de 12 meses a 18 meses

Home Sushi Home

Participando da feira pela primeira vez, a rede de delivery especializada em culinária asiática e havaiana, traz uma “operação três em um”, gerenciada em dark kitchens, possibilitando assim o aumento da margem de lucro do franqueado, com condições especiais para a taxa de franquia. Desta forma, o candidato que assinar o protocolo de intenção, receberá 20% de desconto na taxa de franquia, caso conclua a contratação da operação da rede no prazo de 30 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 180 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 140 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Botocenter

Para a primeira participação, a empresa oferecerá desconto de 50% na taxa de franquia para os investidores que assinarem pré-contrato até 30 de setembro e garantirá frascos de toxina botulínica para os primeiros atendimentos realizados na nova unidade, ativação das mídias digitais e treinamento presencial. As condições foram desenvolvidas exclusivamente para a feira. Durante o evento, será possível conhecer os três modelos de franquias que disponibiliza: Clínica Shopping, Loja Compacta e Store in Store.

Investimento inicial: a partir de R$ 97 mil com desconto de 50% na taxa de franquia de todos os modelos da rede.

Faturamento médio mensal: a projeção é de R$ 500 mil a R$ 1 milhão no primeiro ano de operação

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses

Cuor di Crema

Rede fundada em 2012 que respeita as tradições e os processos de produção das legítimas gelaterias italianas que garantem produtos 100% naturais, sem adição de gordura, aromatizantes e conservantes. No cardápio, estão também variadas opções de cafés, sobremesas e salgados. Para os interessados em empreender na marca, são dois modelos de negócios: quiosque e loja. Atualmente, são 8 unidades comercializadas e pretendem, até o final do ano, chegar a 20 lojas. Os interessados em empreender na marca e que assinarem a compra da franquia até o dia 31/07, terão 50% da taxa de franquia de volta em créditos de royalties, condição esta que será apresentada aos visitantes do stand da Antaris Franchising durante os quatro dias de evento.

Investimento Inicial: R$ 470 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo de retorno: entre 18 e 36 meses

Boulangerie Carioca

Inspirada nas mais sofisticadas padarias e cafeterias francesas, a rede abriu as portas da primeira loja em 2015 e encanta os clientes com um ambiente aconchegante e uma seleção variada de delícias parisienses e da culinária mundial, como macarons, pães, doces, quiches, croissants e outros quitutes fresquinhos. Para atender o público em todos os horários, a Boulangerie Carioca reposicionou a marca e passou a servir também opções de brunch, sopas e pratos rápidos. Este ano, como parte do Grupo Antaris Franchising, pretende chegar até dezembro com 10 unidades e os interessados em empreender na marca, que visitarem o estande e que assinarem a compra da franquia até o dia 31/07, terão 50% da taxa de franquia de volta em créditos de royalties

Investimento Inicial: R$ 400 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo de retorno: entre 18 e 36 meses

market4u

Fundado em 2020, o market4u é uma rede de mercados autônomos que opera por meio do conceito de honest market dentro de condomínios comerciais e residenciais. Pela primeira vez na ABF Franchising Expo, a marca lançará uma condição exclusiva para os visitantes da feira, por meio da qual, os empreendedores poderão adquirir a taxa de franquia pelo valor de R$ 60 mil para abrir um número ilimitado de lojas. Normalmente, a taxa de franquia da rede custa R$ 50 mil e permite que o franqueado consiga abrir até cinco lojas.

Investimento inicial: R$ 60 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: de 16 a 24 meses

Maria Brasileira

Reconhecida como a maior franquia de limpeza residencial da América Latina, a rede que comemora 10 anos de franchising em 2023, leva para o evento condições especiais. Os visitantes do stand ganharão R$ 20 de desconto nos serviços de limpeza ou passadeira contratados no site da rede e poderão participar de um sorteio de duas hidrolavadoras da Karcher. O sorteio será realizado ao vivo, em uma live, na semana seguinte da feira ABF. Além disso, a rede concederá desconto de R$ 1mil na taxa de franquia para pagamentos à vista ou possibilidade de parcelamento da taxa em 3x iguais no valor cheio, para quem participar da live. Para pagamento à vista, os participantes também receberão estadia integral para o treinamento gerencial na sede da rede, em São José do Rio Preto.

Investimento inicial: a partir de R$ 42.920 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 14 meses

Magnólia Papelaria

A maior franquia de papelaria organizacional vai apresentar na edição deste ano o principal modelo de negócio, que é o quiosque. No stand, a marca vai expor exatamente o ponto de venda que pode ser instalado nos shoppings, aeroportos, inclusive com produtos e vitrine completa. Para quem fechar negócio até dia 31/07, eles oferecem uma taxa de franquia de 35 mil, por 30 mil, sendo 20 mil de taxa e 10 mil revertidos em crédito na compra de estoque de reposição.

Investimento inicial: a partir de R$ 130 mil , já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 49.224,58

Prazo de retorno: 23 meses

Pizza Prime

Com 10 anos de mercado e mais de 70 unidades, a rede participa pela terceira vez na ABF Franchising Expo e estreia agora na praça de alimentação do evento. Apesar de uma operação simplificada em dark kitchen proporciona diversas formas para gerar lucratividade ao franqueado, já que contempla tanto o delivery quanto salão e rodízio. A rede vai conceder cashback de R$ 20 mil em royalties para quem for à feira e fechar negócio dentro do mês de julho.

Investimento inicial: a partir de R$ 269 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 170 mil

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

CredFácil

Criada em 2004, em Umuarama (PR) a empresa atua no ramo de serviços financeiros e seguros com a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. Em 2022, faturou R$ 220 milhões e a perspectiva para 2023 é um faturamento de R$ 350 milhões e tem como objetivo vender ainda este ano mais 300 operações. Entre os modelos de franquia destaca-se o home based, que tem investimento inicial a partir de R$19.997 mil e para os frequentadores da feira a marca oferecerá uma condição especial, o investimento inicial sairá por R$ 14.997 mil, além disso este novo franqueado ganha um notebook.

Investimento inicial: a partir de R$ 14.997 mil durante a feira (taxa da franquia inclusa)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Gigatron Franchising

Especializada em software de gestão para micro e pequenas empresas, a rede participa pela 4ª vez como um dos expositores e apresenta o seu novo modelo, denominado Gigatron Cloud. Ele contempla várias soluções 100% em nuvem, além disso, 40% do que é investido na taxa de franquia irá retornar como cashback para o franqueado em investimento de marketing. A rede ainda irá apresentar novas ferramentas como: Foodzap (cardápio digital e sistema delivery focada no segmento de alimentação), e o Botsend (solução de automação do WhatsApp).

Investimento inicial: R$ 10.500 (modelo Cloud) incluso taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 5 mil

Prazo de retorno: 1 a 12 meses

Detroit American Steakhouse

Rede de restaurantes casual dining, presente em diversos estados do país, a rede conta com ambientes no mais puro estilo americano e diversos atrativos como TVs em todos os espaços, para os clientes acompanharem cada lance de várias modalidades esportivas, decoração inspirada na cidade de Detroit, capital do automobilismo e berço da gravadora Motown, onde gravaram artistas como Michael Jackson, Marvin Gaye, entre tantos outros. No período da feira, a rede oferecerá condições especiais aos novos candidatos que forem ao estande. Se aprovados e fecharem a franquia até 15 dias após o evento, receberão 50% de cash back da taxa de franquia em crédito de royalties.

Investimento inicial: a partir de R$ 680 mil no modelo restaurante

Faturamento médio mensal: R$ 400 mil no modelo restaurante

Prazo de retorno: 24 meses

CaKech

A franquia que traz modelo inovador de padarias sem padeiro que recebe todos os produtos prontos e amplo portfólio de produtos gourmet: pães de fermentação natural produzidos por Rogério Shimura (maior padeiro do mundo) e doces com receitas inspiradas na renomada escola Lenotre de Paris. Para a ABF Franchising Expo, a rede oferece um parcelamento de 3 vezes na taxa de franquia nos 3 modelos de negócio: Delivery, Empório Tuc Tuc, Quiosque, Loja de Rua e Loja em Shopping.

Investimento inicial: a partir de 150 mil reais no modelo Empório Tuc Tuc, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: entre R$ 25 e R50 mil/mês

Retorno do Investimento: 12 a 36 meses

Guacamole

Restaurante mexicano que oferece aos clientes uma experiência completa com gastronomia e diversão com os tequileiros e mariachis. O cardápio inclui clássicos como burritos, chilaquilles e enchiladas, além dos drinks e carta de tequilas com mais de 15 opções. Atualmente são mais de 20 operações nas regiões Sul e Sudeste. Durante a feira, a rede oferecerá 30% de desconto na taxa de franquia para os primeiros três contratos fechados com empreendedores que visitarem o estande.

Investimento inicial: a partir de R$50 mil no modelo dark kitchen, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$50 mil no modelo dark kitchen

Prazo de retorno: 12 a 24 meses (dark kitchen)

Tintas MC

Rede de lojas de tintas no Brasil e uma das maiores varejistas do setor na América do Sul, a rede tem mais de 200 lojas no país e traçou como meta crescer 40% neste ano. Durante a feira a rede doará para quem assinar a carta de intenção o projeto arquitetônico de toda a loja, além do cashback que pode chegar a R$ 50 mil. As unidades da franquia comercializam tintas para casa/decoração, além das tintas imobiliárias, industriais, repintura automotiva, acessórios e ferramentas profissionais.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 160mil nos primeiros 24 meses

Prazo de Retorno: 24 a 36 Meses

The Best Açaí

A rede participa pela primeira vez da feira e montou uma versão pocket de loja com mais de 14 opções disponíveis de açaí e sorvetes para os participantes. Condições especiais estarão disponíveis apenas nos dias do evento como desconto de R$ 2 mil reais na aquisição do estoque inicial.

Investimento inicial: R$ 230 mil com todas as taxas inclusas

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Prazo de retorno: aproximadamente 16 meses

Ice Creamy Sorvetes

Franquias de sorvetes artesanais, feitos com matérias-primas importadas, rico em fibras e vitaminas, menos gordura, 50% menos açúcar e com fabricação própria. Na ABF Expo 2023, a taxa de franquia passará de R$ 24,9 mil para apenas R$ 9,9 mil e poderá também ser parcelada no cartão de crédito. Investimento inicial: R$ 59,9 mil no modelo Quiosque Ice Express, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 25,9 mil

Retorno de investimento: 12 meses

Dr. Shape

A rede de suplementos alimentares e artigos esportivos, com 70 franquias. Na feira de franquias, a Dr. Shape vem com uma grande novidade: o stand contará, pela primeira vez, com a reprodução da clínica de emagrecimento Viva na Medida, o novo negócio da Dr. Shape. Trata-se de uma opção para ser montada junto com a loja de suplementos, para que o franqueado ofereça também serviços de nutrição e estética aos clientes. A rede oferecerá R$ 10 mil de desconto na taxa de franquia e três meses de carência de royalties a partir da inauguração das lojas para quem iniciar negociação na feira ou assinar contrato até 30/07.

Investimento inicial: a partir de R$ 310 mil, com taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Royal Face

A rede de harmonização facial com mais de 250 unidades em operação. A empresa, fundada pela dentista Andrezza Fusaro, tem como sócios embaixadores a atriz Flávia Alessandra e o apresentador Otaviano Costa e recentemente teve um investimento do principal grupo de investimentos em franquias do país pertencente a José Carlos Semenzato. Para a ABF Franchising Expo 2023 a marca oferece 20% de desconto para pagamento à vista ou parcelamento em 5 vezes da taxa de franquia, válido somente para os dias de feira e interessados que se cadastrarem durante o evento.

Investimento inicial: R$ 169 mil, já com a taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 75 mil na unidade Slim

Retorno de investimento: 14 a 20 meses

Sucos S/A

A Sucos S/A, rede de alimentação saudável que oferece uma variedade de sucos, saladas, açaís, sanduíches naturais, wraps, caldos e tapiocas, irá participar pela primeira vez da Feira da ABF. Aqueles que se interessarem em adquirir uma unidade no evento receberão um desconto de 20% na taxa de franquia. As lojas possuem um investimento total a partir de R$ 250 mil, faturamento médio de R$ 80 mil e um prazo de retorno entre 18 e 30 meses.

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento mensal: R$ 80 mil

Previsão média de retorno: 18 a 30 meses

Mercadão dos Óculos

O Mercadão dos Óculos é uma rede de óticas que vende armações e lentes apenas de marcas próprias, fundada em 2012, em São José do Rio Preto, e que já possui mais de 700 unidades. A franquia, que é uma das 30 maiores do Brasil, estará na Feira da ABF e oferecerá um desconto de 10% a 15% na taxa de franquia para aqueles que desejarem adquirir uma unidade. O investimento inicial é a partir de R$ 190 mil, com faturamento médio a partir de R$ 800 mil e tempo de retorno entre 18 e 24 meses.

Investimento inicial: R$ 190 mil

Faturamento mensal: R$ 800 mil

Previsão média de retorno: 18 a 24 meses

Emporium da Beleza

A Emporium da Beleza é uma franquia seis em um de clínica de estética avançada e emagrecimento que oferece tratamentos facial, corporal, emagrecimento, depilação a laser, nutri & dermocosméticos e e-commerce. Na Feira da ABF, a rede estará oferecendo descontos de até 20% na taxa de franquia, além de cobrir os gastos do investidor com a viagem. Para quem quiser adquirir uma clínica, o investimento inicial é a partir de R$ 311 mil, com faturamento médio a partir de 80 mil e tempo de retorno a partir de 14 a 16 meses.

Investimento inicial: R$ 311 mil

Faturamento mensal: R$ 80 mil

Previsão média de retorno: 14 a 16 meses

Maislaser

A Maislaser é uma rede de clínicas de depilação a laser e rejuvenescimento facial que possui a empresária e apresentadora Ana Hickmann como sócia da marca. Para a Feira da ABF, ela irá lançar uma novidade, o serviço de remoção de tatuagem, e desconto de 12% na taxa de franquia. O investimento inicial para adquirir uma unidade é a partir de R$ 450 mil, com faturamento médio de 120 mil e tempo de retorno a partir de 18 a 24 meses.

Investimento inicial: R$ 450 mil

Faturamento mensal: R$ 120 mil

Previsão média de retorno: 18 a 24 meses

Ceopag

A Ceopag, é uma microfranquia de meios de pagamento eletrônico e surgiu para facilitar a atuação de micro e pequenos empreendedores.

Com foco no PMEs e MEIs, Ceopag, é uma rede que une os dois segmentos que mais crescem no Brasil: delivery e meios de pagamentos.

Presente em 24 estados, 250 cidades e mais de 600 franquias, oferece um atendimento humanizado e presencial através de sua rede de franquias, com produtos de alta tecnologia digital.Na ABF Expo, a Ceopag oferece 20% de desconto na taxa de franquia até o término do evento.

Investimento inicial: R$ 20 mil modelo home based

Faturamento mensal: R$ 10.250,00

Previsão média de retorno: 12 meses

Vazoli

A Vazoli é uma rede de soluções financeiras e possui mais de 100 unidades distribuídas em mais de 20 estados do Brasil.

Os clientes da Vazoli têm à sua disposição as melhores oportunidades para adquirir produtos como crédito pessoal, crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, financiamento de veículos, crédito imobiliário, seguros e consórcio. Do dia 28/06 ao dia 31/07, as pessoas que investirem em uma franquia da Vazoli tem a opção de terem uma segunda franquia sem custo, a Trip In Viagens, microfranquia home based de agências de viagens do Grupo Vazoli. Consulte outras condições especiais com a franqueadora.

Investimento inicial: R$ 70 mil

Faturamento médio mensal: R$ 350 mil

Previsão média de retorno: 8 a 15 meses

Euro Colchões

Presente no mercado desde 2005, a Euro Colchões é uma empresa que nasceu com o desejo de oferecer soluções de bem-estar, conforto e saúde – fundamentais para uma boa qualidade de sono. A empresa está sempre atenta a inovações tecnológicas e investindo nas melhores matérias-primas, garantindo produtos de altíssimo nível.

A Euro Colchões é uma das maiores redes de franquias do Brasil com 73 unidades pelo Sudeste. A marca tem o foco de expansão pelo país através de franquias e lojas próprias. Quem quer fechar contrato com a rede, durante a feira eles estarão com 30% de desconto para novos franqueados.