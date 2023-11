Feira de calçados reúne nesta semana mais de 100 marcas e importadores em Porto Alegre

A primeira edição da feira Brazilian Footwear Show (BFSHOW) começa nesta terça-feira, 21, no Centro de Eventos FIERGS, em Porto Alegre. O evento, realizado pela Abicalçados e organizada pela NürnbergMesse Brasil, vai reunir ao longo de três dias dezenas de marcas de calçados de todos os segmentos e compradores internacionais.

Em um pavilhão de mais de 14 mil metros quadrados, as marcas estarão distribuídas por segmento e nicho de atuação. Ao todo, a BFSHOW vai reunir 138 marcas de calçados, sendo 124 delas exclusivas no evento. A feira deve receber mais de 10 mil visitantes -- entre eles, 150 importadores de 30 países.

Conteúdo de moda

A mostra também vai contar com conteúdo de moda, por meio das apresentações dos materiais para a indústria de calçados lançados no INSPIRAMAIS e a divulgação da pesquisa de tendências do Fashion Directions, estúdio localizado em Milão que traz um conteúdo de tendências em calçados, bolsas e acessórios femininos, masculinos e infantis em forma de guia para direcionar as compras.

“O conteúdo deve contribuir para maior assertividade e segurança no momento da compra, uma vez que apresentará as tendências de moda e consumo para o Inverno 2024, que serão lançadas na BFSHOW”, diz a gestora de Projetos da Abicalçados, Letícia Sperb Masselli.

Importadores

Em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), a Abicalçados e a NürnbergMesse Brasil viabilizaram a presença de mais de 150 compradores de 100 grupos internacionais provenientes de 30 países.

A feira vai contar com importadores de todos os continentes que foram escolhidos em conjunto com expositores, levando em consideração o potencial de compras e pulverização. Além destes, outros importadores virão por conta própria para o evento.

“Teremos, na BFSHOW, alguns dos principais players de cada continente. Faremos da feira, logo na sua primeira edição, a mais internacionalizada das mostras calçadistas nacionais graças ao apoio e união do setor, que entendeu a importância de um evento focado em negócios”, diz presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira.

No acumulado do ano até outubro, as exportações somaram 102,45 milhões de pares e US$ 1 bilhão, resultados inferiores tanto em volume quanto em receita em relação ao mesmo período de 2022. Apesar da queda nos embarques, o setor segue com resultados positivos ante a pré-pandemia -- 6,2% em volume e 23% em receita.