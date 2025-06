A ABF Expo 2025 tem início nesta quarta-feira, 25, e se posiciona como um dos maiores eventos de franquias, oferecendo oportunidades de negócios acessíveis e com baixo investimento. Com mais de 400 marcas expositoras, o evento será realizado no Expo Center Norte, em São Paulo, reunindo grandes franquias nacionais e internacionais, além de lançamentos e inovações para o setor de franchising.

Entre os maiores destaques da edição deste ano está o Espaço Microfranquias, um setor dedicado a modelos de franquias de baixo custo, com investimentos iniciais que começam em R$ 6.750 e podem chegar até R$ 132.500.

As microfranquias vêm ganhando força no mercado, especialmente entre os investidores iniciantes, por oferecerem operações mais enxutas, fáceis de gerir e com retornos rápidos. Modelos que não exigem ponto físico, como home-based e quiosques, são grandes atrativos para quem busca soluções mais práticas e acessíveis.

De acordo com um estudo da Associação Brasileira de Franchising (ABF), 43% das redes associadas à entidade já adotavam modelos de microfranquias no último ano. O levantamento mostrou que as microfranquias são predominantes nos segmentos de Serviços e Outros Negócios, mas também se destacam em Alimentação, Saúde, Beleza e Bem-Estar, e Educação.

Felipe Buranello, diretor de Relacionamento, Microfranquias e Novos Formatos da ABF, explica que as microfranquias têm um papel essencial na democratização do acesso ao franchising. “Elas representam um franchising mais acessível, que impulsiona o espírito empreendedor e permite que mais pessoas se aventurem nesse setor com menos riscos e mais suporte”, afirma.

Confira, a seguir, as marcas que estarão no Espaço Microfranquias durante a ABF Expo 2025: