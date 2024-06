Faturamento de R$ 5,4 milhões? Veja as franquias mais rentáveis do Brasil e como investir nelas

Para aqueles que estão pensando em investir em franquias, a notícia é animadora: não faltam opções lucrativas no mercado brasileiro. De marcas internacionais à negócios nacionais, as franquias podem trazer um faturamento de até R$ 5,4 milhões entre 18 a 26 meses. Veja, a seguir, algumas opções.

Veja lista com franquias que faturam até R$ 5,4 milhões

Johnny Rockets

Presente em mais de 30 países e com faturamento médio de R$5 bilhões por ano em todo o mundo, a marca americana foi criada em 1986, mas abriu sua primeira unidade no Brasil só em 2013. Para 2024, a rede tem planos de expandir seus negócios e inaugurar 60 novos restaurantes até o final do ano.

Investimento inicial: a partir de R$ 960 mil

Faturamento médio: R$ 220 mil mensais e R$ 2,6 milhões ao ano

Prazo estimado de retorno: 18 a 36 meses

OrthoDontic

Com mais de 350 unidades espalhadas por todo o país, a OrthoDontic é considerada a maior rede de franquias de ortodontia do Brasil. Fundada em Londrina, no Paraná, a marca começou a expandir suas atividades pelo Brasil em 2004 e hoje já soma mais de 7 milhões de pessoas atendidas.

Investimento inicial: a partir de R$ 415 mil

Faturamento médio: R$ 200 mil mensais e R$ 2,4 milhões ao ano

Prazo estimado de retorno: 25 a 29 meses

CotaFácil

Atender as necessidades e o bolso de pessoas que têm o desejo de abrir o próprio negócio é a proposta da CotaFácil, empresa de soluções financeiras que nasceu no interior do Paraná. São 530 unidades em operação, que colocam a empresa na 17ª posição no ranking das 20 maiores microfranquias do país.

Investimento inicial: a partir R$ 19,9 mil

Faturamento médio: R$ 100 mil mensais e R$ 1,2 milhões ao ano

Prazo estimado de retorno: 6 a 12 meses

Academia Gaviões

São quase 50 anos desde a sua criação, mas a Academia Gaviões só virou franquia em 2019. Mesmo recente no mundo das franquias, são 63 unidades vendidas e planos de chegar a 100 em operação até o final do próximo ano.

Investimento inicial: a partir de R$ 2 milhões

Faturamento médio: R$ 458 mil mensais e R$ 5,4 milhões ao ano

Prazo estimado de retorno: 18 a 26 meses

Dickey’s Barbecue Pit

Criado há 82 anos no Texas, Estados Unidos, o Dickey’s Barbecue Pit se tornou a maior rede de churrasco do mundo – são 650 unidades pelo mundo. No Brasil, a primeira unidade foi inaugurada em 2021, no Jardim Paulista, em São Paulo, e o objetivo é chegar a 55 unidades nos próximos dez anos.

Investimento inicial: a partir de R$ 910 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio: até R$ 300 mil mensais e até R$ 3,6 milhões ao ano

Prazo estimado de retorno: 18 a 36 meses

Casa de Bolos

Essa é a maior rede de franquias de bolos do Brasil e foi pioneira nesse segmento. São mais de 500 unidades pelo país, com opções para todos os gostos: são mais de 100 sabores de bolos com uma produção 100% artesanal.

Investimento inicial: R$ 209 mil

Faturamento médio: R$ 113 mil mensais e R$ 1,3 milhões ao ano

Prazo estimado de retorno: 24 meses

Decidiu abrir uma franquia? Não cometa esses erros

As opções disponíveis no mercado são atrativas, mas, para alcançar lucros milionários, é preciso uma gestão eficaz. Para Marcelo Cherto, fundador e presidente do Grupo Cherto, a primeira empresa de consultoria de franquias da América Latina), existem erros que devem ser evitados a todo custo. Veja, abaixo, as recomendações de um dos maiores e mais respeitados nomes no mercado de franchising do Brasil.

Não fazer boas escolhas

Cherto alerta que escolher mal, seja o ramo ou a empresa, é quase como começar com o pé esquerdo nessa empreitada. A recomendação é fazer uma escolha bem pensada para encontrar a melhor franquia para investir.

