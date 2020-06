Farmácias detectam 9 mil casos positivos em testes para coronavírus

Um dos principais fatores para avaliar e combater a pandemia do novo coronavírus é a testagem em massa. As maiores redes de farmácias no país estão testando milhares de pessoas desde o dia 28 de abril, quando o serviço foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e acabam de divulgar os resultados dos exames.

Dos testes rápidos realizados, cerca de 15,3% deram positivo para o coronavírus, com anticorpos para o vírus, diz a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma).

Até o dia 14 de junho, foram realizados 62.660 testes rápidos para detecção de anticorpos contra o vírus, por meio da coleta de sangue com furo na ponta do dedo. Desses, 9.584 testaram positivo, enquanto em 53.076 pessoas (84,70%) o resultado foi negativo.

O resultado desses testes é notificado ao Ministério da Saúde e entra nas contagens oficiais. O Brasil já registrou mais de 1 milhão de casos e mais de 50.700 mortes.

De acordo com a pesquisa, 349 farmácias estão ofertando o serviço no país, das quais 68,48% estão concentradas em São Paulo (136) e Minas Gerais (103).

Metade desses estabelecimentos oferta o serviço por meio do sistema de drive-thru. Em quase 60% dos casos, as demandas são atendidas de forma espontânea ou por agendamento. Outros 40%, somente por agendamento. Cerca de 17% desses estabelecimentos oferecem o serviço em domicílio.

Minas Gerais é o estado que mais realizou o procedimento. Ao todo, 22.222 pessoas foram testadas, com 11,3% de testes positivos. Em São Paulo, 14.793 testes foram feitos, com 14,2% positivos.

O Ceará registrou o maior número de casos positivos: 35,7% dos 5.002 testes indicaram a contaminação pelo vírus. O Espírito Santo é o único onde os resultados deram negativo para todas as 13 pessoas testadas. Acre, Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima ainda não disponibilizaram o serviço nesses estabelecimentos.

Fundada em 1991, a Abrafarma reúne as 26 maiores redes de farmácias do país, que contam com mais de 8.300 farmácias em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. As redes associadas representam 45% das vendas de medicamentos no país.

Em maio, um estudo comandado por cientistas da Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) com apoio do Instituto Semeia e participação de profissionais do Laboratório Fleury e Ibope Inteligência, fez exames sorológicos em 520 pessoas com mais de 18 anos em seis distritos de São Paulo. E 27 apresentaram anticorpos, ou seja, 5,2%.