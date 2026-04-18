Farmacêutica que fatura R$ 54 milhões com foco no SUS quer crescer 70% até 2030

Ao completar 46 anos de trajetória, a farmacêutica paranaense Nunesfarma Nesh prepara um novo ciclo de expansão. A empresa, sediada em Curitiba, projeta crescer 70% até 2030, quando completará meio século de operação. O plano combina expansão do portfólio, ganho de escala e maior presença em licitações do Sistema Único de Saúde (SUS), onde a empresa figura entre os 30 maiores fornecedores.

Em 2025, a companhia registrou faturamento de R$ 54 milhões, com EBITDA de R$ 14 milhões, indicador que mostra o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. O resultado, segundo a empresa, reflete um modelo de negócio baseado em eficiência operacional e conhecimento regulatório — um diferencial para atuar no setor público.

“Nossa projeção de crescimento leva em conta a evolução da nossa empresa e a forma como conseguimos nos posicionar no mercado e entregar produtos de alta qualidade com preços competitivos. Conseguimos, desta forma, contribuir para que mais brasileiros vivam com saúde”, afirma o CEO Fernando Cesar da Silva.

“Nosso portfólio foi desenvolvido para entregar mais acesso à saúde e qualidade de vida para a população”, completa.

Como a Nunesfarma Nesh quer crescer

Diferentemente de boa parte da indústria farmacêutica, que disputa espaço em farmácias e no varejo, a Nesh construiu sua operação voltada ao mercado institucional. Seu foco está em medicamentos genéricos, similares e produtos de marca própria destinados ao SUS.

Esse posicionamento exige escala e capacidade operacional. A empresa participa de grandes processos de licitação que envolvem bilhões de unidades de medicamentos por ano, incluindo comprimidos, injetáveis, xaropes e fórmulas nutricionais.

Para sustentar o plano de expansão até 2030, a Nesh estruturou sua estratégia em dois eixos principais: operação e inovação.

De um lado, a gestão operacional busca extrair mais eficiência do portfólio atual, garantindo escala e competitividade nas licitações. De outro, a frente de inovação trabalha no desenvolvimento de novos produtos, com 10 itens já em pipeline regulatório.

A ideia é ampliar gradualmente a presença da empresa em nichos específicos dentro do sistema público, especialmente em áreas com maior demanda e complexidade.

Novo ciclo da companhia inclui investimento em portfólio e adaptação a demandas específicas do ambiente hospitalar (Nesh Nunesfarma/Divulgação)

Aposta em nutrição clínica

O primeiro lançamento desse novo ciclo já tem nome: o Nesh Recovery by Pentasure. O produto marca a entrada mais robusta da companhia no segmento de nutrição clínica, voltado ao suporte imunológico e inflamatório de pacientes no período perioperatório.

A fórmula é hiperproteica e inclui componentes como L-arginina, nucleotídeos e ômega-3, sendo indicada para pacientes que precisam de suporte nutricional em contextos hospitalares. O produto também é livre de lactose, glúten e sacarose.

Um dos principais diferenciais está no formato: ao contrário de soluções concorrentes, geralmente vendidas em forma líquida, o produto da Nesh é apresentado em sachês, que permitem reconstituição e ajuste de concentração conforme a necessidade clínica.

Na prática, isso reduz custos logísticos e facilita armazenamento e transporte — um fator relevante para hospitais e sistemas públicos de saúde.

Cadeia global e foco regulatório

Parte da estratégia da Nesh também passa pela sua cadeia de suprimentos. A empresa mantém relações com fornecedores internacionais, especialmente da Índia — um dos principais polos globais da indústria farmacêutica.

O CEO da companhia, inclusive, integra o conselho consultivo da Câmara de Comércio Índia-Brasil, o que reforça a proximidade com o mercado asiático.

Esse modelo permite à empresa combinar custos competitivos com controle de qualidade, mantendo conformidade com as exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Como a empresa surgiu

A Nunesfarma foi fundada pelo empresário Dilson Nunes da Silva em 1980, inicialmente como uma distribuidora de medicamentos em Curitiba. Ao longo dos anos, a empresa passou a concentrar sua atuação no fornecimento para o setor público, atendendo secretarias de saúde e participando de licitações em diferentes estados.

A mudança de perfil começou em 2010, quando a companhia passou a investir no desenvolvimento de produtos próprios. Em 2013, obteve o primeiro registro de medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, no ano seguinte, estruturou uma área dedicada à pesquisa e desenvolvimento.

Nos anos seguintes, a empresa ampliou parcerias com fabricantes internacionais, especialmente da Índia, e passou a reforçar o portfólio com produtos próprios, incluindo itens de nutrição clínica. O movimento marcou a transição de uma distribuidora para uma empresa com atuação também no desenvolvimento e registro de medicamentos voltados ao sistema público de saúde.

Próximo ciclo

Com um portfólio atual de 20 produtos — sendo 10 já comercializados e outros 10 em fase de registro —, a Nesh aposta em crescimento sustentado nos próximos anos.

Além dos investimentos em inovação, a companhia também reforça sua estrutura interna, com foco na profissionalização da gestão e retenção de talentos, como parte de uma estratégia de longo prazo.

A meta agora é transformar a base construída ao longo de mais de quatro décadas em um novo ciclo de expansão — com foco no setor público e em nichos estratégicos da saúde.