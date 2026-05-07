Família que criou Natal Luz investe R$ 60 milhões em novo hotel na Serra Gaúcha

A família que criou o Natal Luz de Gramado prepara um novo capítulo nos negócios de hospitalidade da Serra Gaúcha. O Grupo Casa, comandado pelos Peccin, vai investir R$ 60 milhões na construção de um hotel de luxo no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, cidade a 120 quilômetros da capital Porto Alegre.

A empresa reúne hotéis, restaurantes e projetos imobiliários e projeta ultrapassar R$ 100 milhões em faturamento neste ano - somando hotelaria, gastronomia e projetos imobiliários. Outra novidade é o lançamento de uma nova frente voltada à administração de hotéis de terceiros no Brasil.

Hoje, o grupo tem 200 funcionários e atua por meio de dois braços principais: a Casa Hotéis, responsável pelos empreendimentos de hospitalidade, e a Casa Living, escritório de “engenharia criativa”, como a companhia define sua operação de arquitetura, conceito, incorporação e desenvolvimento imobiliário.

“Nós conseguimos verticalizar o modelo de experiência que entregamos. Começa na base conceitual do projeto e vai até a operação final do hotel”, afirma Rafael Peccin, diretor de marketing do Grupo Casa, em entrevista para a EXAME durante a 9ª edição do Gramado Summit 2026.

Como a família Peccin transformou Gramado

A história da família Peccin se mistura à própria construção da identidade turística de Gramado.

O avô materno de Rafael foi um dos responsáveis por trazer o chocolate artesanal para a cidade — iniciativa que deu origem à marca Prawer, considerada pioneira no segmento no Brasil. Também participou da criação do primeiro café colonial de Gramado e da tradicional Cantina Pastasciutta.

Do lado paterno, o pai de Rafael, quando secretário de Turismo de Gramado, criou o Natal Luz, evento que décadas depois se transformaria em um dos maiores festivais natalinos do mundo.

“O Natal Luz nasceu da necessidade de criar uma nova alta temporada para Gramado. A cidade vivia somente do inverno”, conta Rafael.

Rafael Peccin: diretor de marketing do Grupo Casa diz que empresa quer expandir operação hoteleira para além da Serra Gaúcha (Grupo Casa/Divulgação)

Segundo Rafael, o evento ganhou uma nova dimensão anos depois, quando seu irmão assumiu a Secretaria de Turismo e trouxe referências de entretenimento inspiradas no modelo da Disney, transformando Gramado em uma espécie de “parque temático de Natal” durante o fim do ano.

Como a família Peccin entrou no ramo da hotelaria

O primeiro hotel da família nasceu de uma viagem à Argentina.

O Hotel Casa da Montanha, inaugurado há 28 anos, foi inspirado no tradicional hotel Llao Llao, em Bariloche. O avô de Rafael se encantou pelo empreendimento durante uma viagem e decidiu criar algo semelhante na Serra Gaúcha.

“O projeto nasceu há quase 50 anos, ainda como um sonho do meu avô”, afirma.

Hoje, o Casa da Montanha é o principal hotel da coleção e mantém uma proposta voltada a famílias. O foco está na hospitalidade, no serviço e em experiências lúdicas para crianças — enquanto os pais encontram gastronomia, carta de vinhos e ambientes inspirados em chalés europeus.

“Os nossos hotéis têm muito essa essência de receber como se fosse em casa”, diz Rafael.

Casa da Montanha: primeiro hotel do grupo foi inspirado em um tradicional empreendimento de Bariloche (Grupo Casa/Divulgação)

Ao contrário das grandes redes hoteleiras, o Grupo Casa evita repetir formatos. Cada empreendimento possui identidade própria, embora compartilhe a mesma lógica de hospitalidade.

“Somos uma coleção de hotéis, porque nenhum produto é igual ao outro”, afirma Rafael.

O Petit Casa da Montanha segue o conceito bed & breakfast: menos estrutura de lazer e mais foco em charme, localização e acolhimento. Já o Wood Hotel aposta no público adulto. O empreendimento se tornou conhecido por investir em “turismo do sono”, tendência internacional voltada a hóspedes que buscam experiências ligadas ao descanso e ao bem-estar.

Há cardápio de travesseiros, ritual noturno, iluminação preparada para relaxamento, chás, aromas terapêuticos e até uma caixa para guardar o celular antes de dormir. Crianças menores de 14 anos não podem se hospedar.

Wood Hotel: empreendimento aposta em experiências voltadas ao chamado “turismo do sono” (Grupo Casa/Divulgação)

O hotel também reforçou recentemente sua aposta em gastronomia autoral ao trazer a chef Roberta Sudbrack para comandar o restaurante Ocre, focado em ingredientes brasileiros e preparos no fogo.

Hotel que mistura glamour e aventura

Fora de Gramado, o grupo opera o Parador Cambará do Sul, empreendimento que ajudou a popularizar o conceito de “glamping” no país — mistura das palavras “glamour” e “camping”, usada para definir hospedagens em meio à natureza com conforto de hotel de luxo.

O projeto começou de forma improvisada. Inicialmente, a família levava hóspedes de Gramado para conhecer os cânions da região em veículos Land Rover. Depois construiu um restaurante no local, e, mais tarde, as primeiras barracas de luxo. Hoje, o hotel conta com 30 acomodações, spa, observação de estrelas, passeios ao ar livre e experiências ligadas à natureza.

“O lugar acabou ficando mais famoso do que alguns dos nossos produtos de Gramado”, afirma.

Parador Cambará do Sul: hotel ajudou a popularizar o conceito de glamping de luxo no Brasil (Grupo Casa/Divulgação)

Quais os próximos passos do Grupo Casa

O próximo projeto da empresa será o Parador Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O hotel terá 54 acomodações distribuídas em uma área de 20 hectares, sendo metade ocupada por vinhedos. Segundo Rafael, a proposta é criar um hotel de alto padrão integrado à paisagem da Serra Gaúcha.

“É um hotel no meio dos vinhedos, com vista praticamente 360 graus para o vale”, diz.

A previsão é que o empreendimento seja inaugurado no início de 2028. Em uma segunda etapa, o projeto também terá residências com serviços hoteleiros.

Vale dos Vinhedos: empreendimento do Grupo Casa terá 54 acomodações em meio a vinhedos na Serra Gaúcha (Grupo Casa/Divulgação)

Além dos hotéis próprios, o grupo prepara a expansão da frente Casa Hotéis como administradora hoteleira. Na prática, a empresa passará a operar empreendimentos de outros investidores, levando sua expertise em arquitetura, branding, conceito e hospitalidade.

A primeira operação nesse formato começa em julho, em Gramado, com o Own Time Home Club, projeto de multipropriedade de alto padrão. A ideia, segundo Rafael, é crescer principalmente fora da Serra Gaúcha.

“Tem muito hotel bom no Brasil que possui estrutura incrível, mas falha na entrega da experiência. A gente quer entrar justamente nesse espaço”, afirma.