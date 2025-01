Fácil Consulta cresce 100% em um ano e mira faturamento de R$ 10 milhões até 2026

Foi no ambiente acadêmico que os jovens amigos Ramiro Martins (28) e Patrick Goulart (31) apresentaram uma tese de negócio na área da saúde, que transformaria suas vidas. Estudantes da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), a ideia foi apresentada em 2015 para a disciplina de Empreendedorismo, na faculdade de Administração.

Nascia ali o Fácil Consulta, um conceito de negócio criado a partir da dificuldade de Patrick em agendar consultas médicas para o avô.

Em 2016, o projeto ganhou tração ao ser convidado para a incubadora da UCPel. Com uma gestão ponderada e madura — mesmo com a pouca idade dos fundadores na época (19 e 22 anos) — a empresa seguiu caminhos sustentáveis para conquistar o mercado. [Sete anos depois, a performance corporativa comprova o sucesso]. A healthtech fechou 2024 com faturamento de quase R$ 2 milhões, um crescimento de 100% em relação ao ano anterior. A meta agora é ambiciosa: chegar a R$ 10 milhões de faturamento até 2026.

Modelo de negócios transforma o mercado

A operação do Fácil Consulta abrange todo o ecossistema da saúde, com o propósito de transformar a experiência de acesso à saúde no Brasil. O foco principal está nos 90 milhões de brasileiros sem plano de saúde, mas que não querem depender do SUS. A startup oferece soluções para o consumidor final e para o profissional da saúde, com mais de 120 mil consultas agendadas e mais de mil profissionais cadastrados em 45 especialidades.

“Vimos muita ineficiência neste mercado: pacientes pagando valores altíssimos por consultas particulares e médicos insatisfeitos com as remunerações dos convênios. Criamos uma proposta em que o médico ganha mais e o paciente paga menos. A tecnologia é o meio que nos permite oferecer essa experiência de forma encantadora”, afirma Martins.

Crescimento gradual e sólido

Na incubadora, os sócios começaram visitando consultórios médicos para entender as principais dores dos profissionais. [“Não ser impulsivo neste diagnóstico foi essencial para desenvolvermos o produto ideal”], comenta Ramiro.

Descobriram que muitos médicos preferem consultas particulares, mas enfrentam dificuldades por conta de preços elevados e falta de estrutura. Assim, criaram um modelo em que as consultas fossem mais baratas para os pacientes, mas ainda vantajosas para os profissionais.

Com um investimento inicial de R$ 10 mil de cada sócio, o MVP do Fácil Consulta foi lançado em março de 2017. O produto inicial, chamado de B2C Transacional, focava na intermediação entre médicos e pacientes, oferecendo uma experiência digital. O modelo mostrou resultados: são 140 mil pacientes ativos e 4 mil agendamentos mensais.

Em 2022, o negócio ganhou um novo impulso com um investimento total de R$ 2,5 milhões. A startup ampliou seu portfólio, tornando-se um ecossistema de saúde completo, com novas linhas de receita e soluções. No início de 2023, foi lançado o modelo de assinatura Fácil Consulta+, que trouxe recorrência para a empresa. Hoje, o serviço conta com 4,2 mil beneficiários ativos no modelo para pessoas físicas e 400 no corporativo.

Inovação e expansão para o futuro

Outro destaque foi o lançamento do Parceiros Premium, voltado para médicos e profissionais de saúde. O plano oferece vantagens como maior visibilidade na plataforma, serviços de marketing digital e o inédito “Seguro Falta”, que garante uma compensação financeira em caso de ausência do paciente. O produto teve grande aceitação: 15% dos profissionais da plataforma já aderiram.

Com planos de expansão ambiciosos, o Fácil Consulta projeta chegar a 100 cidades nos próximos anos. Atualmente, a startup atua em oito cidades do Sul do Brasil e mira um público ainda maior. Para alavancar suas operações, a empresa contou com o apoio do fundo de impacto Estímulo, que concedeu R$ 200 mil para capital de giro, melhorias na plataforma e marketing.

“Acreditamos que Produto e Tecnologia são as chaves para aumentar nossa competitividade e escalar nosso negócio”, explica Ramiro.

Com resiliência e visão estratégica, os sócios do Fácil Consulta seguem firmes em seu propósito de se tornar a maior e melhor plataforma de saúde do Brasil.