Facebook indica sua primeira diretora-executiva de negócios

O Facebook nomeou nesta quinta-feira, 3, Marne Levine, atual vice-presidente de parcerias globais, para a posição de primeira diretora-executiva de negócios da história da empresa.

Levine, de 50 anos, contou em uma publicação que irá supervisionar os negócios de publicidade e as parcerias globais da empresa. Ela irá se reportar à diretora-executiva de Operações Sheryl Sandberg.

Em sua passagem de mais de uma década na companhia, Levine atuou em vários cargos executivos, inclusive como diretora de operações do Instagram.

O diretor-executivo de Receitas do Facebook, David Fischer, que supervisionou o negócio de propaganda e dirigiu as vendas e equipes de marketing no mundo todo, afirmou no início do ano que irá deixar a empresa no final de 2021.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mundo dos negócios. Assine a EXAME