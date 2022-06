Facebook, Ambev, Electrolux: evento revela foco atual de grandes negócios

Facebook, Ambev, Electrolux, Unilever, McDonalds, Azul, Movida. Apesar de atuarem em setores completamente diferentes, essas empresas têm algo em comum (além do sucesso de seus negócios): o foco em ESG para as próximas décadas.

A sigla, que significa Ambiental, Social e Governança, em inglês, refere-se a um conjunto de práticas que têm sido adotado por empresas de todo o mundo para que o seu desenvolvimento cause menos impactos negativos sobre o meio ambiente, seja mais positivo para a sociedade e também torne a governança das empresas mais responsável em suas tomadas de decisão.

Há 5 anos, pouco se falava sobre ESG no mundo corporativo e no mercado de trabalho. Hoje, temas como economia circular, redução das emissões de carbono, tratamento de resíduos, inclusão, diversidade e transparência são indispensáveis para que companhias dos mais variados portes e segmentos se mantenham competitivas.

Foi o que aconteceu com as empresas citadas acima. Confira, a seguir, algumas práticas ESG adotadas por elas:

Meta (Facebook)

A Meta (antigo Facebook) está focada na criação de um ambiente no metaverso. Para isso, a empresa acredita que é preciso apostar na inclusão e diversidade. A companhia desenvolveu uma estratégia para contratar talentos diversos que vão ajudar na construção do metaverso.

Ambev

A fabricante de bebidas Ambev quer acelerar a cultura do uso das embalagens retornáveis e mostrar os ganhos ambientais e financeiros dessa medida. Para isto, grande parte das garrafas já voltam a circular no mercado, e a expectativa é que, até 2025, 100% dos produtos da companhia estejam em embalagens retornáveis ou que sejam feitas majoritariamente de material reciclado.

Unilever

A Unilever também seguiu na mesma linha e reduziu mais de 10 mil toneladas de plástico virgem em embalagens. Com o volume anunciado, a companhia chega a quase 30 mil toneladas de plástico reciclado nas embalagens de suas marcas, o que contribui para o alcance das metas de sustentabilidade até 2025.

Electrolux

Em maio, a marca de eletrodomésticos Electrolux publicou o seu Relatório Global de Sustentabilidade 2021 com balanço sobre o progresso nas metas da área. O destaque do documento foi a redução das emissões absolutas de gases de efeito estufa em 78% em relação a 2015. Isso significa que a Electrolux está quatro anos à frente do plano de 2025 para a meta de redução de 80%.

ESG, a sigla que virou sinônimo de sustentabilidade

Essas três letras praticamente substituíram a palavra sustentabilidade no universo corporativo. Mas, afinal, do que se trata esse novo conceito?

O ESG surgiu no mercado financeiro como uma forma de medir o impacto que as ações de sustentabilidade geram nos resultados das empresas. A sigla surgiu pela primeira vez em 2004, dentro de um grupo de trabalho da ONU que tem como objetivo convencer investidores sobre investimentos sustentáveis.

Muitas empresas hoje são maiores do que o PIB de vários países, e várias se relacionam com as pessoas todos os dias, dentro de suas casas. Junto ao tamanho e a importância das empresas, vêm também as responsabilidades. Se antes era apenas o lucro que importava, agora, a geração de valor para todas as partes interessadas na empresa, os chamados stakeholders, passa a ser a razão de existir de uma empresa.

A tendência dos negócios para a próxima década

Com a urgência das mudanças climáticas, a pauta ESG ganhou ainda mais destaque nos últimos anos e passou a ser o foco de grandes empresas. Foi nesse contexto que as práticas sustentáveis passaram a ser a tendência da próxima década dos negócios de sucesso. O tema tem atraído executivos e profissionais que buscam se especializar para suprir a alta demanda das empresas em busca de pessoas qualificadas para aplicar o conceito na prática.

