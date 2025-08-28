Fabricante do refrigerante catarinense Max Laranjinha completa 100 anos e amplia linha de bebidas

A Max Wilhelm, criadora do refrigerante catarinense Laranjinha, acaba de completar 100 anos em agosto. A bebida se transformou em uma espécie de ícone entre os consumidores de Santa Catarina, único estado em que ela é produzida e distribuída. Além do sabor, a Max Laranjinha tem como diferencial a identidade visual.

Ao contrário das outras bebidas sabor laranja que reproduzem também a cor da fruta, a Laranjinha é amarela, inspiração do seu criador, o imigrante alemão Max Wilhelm. Atualmente, são produzidos 720 mil litros por mês da bebida

Max Wilhelm desembarcou no Brasil em 1923 e acabou indo morar em Santa Catarina, onde começou a trabalhar em uma indústria de refrigerantes, em Jaraguá do Sul. Em 1925, ele comprou a fábrica e a renomeou.

Nascia, então, Max Wilhelm produtora e distribuidora de bebidas. Em 1979, o advogado Werner Greuel adquiriu a Max Wilhelm, que tinha uma estrutura à época que incluía outras fábricas e distribuidoras.

Uma delas, em Blumenau (SC), se tornou a sede da operação por volta dos anos 2000. Atualmente, é na Capital Brasileira da Cerveja onde a Max Wilhelm produz mais de 1,2 milhão de litros de bebidas ao mês. A Laranjinha, distribuída exclusivamente em Santa Catarina, é responsável por mais de 60% deste volume.

Ano do centenário

O atual CEO da empresa, Otávio Greuel, conta que a expectativa é de aumentar 5% o faturamento em 2025, estimado em R$ 32 milhões no ano do centenário. A meta é inspirada no principal item da marca, mas também em inovações que estão sendo apresentadas pela Max Wilhelm.

“Iniciamos há quatro anos um movimento de criação de produtos, de entrada em novos mercados. Estamos colhendo os resultados desta estratégia agora, com os coquetéis prontos para beber, as águas tônicas e os energéticos ganhando mercado”, explica.

Atualmente, são 18 produtos. Além da Max Laranjinha em quatro tamanhos de embalagens (200ml, 500ml, 1l e 2l), o mix de refrigerantes traz ainda as versões framboesa, limão, uva, cola, laranja e tubaína.

A fábrica produz também águas saborizadas em dois sabores, energético e cinco águas tônicas. Na linha de alcoólicos, a linha Von Wilhelm tem gin tônicas nos sabores tradicional e morango, além de uma bebida de gengibre. Já na Ice, são dois sabores: limão e o inédito jabuticaba.