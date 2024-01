Fábrica de sabores de R$ 1,6 bi, catarinense Duas Rodas compra empresa alemã e quer 'superalimentos'

De volta às origens. É este o movimento que a catarinense Duas Rodas, indústria de ingredientes de Jaraguá do Sul, a 200 quilômetros de Florianópolis, está fazendo agora.

A empresa, que faturou 1,6 bilhão de reais no ano passado, começou em 1925 com dois imigrantes alemães que chegaram à região catarinense para extrair óleos essenciais das frutas brasileiras.

Agora, 98 anos depois, a Duas Rodas está de volta à Alemanha.

A indústria acaba de comprar 100% de uma importadora e distribuidora de extratos botânicos sediada em Frankfurt. É a Tropextrakt Gmbh, que trabalha também com insumos naturais de frutas tropicais, ou "superfrutas", como acerola e guaraná, para cerca de 1.000 clientes, entre eles Bayer, Dr.Oetker e Hero.

O valor da negociação não foi informado, mas a aquisição faz parte de uma estratégia da multinacional catarinense para fazer com que o mercado internacional represente 25% do faturamento total da companhia nos próximos quatro anos.

“A Tropextrakt é um parceiro nosso há mais de 20 anos, então é uma empresa que já conhecemos há muito tempo”, diz Rosemeri Francener, diretora de negócios internacionais da Duas Rodas. “O mercado dele já é formado por produtos da Duas Rodas. Além disso, a Europa é o berço do desenvolvimento de produtos saudáveis, que depois vão para o mundo inteiro. É um lugar ideal para desenvolvermos produtos”.

O que faz a Tropextrakt

A Tropextrakt é uma importadora e distribuidora de ingredientes saudáveis, como extratos botânicos e insumos naturais, para as indústrias de alimentos, principalmente da Europa.

Além do fornecimento de itens fundamentais à fabricação de alimentos e bebidas, a empresa alemã opera um laboratório para testes de aplicação dos ingredientes no produto final. Ou seja, testa se aquela matéria-prima que está sendo desenvolvida irá funcionar direitinho com o produto que a indústria alimentícia fabricará na ponta final da produção.

Com a aquisição pela Duas Rodas, o laboratório se transformará num centro de inovação e tecnologia, que ampliará a pesquisa e o desenvolvimento de produtos voltados à indústria de suplementos e alimentos funcionais.

“Um dos grandes desafios do setor alimentício e, consequentemente, da indústria de ingredientes, é absorver essa demanda cada vez maior por alimentação saudável, focada no bem-estar do consumidor”, diz o CEO da Duas Rodas, Leonardo Fausto Zipf. “E eu diria que a Duas Rodas é uma das empresas mais preparadas para esse desafio. Hoje, 23% do nosso faturamento já é em ingredientes inovadores. E com essa aquisição, vamos poder criar novos aromas e sabores e desenvolvê-los na Alemanha”.

A aposta tem respaldo num dado setorial. No mundo, em 2022, o mercado de bebidas e alimentos funcionais e suplementos movimentou 380 bilhões de dólares, e deve crescer 6,5% ao ano até 2030, segundo relatório da consultoria Frost & Sullivan.

“O mercado europeu de extratos botânicos e outros ingredientes para a produção de nutracêuticos é um dos mais sofisticados do mundo”, afirma Rosemeri. “Agora, estaremos mais próximos dos clientes locais para desenvolver em parceria produtos cada vez mais inovadores, saudáveis e sustentáveis”.

Qual é a estrutura da Duas Rodas

Sediada em Jaraguá do Sul, a Duas Rodas é uma multinacional que produz, em última instância, sabores. A empresa fornece os ingredientes para a indústria alimentícia fazer as comidas que consumimos. São eles os responsáveis, por exemplo, pelos sabores de morango, chocolate e baunilha de vários alimentos que consumimos por aí.

A empresa começou em 1925 pelos imigrantes Rudolph Hufenüssler, químico-farmacêutico, e Hildegard Hufenüssler, formada em física. Eles vieram para o Brasil para extrair óleos essenciais de frutas do país.

Noventa e oito anos depois, a empresa se tornou uma multinacional bilionária, que faturou 1,6 bilhão de reais no ano passado. Hoje, conta com 10.000 clientes e um portfólio de cerca de 3.000 itens, divididos em três categorias:

Flavors: aromas, extratos botânicos, desidratados, condimentos e aditivos

Food service: fabricação de ingredientes para sorvetes, chocolates, confeitaria e panificação

Animal nutrition: ingredientes para a área de nutrição animal

Na sua operação em Jaraguá do Sul, numa área de 140.000 metros quadrados cercado de vegetação nativa, os cheiros doces e salgados vão se misturando, à medida que saem das fábricas para a exportação. Somente ali, 1.200 funcionários trabalharam para produzir os sabores de praticamente todos os tipos de alimento.

Além da operação em Jaraguá, também contam com fábricas em São Paulo e no Sergipe, no Brasil, e no Chile, México e Colômbia, na América Latina. Há ainda escritórios comerciais nos Estados Unidos e na China - e agora, a operação na Alemanha.

“Mas queremos mais”, afirma o CEO. “Vamos continuar fazendo aquisições para que o mercado internacional represente 45% do nosso faturamento. Então nós estamos abertos para aquisições”.

Qual a origem do nome Duas Rodas

Crescendo em ritmo médio de 16% ao ano, a Duas Rodas rompeu a barreira do primeiro bilhão de reais em 2020. Com a expansão, é cada vez mais frequente que clientes e consumidores se perguntem: de onde vem esse nome, que, num primeiro momento, não faz alusão ao produto que vendem?

A origem também está atrelada às origens da empresa. O brasão da cidade dos fundadores do negócio, Mainz, na Alemanha, são duas rodas separadas por uma cruz ao meio.

Quando eles vieram para o Brasil, quiseram homenagear a cidade e colocar o brasão nas sacas dos produtos vendidos. Dali a pouco, os clientes já não pediam mais por produtos da Indústria Reunidas S.A., primeiro nome da empresa. Eles falavam: “me vê aí o produto das Duas Rodas”.

Em 1992, então, decidiram consolidar o brasão da cidade alemã como, também, o nome da indústria.

Com a operação agora na Alemanha, haverá mais um motivo de conexão entre o país europeu e as terras (e gostos) brasileiros.

O que são "superalimentos"

A alimentação caminha para uma gama de produtos funcionais, que priorizam a saudabilidade e o bem-estar dos consumidores. Na verdade, a demanda vem, mesmo, dos próprios clientes.

Boa parte dessa alimentação está baseada num conceito embrionário chamado de "superalimentos", que se ramifica para, por exemplo, "superfrutas". São produtos com uma variedade alta de nutrientes e componentes essenciais, que, de alguma forma, trazem benefícios para a saúde e bem-estar. Um exemplo é a acerola, rica em vitamina C.

Com a tendência do setor de caminhar para uma alimentação mais funcional, empresas começam a se movimentar para mirar para esse setor. E esse passo da Duas Rodas é um bom exemplo disso.