Fábrica de pão de queijo que nasceu em garagem amplia portfólio com empanadas e mira R$ 100 milhões

Macio, cheio de queijo e com casquinha levemente crocante, o pão de queijo agrada todo o Brasil, mas tem origem conhecida: Minas Gerais. Apesar da fama do quitute mineiro, um empreendedor de Curitiba (PR) decidiu criar uma fábrica de pão de queijo, a Cymco, em 2013.

Para se destacar, apostou em uma logística própria. O negócio deu certo, cresceu no estado, depois chegou a Santa Catarina, Rio Grande do Sul e interior de São Paulo, com um faturamento de R$ 80,5 milhões em 2025.

Para 2026, a aposta da empresa é chegar a R$ 100 milhões. O crescimento será impulsionado pela aquisição de duas empresas que aumentam o portfólio da marca e pela contínua expansão das vendas.

Como surgiu a Cymco

Com incentivo para empreender, Frederico Cymbalista encontrou uma oportunidade na produção de pão de queijo. Sua família trabalhava com panificadoras e ele viu no quitute um produto com recorrência de venda e bom valor agregado.

A ideia surgiu quando a esposa de Frederico, Paola Cymbalista, estava no último ano da graduação em administração e aproveitou para fazer o trabalho de conclusão de curso sobre uma empresa de pão de queijo.

“O TCC foi muito importante para organizar a empresa no início e também nos ajudou a conseguir o financiamento na Caixa Econômica para a compra dos primeiros maquinários”, diz o fundador.

Os primeiros maquinários foram instalados em uma garagem vazia do pai. Contrataram um funcionário de Minas Gerais para ajudar a desenvolver a receita. Foram criados dois produtos: um premium e um pão de queijo de entrada, com melhor custo-benefício.

Com a receita de pão de queijo desenvolvida, começaram a fazer as primeiras vendas. Apostaram em representantes que apresentariam a marca para panificadoras e demais empresas.

Os empreendedores, no entanto, não conheciam tão bem o mercado e não imaginavam o desafio da concorrência. “Se eu soubesse a quantidade de concorrentes que existiam, talvez não tivesse começado. Acho que a inocência foi positiva, porque nos deu mais coragem”, afirma.

Para mostrar o diferencial, apostaram na entrega própria. “O pão de queijo é um produto que o brasileiro consome com frequência. Por isso, precisamos abastecer nossos clientes semanalmente. Desde o início, mantemos uma logística própria, com representantes próximos e produção interna, o que nos permite estar perto do cliente e acompanhar toda a cadeia.”

Atualmente, por exemplo, são 3,2 mil clientes ativos e 65% deles recebem entregas toda a semana.

A Cymco também estava presente no dia a dia dos clientes, acompanhando a apresentação dos pães de queijo nas lojas e sugerindo o forno adequado para assar.

Como crescer fora dos supermercados

No início, a empresa acreditava que o maior volume de vendas estaria no varejo, com o pão de queijo congelado disponível nas gôndolas dos supermercados para o consumidor levar para casa.

Com o tempo, porém, passou a entender que o faturamento mais expressivo estava no chamado mercado de produção: quando o produto congelado é vendido para estabelecimentos que o assam e comercializam pronto ao consumidor, como postos de combustíveis, padarias e outros pontos de venda.

A empresa ampliou a prospecção para padarias e mercados de pequeno e médio porte. Embora as grandes redes concentrem a atenção do mercado, a quantidade de estabelecimentos independentes e regionais representa um potencial relevante de vendas. Foi nesse movimento que surgiu uma das principais surpresas na trajetória da empresa: as lojas de conveniência de postos de combustíveis.

A companhia identificou que o pão de queijo tinha forte demanda nesses pontos de venda e, em alguns casos, chegava a ser o produto mais vendido das conveniências. A percepção levou à criação de uma atuação mais especializada nesse segmento.

Um dos primeiros representantes comerciais da empresa, por iniciativa própria, passou a concentrar sua atuação nos postos de combustíveis e acabou se tornando especialista nesse canal.

Hoje, as vendas para postos de combustíveis representam cerca de 25% do faturamento da empresa. Além desse segmento, a companhia também atende hotéis e outros estabelecimentos.

O desafio de crescer pelo Brasil

Após se consolidar como um dos principais nomes da indústria de pão de queijo do Sul do Brasil, a empresa começou a entender como poderia expandir para as demais regiões. Como fazem toda a logística, a expansão era um desafio.

A estratégia foi criar centros de distribuição próximos de cada estado para facilitar a entrega final.

“A estrutura de armazenamento de congelados no Brasil é cara. Eu via contêineres nos postos e pensei: por que não criar centros de distribuição daquela forma? É uma estrutura mais barata, com segurança e iluminação”, afirma Frederico.

Apostou no formato e hoje conta com um centro de distribuição em São Paulo, dois em Santa Catarina e um no Rio Grande do Sul. A instalação em São Paulo aconteceu em agosto de 2025, com foco no interior, em cidades como Sorocaba e Campinas.

A expansão deixou a receita mais distribuída: 70% vêm do Paraná, 12% de São Paulo, 10% de Santa Catarina e 8% do Rio Grande do Sul.

Agora, o empreendedor se prepara para chegar à capital paulista nos próximos anos. Mais do que logística, ainda há um desafio comercial. “Expandir para outras regiões demanda tempo, principalmente para construir uma equipe comercial, porque cada mercado tem suas particularidades. Montamos uma estrutura para o interior e agora estamos fazendo o mesmo em outras cidades.”

Do pão de queijo às empanadas

Até o final de 2026, a Cymco deve chegar a um faturamento de R$ 100 milhões. Um dos principais impulsionadores do negócio é a diversificação do portfólio.

No final de 2025, a empresa lançou o pão de queijo recheado, com goiabada e requeijão. Para a marca de um de seus clientes, lançou um pão de queijo proteico, que leva mais queijo para aumentar a quantidade de proteína. Para todos os clientes, acaba de lançar também um pão de queijo recheado com frango, alinhado às tendências de consumo de proteína e alimentação saudável.

Além dos produtos próprios, a Cymco apostou na aquisição de duas empresas do setor de alimentos: uma de salgados e doces argentinos, que tem entre os produtos a medialuna e empanadas; e uma empresa de salgados fritos e assados. Os nomes das companhias, porém, não foram revelados.

“Esse mercado de salgados e pão de queijo é muito regionalizado, e a maioria dos clientes acaba comprando de fornecedores da própria região. Nosso diferencial é conseguir chegar com um portfólio completo, oferecendo ao cliente uma solução mais ampla e concentrando diferentes produtos em um único fornecedor”, diz Frederico.

Com a ampliação do portfólio e o aumento do valor das compras dos clientes, a empresa, a depender dos gastos, passa a oferecer um funcionário que participa do preparo dos alimentos.

A Cymco já está na operação das duas empresas. A principal mudança foi diminuir a variedade de produtos para facilitar a logística neste momento inicial. Além de poder oferecer novos alimentos aos clientes, a empresa agora atende os clientes das companhias adquiridas.

A longo prazo, a estratégia é ampliar a variedade de produtos de forma seletiva. “Nosso objetivo é ter um portfólio inteligente, que faça sentido para o cliente e ajude a aumentar as vendas”, diz.