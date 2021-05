EY lança app para ajudar pessoas físicas na declaração de IR

Quase 34 milhões de brasileiros declararam imposto de renda como pessoa física no ano passado. Desse total, cerca de 1 milhão caiu na malha fina, grande parte por engano ou desconhecimento das regras, de acordo com a Receita Federal. Segundo estudo da consultoria EY, 60% dos contribuintes fazem sua declaração sozinhos ou com ajuda de pessoas que não são especialistas no tema.

É para esse público que a empresa acaba de lançar no país o EY TaxChat, primeiro aplicativo de suporte à declaração direcionado à pessoa física. O objetivo da plataforma é tornar o processo da declaração mais simples, rápido e confiável. Como? Conectando os contribuintes a especialistas em tributação prontos para ajudá-los a evitar ciladas e aproveitar cenários de deduções.

“A ideia é fazer com que as pessoas eliminem qualquer dificuldade e tenham o apoio de especialistas sem a necessidade de encontros presenciais ou de manipular papéis. A grande vantagem é que tudo passa a ser feito de um jeito mais simples e totalmente virtual”, explica Tatiana da Ponte, sócia-líder da prática de impostos digitais da EY-Foundry.

Um estudo da EY também indicou que uma em cada três pessoas que fazem a declaração é da geração dos millennials, acostumada a resolver tudo no celular e a não ter que lidar com papel. “A EY aposta muito em inovação e acredita na transformação digital. Lançar um produto inovador faz parte da estratégia de potencializar a vantagem de ser o primeiro entrante em um nicho novo de mercado”, afirma a executiva.

Segundo ela, a EY é a primeira e única empresa de seu segmento a oferecer uma plataforma digital de preparação de Imposto de Renda Pessoa Física ao consumidor final.

Como funciona?

O contribuinte pode acessar a plataforma via web em seu computador ou baixar o aplicativo em seu celular, fazer o registro e passar algumas informações fiscais. Com isso, a plataforma classifica automaticamente o grau de complexidade da declaração – um algoritmo avalia o tempo dedicado do especialista, volume e tipo de documentos que serão enviados – para fornecer o orçamento a partir de 25O reais. No pré-registro, quem antecipar o processo ganha descontos.

Ao aceitar o orçamento e os termos de uso, o usuário passa a fornecer digitalmente as informações por meio de uploads de documentos. A plataforma também disponibiliza um chat que permite conversar com um consultor, e não um bot (robô), para tirar as dúvidas que o cliente tiver durante todo o processo.

Quando a declaração estiver pronta, o cliente paga pelo serviço com cartão de crédito no próprio aplicativo e recebe um rascunho para revisão. Após a aprovação do cliente, um especialista envia a declaração ao Fisco e fornece os arquivos finais para o contribuinte.

Para garantir a segurança de dados e documentos no ambiente online, o EY TaxChat faz uso de diversos protocolos de criptografia, além de contar com uma equipe de tecnologia preparada para proteger todas as etapas do processo.

O serviço fica disponível durante todo o ano, mesmo após o fim do prazo para a entrega da declaração. Isso permite o envio de retificações, cálculos mensais de impostos sobre renda variável, ganhos de capitais na venda de bens e de aluguéis. Também possibilita o uso da ferramenta como um repositório de documentos em tempo real, à medida que forem sendo recebidos, para que na época do imposto grande parte da documentação já esteja disponível.

“Quem vai ao médico, por exemplo, em vez de guardar o recibo em uma gaveta, pode tirar uma foto ou escanear e já enviar ao TaxChat. No momento da declaração, a maior parte das informações já estará com o especialista, de forma simples, fácil e conveniente”, cita Tatiana.

Experiência no exterior

O serviço já estava disponível em países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália. O perfil dos usuários nesses países é bem similar ao dos clientes da consultoria no Brasil. São trabalhadores do mundo corporativo, profissionais liberais, empreendedores e aposentados que contratam o EY TaxChat para ter a segurança de um serviço de qualidade com a comodidade de ser digital.

“Decidimos oferecer esse serviço no Brasil por entender que a preparação do imposto de renda, pela sua complexidade, é uma dor do contribuinte brasileiro. Assistir esse público atende o nosso propósito de construir um mundo melhor de negócios”, justifica a sócia-líder de Impostos da EY. “Além disso, há um grande potencial de mercado no país.”

O EY TaxChat™ está disponível nas versões Android e para Windows.

Para saber mais, é só clicar aqui. O prazo para registro na plataforma se encerra em 17 de maio, para haver tempo hábil para entregar a declaração dentro do cronograma estabelecido pelo governo brasileiro. Neste ano a EY ainda não aceita documentos de negociação de criptomoedas, mas está adaptando a estrutura para aceitá-los a partir de 2022.