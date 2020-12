EY abre inscrições para Empreendedor do Ano e anuncia novidade

Imagine poder fazer networking com grandes empreendedores de todo o mundo? Graças ao Programa Empreendedor do Ano da EY, promovido pela empresa há 30 anos em mais de 60 países e em sua 23ª edição no Brasil, o homenageado da categoria Master representa o Brasil no encontro EY World Entrepreneur of the Year, em Monte Carlo, no Principado de Mônaco, com empreendedores selecionados em todo o mundo.

Um dos homenageados brasileiros, por exemplo, conectou-se com um empreendedor da Ásia e passou a vender seu produto pela primeira vez no continente asiático. Oportunidades realmente não faltam. São seis dias de encontros intensos nos lugares mais emblemáticos do principado, com maratonas de palestras, painéis, mesas, coaching e muitas oportunidades de networking, que culminam numa cerimônia de gala, quando o grande homenageado do ano é revelado. O representante ainda pode levar a família a Mônaco.

Mas não é preciso ir tão longe para agregar novos contatos. A partir da próxima edição, a EY está planejando criar uma rede Alumni para conectar os homenageados brasileiros de todas as edições nacionais, promovendo encontros anuais para que os executivos possam discutir temas de interesse de todos, trocar experiências e, por que não?, fazer negócios.

Apesar de todas as oportunidades que o programa propicia, seu objetivo vai muito além de network. Busca identificar, reconhecer e contribuir com líderes empresariais de setores e mercados distintos que, com sua visão de futuro, têm algo em comum: a vontade de transformar a realidade do país, deixando seu legado e contribuindo para a construção de um mundo de negócios melhor.

“Empreendedores fazem a diferença. Eles têm grandes ideias e o impulso para torná-las realidade. Usam seu pensamento inovador e trabalho duro para criar uma mudança social positiva, trazendo novos conceitos e produtos para o mercado, criando empregos e riqueza”, afirma Raquel Teixeira, sócia líder de EY Private para América do Sul e líder dos programas Winning Women e Empreendedor do Ano.

Oscar do Empreendedorismo

O Programa Empreendedor do Ano da EY é a maior e mais prestigiada plataforma de reconhecimento e promoção do empreendedorismo do mundo e já homenageou mais de 11.000 empreendedores. No Brasil, foram mais de 300 executivos selecionados.

“O evento é reconhecido mundialmente como o ‘Oscar do Empreendedorismo’ e está aberto a indicações, inclusive do próprio candidato, de qualquer executivo em todo o Brasil”, diz Raquel.

As inscrições para a 23ª edição (2021) estão abertas no site. O responsável pela indicação pode optar por uma versão simples, com informações básicas de contato, ou por uma versão completa, com informações detalhadas sobre o empreendedor e seu negócio em questão.

O Programa Empreendedor do Ano da EY é dividido em seis categorias. Na Master, são selecionados empreendedores/CEOs de empresas maduras, líderes em seu mercado.

Na categoria Emerging, participam empreendedores/CEOs de empresas promissoras, com crescimento acelerado.

A categoria Impacto Socioambiental inclui empreendedores que demonstrem seu compromisso com o meio ambiente, por meio da aplicação de práticas sustentáveis e da execução de projetos implantados em suas empresas, mas com resultados de impacto socioambiental efetivos e de solidez financeira.

Na categoria Executivo Empreendedor são homenageados CEOs brasileiros que tenham impulsionado o crescimento de empresas consagradas; e a categoria Family Enterprise seleciona fundadores ou presidentes (membro da família) de empresa familiar que já tenham efetuado a transição do negócio de forma bem-sucedida entre gerações.

Por causa da pandemia de coronavírus, as cerimônias de homenagem precisaram ser adaptadas ou reagendadas. Na 22ª edição (2020), o encontro em Mônaco, que aconteceria em outubro deste ano, foi realizado de forma virtual. Já a 23ª edição (2021), cujo evento de gala nacional seria realizado em outubro de 2020, acontecerá em março de 2021, caso a vacina de covid-19 seja disponibilizada a todos, e o encontro global, em Mônaco, está previsto para junho de 2021.

Seleção

Um corpo de jurados independentes formado por personalidades influentes do mundo dos negócios seleciona os representantes de cada categoria com base em seis critérios globais:

espírito empreendedor;

criação de valor;

direção estratégica;

impacto nacional e global;

inovação;

integridade pessoal / liderança guiada por um propósito.

Os candidatos passam por um rigoroso processo de seleção em cinco etapas: coleta de informações do empreendedor e de seu negócio, análise das informações coletadas, primeiras entrevistas com os homenageados, seleção dos finalistas pelo presidente do corpo de jurados independentes, e entrevista com o corpo de jurados para definição do homenageado de cada categoria. Uma noite de gala encerra o programa e reúne todos finalistas, os líderes da EY, os jurados e convidados importantes do meio empresarial.

Na última edição, foram indicados 413 candidatos para o programa. Desse total, 37 executivos participaram da fase pré-banca de jurados e foram selecionados 23 candidatos de 17 empresas. Desse total, havia apenas duas mulheres. “Nosso desafio neste ano é atrair mais empreendedoras e CEOs mulheres, assim como empreendedores e CEOs negros”, ressalta a executiva da EY.

No site do programa é possível ouvir podcasts com as histórias dos homenageados no Empreendedor do Ano 2020 e assistir a vídeos sobre as experiências e os insights de empreendedores que representaram a edição anterior do Prêmio Empreendedor do Ano Brasil.

Ao longo dos anos em que os representantes brasileiros participaram da versão global do programa, apenas um foi o vencedor do EY World Entrepreneur Of the Year: Rubens Menin, presidente do conselho da MRV Engenharia, em 2018. Até hoje, foi o único representante da América Latina a conseguir o feito.