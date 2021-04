Exxon supera previsões com alta do petróleo e força de produtos químicos

A Exxon Mobil Corp superou as estimativas de ganhos trimestrais de Wall Street ao divulgar nesta sexta-feira seu primeiro lucro em cinco trimestres, impulsionado pelos preços mais altos do petróleo e fortes margens em produtos químicos.

Os resultados da Exxon e de petroleiras rivais neste ano têm aumentado com os preços do petróleo, à medida que o excedente global de óleo decorrente da pandemia é drenado e a demanda de combustíveis se recupera.

A virada para o lucro na Exxon ocorre enquanto os rivais europeus também divulgam resultados que ultrapassam os níveis anteriores à pandemia.

Os resultados trimestrais mostram que os profundos cortes de custos da Exxon permitiram que ela superasse as perdas anuais históricas do ano passado e gerasse uma forte fluxo de caixa para reduzir a dívida.

O lucro líquido no primeiro trimestre foi de 2,73 bilhões de dólares, ou 64 centavos por ação, em comparação com uma perda de 610 milhões de dólares um ano antes, ou 14 centavos por ação.

O lucro ajustado de 65 centavos por ação superou as expectativas dos analistas de 59 centavos, de acordo com dados do Refinitiv IBES.

"Os fortes resultados do primeiro trimestre refletem os benefícios dos preços mais altos das commodities e nosso foco na redução estrutural de custos", disse o CEO Darren Woods em um comunicado. Os ganhos com produtos químicos foram o maior fator nos resultados do primeiro trimestre, com um lucro quase 10 vezes superior ao nível do ano anterior e o mais forte em pelo menos cinco anos. Esse negócio tem crescido com os preços altos e a demanda por plásticos.