Expo Favela vai reunir 220 empreendedores de favelas de todo o Brasil

Conectar investidores com os empreendedores da favela é o objetivo da Expo Favela Innovation Brasil, criada por Celso Athayde, CEO da Favela Holding, atualmente com 25 companhias.

A primeira edição nacional do evento, que acontece nos dias 1, 2 e 3 de dezembro no Expo Center Norte, em São Paulo, vai apresentar diversas atrações e novidades por meio de palestras e trilhas temáticas.

A feira, que é produzida pela InFavela e tem parceria social da Central Única das Favelas (CUFA), vai reunir 220 empreendedores de favelas de todo o Brasil, que foram os 10 melhores com projetos mais inovadores de cada edição estadual, mais empreendedores selecionados por uma repescagem, reunindo, assim, projetos de todo o país

“A Expo Favela Innovation, nasceu de um sonho que começou a ser realizado em 2022, esse sonho cresceu e em 2023 estivemos presentes em mais de 20 estados em todo o Brasil. O grande evento que acontece agora em dezembro, vamos apresentar o que se tem de melhor dentro das áreas da inovação e empreendedorismo das favelas” disse Celso Athayde, CEO da Favela Holding e idealizador da Expo Favela Innovation.

Em 2024, a Expo Favela Innovation vai ganhar sua primeira edição internacional, que será realizada em Paris, na França.

Como esta startup pernambucana leva alunos da periferia para escolas particulares

Maioria dos empreendedores brasileiros são negros

Um contraste ajuda a dar imagem à desigualdade racial no país: a maioria (e mais da metade) dos empreendedores brasileiros são negros. Mas na hora de olhar para a grana e para a escolaridade, o cenário é outro. Os donos de micro e pequenas empresas pretos e pardos são os que têm o menor nível de faturamento (77,6% deles recebem até dois salários mínimos por mês) e o menor nível de escolaridade (45,1% têm somente até o ensino fundamental).

Os dados são de uma pesquisa divulgada pelo Sebrae e que apresenta um raio X do empreendedorismo negro brasileiro. Para o levantamento, a instituição usou como base os dados da Pnad do terceiro trimestre de 2023.

Beyoncé anuncia bolsa de R$ 25 mil para empreendedores negros do Brasil; veja como participar

Programação

Celso Athayde, idealizador do evento, fará a abertura da Expo Favela Innovation Brasil, ao lado de Renato Meirelles - fundador do Data Favela e divulgam os dados inéditos sobre o cenário empreendedor das favelas no Brasil.

A programação do evento é dividida em trilhas temáticas: educação, saúde, sustentabilidade e meio ambiente, cultura, economia criativa, diversidade, mobilidade e logística, gastronomia, comunicação, redes, moda, beleza e muito mais. Durante os intervalos, os participantes poderão visitar os estandes dos expositores da favela. Veja aqui a programação completa.

VEJA TAMBÉM: