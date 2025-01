Expansão global: FCamara investe €4 milhões em consultoria europeia

A transformação digital avança como um imperativo estratégico para empresas de diferentes setores, e a paulistana FCamara, com forte atuação em tecnologia e inovação, busca consolidar sua posição nesse cenário global.

Nesta quarta-feira, 29, a companhia anuncia um investimento de 4 milhões de euros para aquisição de uma participação na Beta-i, consultoria europeia de inovação colaborativa, marcando um novo passo em sua trajetória de internacionalização.

A FCamara, fundada por Fabio Camara há 17 anos, já atua em seis países, com escritórios na Europa, Reino Unido e Oriente Médio. Especialista em soluções de transformação digital, a empresa atende setores como varejo, saúde e mercado financeiro, projetando um faturamento de 100 milhões de dólares para 2025 (algo como 600 milhões de reais) .

A Beta-i, por sua vez, nasceu em 2010 em Portugal, onde foi pioneira no desenvolvimento do ecossistema de startups. Hoje, com presença em mais de 25 países, a consultoria se destaca em projetos de transição energética, sustentabilidade e economia azul.

O investimento busca não apenas fortalecer a presença internacional da FCamara, mas também ampliar a sinergia entre os ecossistemas de inovação das duas empresas.

"Com esta parceria, nossa estratégia de internacionalização se torna ainda mais sólida, assim como nossa capacidade de entregar planejamentos estratégicos e de inovação globais. Quem ganha são os clientes, que terão acesso a um portfólio mais robusto", afirma Fabio Camara, fundador e CEO da FCamara.

A união das empresas acontece em um momento de expansão acelerada para ambas. A Beta-i, que já possui escritórios em Bruxelas, Boston e São Paulo, é reconhecida pela abordagem colaborativa, conectando grandes empresas e startups para criar soluções ágeis e reduzir riscos em projetos inovadores.

"Identificamos na FCamara uma parceira estratégica que compartilha nossa visão empreendedora. Isso nos permitirá ampliar a proposta de valor entregue aos clientes e atingir novos mercados", diz Pedro Rocha Vieira, CEO da Beta-i.

Agora, a meta é expandir a presença em mercados como Estados Unidos e Europa continental, além de explorar novas áreas de inovação, como inteligência artificial e sustentabilidade. "Nosso objetivo é que, em poucos anos, 50% da receita da FCamara venha de projetos e clientes globais", projeta Arthur Lawrence, co-CEO da empresa.

História da FCamara e foco na transformação digital

Fundada em 2007 por Fabio Camara, a FCamara surgiu para corrigir falhas recorrentes em projetos de transformação digital, como escolhas tecnológicas mal direcionadas.

Desde então, a empresa virou uma referência em soluções de e-commerce, inteligência artificial, dados e segurança em nuvem.

Além de atuar em setores variados, como saúde, seguros e telecomunicações, a FCamara aposta em frameworks proprietários, como o Digital Value Creation, que acelera receitas e eficiência operacional.

Entre seus projetos recentes, destaca-se o desenvolvimento de um marketplace para um dos maiores atacadistas do Brasil, que resultou em um crescimento de 120% nas vendas.

Distrito. A companhia também investiu fortemente em inteligência artificial, com um aumento de 500% no portfólio de projetos em 2024 e aportes de 10 milhões de reais no hub

A estratégia de internacionalização ganhou tração nos últimos anos, com a abertura de escritórios na Europa, Oriente Médio e Ásia, além de planos para entrar no México e nos Estados Unidos.

O papel da Beta-i na expansão global

A Beta-i é conhecida por sua capacidade de conectar grandes empresas, startups e instituições em projetos colaborativos.

Com uma metodologia própria, a consultoria já acelerou mais de 900 startups e desenvolveu programas emblemáticos, como o Free Electrons, que conecta multinacionais do setor de energia com startups de tecnologia.

Entre os projetos mais relevantes, estão iniciativas para a transição energética, como um consórcio europeu focado em aeroportos movidos a energia solar e hidrogênio verde.

A Beta-i também liderou programas como o Bluetech Accelerator, voltado para inovação no setor marítimo, e o Smart Open Lisboa, que promove soluções urbanas sustentáveis.

Além disso, a empresa tem parcerias estratégicas com gigantes como EDP, Galp e Vodafone, sempre com foco em desenvolver ecossistemas e implementar soluções tecnológicas de alto impacto.

Sinergia entre as empresas e os desafios do mercado

A sinergia entre FCamara e Beta-i está na combinação de competências complementares. Enquanto a FCamara domina a execução de projetos tecnológicos, a Beta-i traz sua expertise em inovação colaborativa e acesso a ecossistemas globais de startups.

"Quando testamos a parceria em projetos conjuntos, ficou claro que temos zero sobreposição e 100% de sinergia", afirma Arthur Lawrence.

O principal desafio será atender à crescente demanda por inovação em um mercado global competitivo.

A incorporação de tecnologias emergentes, como inteligência artificial, e o foco em sustentabilidade são tendências que as duas empresas pretendem explorar juntas.

Outro ponto crítico é a consolidação nos mercados europeu e norte-americano, especialmente em setores como energia e saúde.

Nesse sentido, a experiência da Beta-i em projetos como o Free Electrons e a atuação da FCamara em soluções para diagnóstico precoce de Alzheimer mostram o potencial da parceria para oferecer soluções diferenciadas.

Próximos passos e visão de futuro

Com a parceria, a FCamara espera acelerar sua expansão global, enquanto a Beta-i ganha escala para ampliar sua atuação em projetos de grande impacto. A meta de internacionalização inclui fortalecer operações nos Estados Unidos, Espanha e Holanda, além de consolidar posição no Brasil.

Para Fabio Camara, a expectativa é crescer em 50% as vendas internacionais em 2025, alavancando os resultados da Beta-i e explorando novas oportunidades em mercados estratégicos.

"O mercado está em transformação acelerada, e a sinergia entre nossas empresas será decisiva para criar soluções inovadoras e entregar valor real aos nossos clientes", diz.