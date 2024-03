Existe um potencial oculto que pode ajudar na gestão financeira do seu negócio; descubra qual é

Pequenos descuidos financeiros podem levar uma empresa a encerrar suas atividades precocemente – e isso vale também para aquelas que estão há anos no mercado.

Para ir na contramão, empresários buscam maneiras de otimizar processos, reduzir custos e aumentar a lucratividade. A boa notícia é que existe um potencial oculto que pode ajudar na gestão financeira de negócios de todos os tipos – e ele está na inteligência artificial.

Faz tempo que essa nova tecnologia extrapolou as barreiras do setor de tecnologia. Após se tornar febre no mundo dos negócios, a IA virou prioridade número um dos CEOs, passou a orientar o surgimento de novas posições de trabalho dentro das corporações e, agora, também está direcionando (e facilitando) as decisões financeiras das empresas.

Para ter ideia, já existem empresas no mercado em que as decisões financeiras são tomadas pela inteligência artificial. É o caso da NetDragon, empresa de games que trocou o CEO por um algoritmo de inteligência artificial chamado Tang Yu. Agora, todas as decisões são tomadas pela tecnologia, que se inspira em CEOs como Tim Cook e Elon Musk.

Empresa de games trocou o CEO por uma inteligência artificial que será responsável por direcionar as decisões do negócio (Netdragon/Reprodução)

Ao integrar sistemas inteligentes às operações financeiras (em menor ou maior grau que a NetDragon), empresas podem alcançar uma série de benefícios. Veja, a seguir, as principais maneiras pelas quais a IA pode transformar a gestão financeira de um negócio.

Veja como a IA pode ser aplicada às finanças do seu negócio

Direcione as tarefas repetitivas para a tecnologia resolver

Já pensou em investir tempo nas tarefas estratégicas ao invés das atividades rotineiras e repetitivas? Para as finanças corporativas, este é um ganho importante. Com ferramentas de IA, é possível processar faturas e emitir relatórios com mais facilidade e velocidade.

Faça análise de muitos dados financeiros em pouco tempo

Receitas, lucros, despesas, patrimônio… Muitas vezes é preciso analisar rapidamente toda essa quantidade de informações sem que nenhum erro passe despercebido. No entanto, sistemas de IA podem processar grandes volumes de dados financeiros em tempo real. Isso permite análises mais precisas e rápidas, que fornecem insights para orientar decisões.

Construa um planejamento financeiro robusto

Organização financeira é como uma bússola, que permite reconhecer objetivos de longo prazo e encontrar o melhor caminho na direção deles. Com dados históricos, ferramentas de inteligência artificial podem ajudar a prever tendências futuras de receitas e despesas. Isso facilita o planejamento financeiro estratégico e a tomada de decisões.

Ferramentas de IA permitem realizar um planejamento financeiro mais robusto e com assertividade (Matias Delacroix/Getty Images)

Identifique fraudes e atividades suspeitas

Fraudes podem levar uma empresa à falência. Para evitar isso, o monitoramento contínuo das atividades é a principal recomendação. Os algoritmos de IA podem detectar padrões suspeitos em transações financeiras, por exemplo, e informar qualquer comportamento de risco. Isso ajuda as empresas a mitigar rapidamente eventuais fraudes e irregularidades.

Evite dívidas, otimize os custos

Gastar mais do que ganha é um dos principais erros financeiros das corporações – e também o que mais costuma levar as empresas ao endividamento excessivo. Com ferramentas de IA, fica fácil analisar padrões de gastos e identificar oportunidades para reduzir custos sem comprometer a qualidade ou eficiência operacional.

Aprimore a gestão de fluxo de caixa

Controlar a entrada e saída de dinheiro de uma empresa é desafiador – mas pode não ser com o suporte da IA. Algumas ferramentas permitem às companhias prever os fluxos de caixa futuros por meio de dados históricos e padrões de receitas e despesas. Isso ajuda a empresa a manter uma posição financeira sólida e evitar surpresas desagradáveis.

Masterclass ensina a dominar os fundamentos da Gestão Financeira

Para ensinar como aplicar IA e outras tecnologias nas finanças para destravar crescimento e aumentar lucros, a EXAME apresenta a masterclass A Nova Era das Finanças Corporativas.

A aula promete fornecer insights valiosos e práticos para empresários que querem controlar melhor as finanças de seus negócios e profissionais de outros setores que precisam entender sobre finanças corporativas para melhorar a tomada de decisão em suas áreas.

Durante o encontro, virtual e totalmente gratuito, os participantes poderão aprofundar o entendimento sobre inovações tecnológicas aplicadas ao cenário das finanças e como capitalizar essas tendências para impulsionar o sucesso de suas organizações.

A aula terá a participação de Renato Mimica, co-CEO da EXAME e sócio do BTG Pactual. Com mais de 15 anos de experiência na área de análise de investimentos, o executivo foi eleito um dos melhores analistas de ações da América Latina por 10 anos consecutivos, em ranking da revista Institutional Investor.

