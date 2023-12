Existe felicidade no trabalho? Essa carreira está atraindo profissionais que buscam por saúde mental

Você já se perguntou se é possível encontrar a verdadeira felicidade no ambiente de trabalho? Em um contexto no qual estresse e pressão parecem inerentes ao mundo dos negócios, encontrar uma carreira que combine realização profissional e saúde mental parece quase impossível. No entanto, existe um caminho – e ele está nas empresas ESG.

Essa é a conclusão de um estudo da startup Humanizadas, que revelou que funcionários são mais felizes quando trabalham em empresas sustentáveis. A pesquisa mostra que 85% dos colaboradores de companhias ESG estão satisfeitos e recomendam suas posições de trabalho atuais.

Os resultados vão na contramão da realidade do mercado: 60% dos trabalhadores brasileiros estão insatisfeitos com suas carreiras e buscam por uma nova posição no mercado. Os dados são de um levantamento do LinkedIn, que ouviu mais de 30 mil stakeholders do mercado financeiro – incluindo líderes, trabalhadores, clientes e parceiros.

Nesse cenário, empresas com políticas ESG despontam como a favorita daqueles que buscam pelo equilíbrio entre vida profissional e pessoal e por um ambiente onde felicidade e saúde mental são prioridades.

Veja como uma carreira em ESG prioriza a saúde mental

Abaixo, elencamos cinco fatores que estão atraindo profissionais que buscam equilíbrio e satisfação no ambiente profissional. Confira a seguir.

1. Cultura organizacional inclusiva

Empresas com práticas ESG promovem uma cultura organizacional inclusiva e diversa. Isso torna os ambientes mais acolhedores e contribui para a saúde mental dos colaboradores.

2. Benefícios e programas de saúde mental

Benefícios e programas específicos de bem-estar costumam ser uma prática frequente em empresas orientadas pelo ESG. Isso pode incluir acesso a profissionais de saúde mental, programas de meditação e mindfulness e outras atividades que visam reduzir o estresse dos colaboradores e melhorar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

3. Investimento em desenvolvimento pessoal e profissional

O ESG também busca valorizar o crescimento profissional e pessoal. Muitas empresas com práticas sustentáveis apostam no investimento em materiais e programas de desenvolvimento para os seus colaboradores. E isso tem atraído muitos profissionais, que buscam não apenas crescimento na carreira, mas também como indivíduos.

4. Preocupação social e ambiental

Organizações comprometidas com a responsabilidade social e práticas sustentáveis têm se destacado na atração de profissionais. Isso porque há uma preocupação maior dos funcionários em contribuir para empresas que compartilham dos mesmos valores.

5. Políticas de conciliação entre trabalho e vida pessoal

Empresas com políticas que apoiam a conciliação entre trabalho e vida pessoal, como licença parental, férias flexíveis e horários de trabalho adaptáveis, são especialmente atrativas para profissionais que valorizam a harmonia entre vida profissional e pessoal.

