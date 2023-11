Executivos dos maiores bancos do mundo têm remuneração atrelada ao sucesso de metas ESG; entenda

Salários de executivos das maiores instituições financeiras do mundo estão cada vez mais atrelados às políticas socioambientais. Segundo uma pesquisa realizada pela consultoria de governança Morrow Sodali, 8 em cada 10 bancos globais adotam indicadores relacionados às práticas ESG para definir a remuneração de suas lideranças.

Dentre os três pilares do ESG, fatores sociais e ambientais são os que se destacam. Metas relacionadas à agenda climática e ampliação da diversidade, por exemplo, aparecem com maior impacto na remuneração da alta liderança, conforme revela o estudo.

O levantamento foi realizado com base em informações públicas divulgadas pelos 30 maiores bancos mundiais – como JP Morgan, Morgan Stanley, Citi e Goldman Sachs.

Segundo Agnes Blanco Querido, diretora-geral da operação da Morrow Sodali no Brasil, essa pode ser uma estratégia interessante para incorporar a sustentabilidade na cultura das organizações desde os níveis hierárquicos mais altos. "Trata-se de uma tendência que deve ter efeitos em bancos com operação no mercado brasileiro", afirma ela.

Mas, afinal, como implementar o ESG na sua empresa?

Na agenda de prioridades de 95% das organizações brasileiras, pautas ambientais, sociais e de governança aparecem no topo da lista. Porém, entender como implementar ações socioambientais aos negócios pode ser um desafio para muitos executivos.

Para aplicar diretrizes ESG dentro das organizações de forma bem sucedida, especialistas do setor afirmam que é preciso apostar em uma abordagem estruturada e integrada. Veja alguns passos que podem apoiar executivos e empresários nesse processo.

Estabelecer metas claras e indicadores de desempenho;

Integrar considerações ESG nas decisões estratégicas.

Desenvolver políticas formais e garantir transparência nos relatórios;

Investir em treinamento para funcionários;

Buscar por certificações reconhecidas que garantam o compromisso ESG.

A aula é apresentada pela diretora de ESG da EXAME, Renata Faber, que possui 20 anos de experiência no mercado financeiro.

