Executivos da Pilgrim’s, da JBS, acusados de manipular preços nos EUA

Executivos da produtora de aves Pilgrim’s, do grupo JBS, estão sendo acusados de manipulação de preços no mercado americano, segundo publicação do Financial Times nesta quarta-feira, 03.

Além da Pilgrim’s, outro citado na reportagem do FT é o presidente da Claxton Poultry, sediada na Geórgia. Os quatro executivos foram acusados de conspirar para fixar preços e licitações de frango de corte.

Ainda de acordo com a publicação, a investigação conduzida pela divisão antitruste do Departamento de Justiça dos Estados Unidos se baseou em processos de distribuidores de alimentos, redes de supermercados e agricultores, alegando que as empresas “conspiraram para a redução da produção e aumento dos preços no atacado”.

Outras empresas de aves dos Estados Unidos também teriam admitido que receberam intimações no âmbito federal relacionadas à investigação, mas nenhuma delas foi processada.

De acordo com as acusações, os quatro executivos se coordenaram para enviar lances de preços semelhantes para vendas a clientes de 2012 até pelo menos 2017. Em um dos casos, eles teriam enviado mensagens de texto e feito ligações para alinhar preços de alguns cortes oferecidos aos compradores, como cooperativas de franqueados de fast-food.

Conforme o Financial Times, os quatro executivos mencionados na acusação são Jayson Penn, chefe executivo da Pilgrim’s Pride; Roger Austin, ex-vice-presidente da Pilgrim; Mikell Fries, presidente da Claxton e Scott Brady, vice-presidente da Claxton.

Procurada pela reportagem da EXAME, a JBS informou que não vai comentar o assunto.