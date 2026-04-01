Exclusivo: Porto Seguro aposta em atendimento em até 15 minutos na madrugada em novas capitais

A Porto Seguro está apostando em velocidade como diferencial competitivo, e quer transformar isso em escala nacional. A companhia lançou um serviço que promete atendimento em até 15 minutos durante a madrugada.

A iniciativa, nomeada de “15 minutos”, começou em São Paulo como projeto piloto em novembro de 2025 e já começa a ganhar tração em outras regiões. Segundo Patricia Chacón, CEO da Porto Seguro, a decisão de ampliar o programa veio após resultados acima do esperado.

“Em cerca de 95% dos atendimentos conseguimos chegar em até 15 minutos, com tempo médio de 9 minutos. Isso mostrou que estamos resolvendo uma dor real do cliente”, afirma a presidente.

A partir de abril, o serviço "15 minutos" passa a operar também no Rio de Janeiro, Salvador e Campinas, com planos de avançar para outras regiões ainda em 2026.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Patricia Chacón, que assumiu a cadeira de CEO da Porto Seguro em janeiro deste ano, comenta sobre o novo programa, que será realizado por motoqueiros. Em caso de atraso, ela adianta um benefício ao cliente.

“Se a gente não chega em até 15 minutos, o cliente tem 15% de desconto na renovação”, diz CEO à EXAME.

A partir de abril, o serviço "15 minutos", da Porto Seguro, passa a operar também no Rio de Janeiro, Salvador e Campinas (Porto Seguro/Divulgação)

Segurança como novo eixo de crescimento

A expansão do serviço está diretamente ligada a uma leitura clara de comportamento do consumidor: o aumento da preocupação com segurança, especialmente à noite.

“Existe uma ansiedade crescente do brasileiro ao circular nas cidades, principalmente na madrugada. Queremos estar presentes exatamente nesse momento crítico”, diz Chacón.

O serviço funciona entre 22h e 5h e garante assistência para problemas como pane elétrica, troca de pneus, falta de combustível ou chave trancada no veículo. Caso o tempo de chegada ultrapasse os 15 minutos, o cliente recebe desconto na renovação do seguro.

Outro ponto estratégico é que o benefício não está restrito a clientes premium.

“Qualquer segurado Porto tem acesso. Não precisa contratar nada adicional”, afirma a CEO.

Veja também: Por que a Chilli Beans decidiu pousar no Caribe?

De assistência a diferencial competitivo

A iniciativa reforça um movimento mais amplo da Porto: usar a experiência do cliente como principal alavanca de crescimento.

Em um mercado ainda pouco explorado, apenas cerca de 30% da frota brasileira possui seguro, a companhia vê espaço para crescer ampliando relevância no dia a dia do consumidor.

“Seguro é uma indústria em que você precisa performar melhor justamente no pior momento do cliente. É aí que se constrói valor”, diz Chacón.

Resultados dão fôlego à estratégia

A aposta em inovação vem acompanhada de números robustos. Em 2025, o Grupo Porto (que tem os segmentos de seguro, saúde, banco e serviços) registrou faturamento de R$ 41 bilhões e 19 milhões de clientes.

Desse total, o segmento de seguros chegou a R$ 21,4 bilhões em receita bruta com 17 milhões de clientes. O crescimento do setor foi de 8% na base de segurados, impulsionado tanto pelo seguro auto quanto pela expansão em vida e ramos elementares, que já representam 40% da operação. Além disso, a Porto Seguro reportou lucro de R$ 1,6 bilhão no período.

Tecnologia e IA por trás da velocidade

Para sustentar promessas como o atendimento em 15 minutos, a Porto Seguro tem ampliado investimentos em tecnologia, especialmente em inteligência artificial.

Hoje, cerca de 25% dos sinistros residenciais já são resolvidos automaticamente, com indenização quase imediata após o acionamento.

“A inteligência artificial está reduzindo drasticamente o tempo de resposta. E, num mundo em que o cliente quer agilidade, isso faz toda a diferença”, afirma a CEO.

A empresa também soma mais de 4 milhões de usuários em seu aplicativo e já movimenta mais de R$ 150 milhões por ano em vendas digitais.

Oportunidade em um mercado ainda subpenetrado

Apesar da liderança em seguros automotivos, a Porto vê seu maior potencial de crescimento justamente na baixa penetração do setor no Brasil.

Menos de 20% das residências e vidas estão seguradas no país, o que abre espaço para novos produtos, desde opções mais acessíveis até soluções premium.

“O Brasil é um mercado enorme e ainda pouco explorado. Nossa estratégia é atender desde quem nunca teve seguro até clientes de alta renda”, diz Chacón.

A corrida agora é por escala

Com o “15 minutos”, a Porto tenta transformar um serviço operacional em ativo estratégico, algo que pode redefinir a concorrência no setor.

A expansão para novas cidades deve ser o próximo passo, com foco especial no Sul do país.

Em um mercado historicamente baseado em preço, a Porto Seguro quer competir em algo mais difícil de copiar: confiança em tempo real.

“A nossa forma de inovar é estar próximo do cliente quando ele mais precisa, e isso é algo que a Porto faz há mais de 80 anos,” diz Chacón, que assumiu o cargo de CEO da Porto Seguro, cargo que antes foi ocupado por Rivaldo Leite. O executivo segue no conselho da Porto e na liderança da operação do Uruguai.