EXAME vence premiação de melhor revista e mantém hegemonia no jornalismo econômico

A EXAME conquistou o troféu de melhor revista do ano na premiação +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças 2024. Organizado pela plataforma Jornalistas&Cia, o prêmio foi entregue em cerimônia nesta segunda-feira, em São Paulo.

É a nona vez que a EXAME vence como melhor revista do país em nove anos de história da premiação. A publicação também foi premiada como um dos três melhores canais de vídeo do Brasil.

Três jornalistas da equipe foram ainda eleitos entre os mais admirados da imprensa de economia e negócios: Luciano Pádua, editor de macroeconomia, Natália Viri, editora do EXAME Insight e Raquel Brandão, repórter do EXAME Insight. Raquel também foi eleita para o seleto time de 10 jornalistas mais admirados do país. No total, 102 jornalistas e 76 veículos de todo o Brasil se classificaram para a etapa final da premiação.

"O desafio de manter a relevância não fica menor a cada ano. Para conseguir isso, aliamos um olhar aprofundado para o mundo em todas as edições com agilidade e inovação em nossos canais digitais", disse Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME, ao receber o prêmio. "Somos uma mediatech com 57 anos de história e um olhar sempre curioso sobre o futuro".

Em outubro, a EXAME voltou a bater recorde de audiência em seu site, com 23 milhões de usuários únicos, mantendo um crescimento anual de 40% em relação a 2023. Nas redes sociais, a EXAME soma mais de 15 milhões de seguidores, liderando no segmento de economia e negócio.

É uma enorme leva de leitores interessados em economia, negócios, empreendedorismo, carreiras e investimento. E que está cada vez mais conectada à plataforma de educação Faculdade EXAME, pioneira em MBAs e cursos livres para empresas e profissionais de um número crescente de áreas, como ESG, finanças, negócios e inteligência artificial.

Com jornalismo e educação de ponta, a EXAME reforça seu compromisso de informar e formar, acelerando o desenvolvimento do capitalismo e do mercado empreendedor no Brasil.