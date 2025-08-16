Negócios

EXAME tem quatro jornalistas na lista dos 100+Admirados da Imprensa no Brasil

É a terceira edição da premiação que reconhece jornalistas de diferentes áreas de cobertura e de todas as regiões do Brasil

EXAME: 4 jornalistas da casa são vencedores dos Mais Admirados da Imprensa do Brasil (Leandro Fonseca/Exame)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 08h47.

Quatro jornalistas da EXAME estão entre os mais admirados da imprensa brasileira em 2025, de acordo com a tradicional premiação 100+Admirados Jornalistas Brasileiros, organizada pela plataforma Jornalistas&Cia. São eles: o editor de Negócio Leo Branco), e os repórteres Daniel Giussani (Negócios), Isabela Rovaroto (Negócios) e Luiza Vilela (POP).

A premiação recebeu mais de 2.3000 indicações. Desses, 236 foram selecionados para a última etapa de votação, que elegeu os 100 mais admirados jornalistas brasileiros.

O evento de premiação será realizado no dia 29 de setembro, em São Paulo, reunindo jornalistas e líderes do setor para celebrar os profissionais que se destacaram ao longo de sua carreira.

Sobre o ranking

Esta é a terceira edição do ranking organizado pela plataforma Jornalistas&Cia. As duas primeiras aconteceram em 2014 e 2015, e consagraram o jornalista Ricardo Boeacht como o mais votado.

Depois, a premiação se dividiu em edições segmentadas, com o já tradicional levantamento +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças. Neste ranking, a EXAME venceu todas as nove edições como a melhor revista de economia do país.

“Chegou a hora, dez anos depois da segunda e última premiação geral, de voltar a eleger os 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros no conjunto do jornalismo do país”, assinala Eduardo Ribeiro, publisher de J&Cia e idealizador da série +Admirados. “Temos aí um bom intervalo para uma comparação entre aqueles que foram eleitos nos anos de 2014 e 2015, e os que hoje se destacam, após uma década de intensas transformações no mundo do jornalismo".

