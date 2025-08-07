EXAME tem nove jornalistas finalistas no prêmio +Admirados da Imprensa no Brasil

EXAME: 9 jornalistas da casa são finalistas dos Mais Admirados da Imprensa do Brasil (Leandro Fonseca/Exame)
Redação Exame
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 16h47.
A edição 2025 do prêmio 100 Mais Admirados do Brasil, um dos prêmios de comunicação mais importantes do Brasil, promovido pelo Portal dos Jornalistas e Jornalistas&Cia, destacou o talento e a relevância de editores e repórteres da EXAME.
No total, nove profissionais da casa estão entre os finalistas, um reconhecimento que reforça a importância do jornalismo de qualidade no cenário nacional e reforça a atuação de 57 anos de história da maior publicação de economia do Brasil.
A premiação, que teve um primeiro turno movimentado com mais de 2.300 nomes indicados, agora avança para a fase decisiva. O segundo turno acontece até 11 de agosto, quando os eleitores poderão definir os TOP 100 jornalistas nacionais, além dos 10 mais admirados e os cinco campeões regionais de 2025.
Entre os jornalistas da EXAME que concorrem ao prêmio está o diretor de redação, Lucas Amorim, os editores Leo Branco (Negócios) e Natália Viri (Insight), e os repórteres Cesar Henrique Rezende (Agro), Daniel Giussani (Negócios), Isabela Rovaroto (Negócios), Laura Pancini (Negócios), Luiza Vilela (POP) e Mitchel Diniz (Invest).
O evento de premiação será realizado no dia 29 de setembro, em São Paulo, reunindo jornalistas e líderes do setor para celebrar os profissionais que se destacaram ao longo de sua carreira.
Na segunda fase do prêmio, qualquer pessoa pode votar em até cinco profissionais, ranqueando-os de 1º a 5º lugar. As pontuações definem a classificação final, e, ao final da votação, serão conhecidos os grandes vencedores da edição de 2025.
Para participar, basta acessar o site oficial do Portal dos Jornalistas, preencher o nome completo e e-mail e prosseguir para a votação.