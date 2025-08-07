Negócios

EXAME tem nove jornalistas finalistas no prêmio +Admirados da Imprensa no Brasil

Foram reconhecidos jornalistas das editorias de Negócios, Agro, POP, Insight e Invest; próxima etapa de votação é aberta ao público

EXAME: 9 jornalistas da casa são finalistas dos Mais Admirados da Imprensa do Brasil (Leandro Fonseca/Exame)

Da Redação
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 16h47.

A edição 2025 do prêmio 100 Mais Admirados do Brasil, um dos prêmios de comunicação mais importantes do Brasil, promovido pelo Portal dos Jornalistas e Jornalistas&Cia, destacou o talento e a relevância de editores e repórteres da EXAME.

No total, nove profissionais da casa estão entre os finalistas, um reconhecimento que reforça a importância do jornalismo de qualidade no cenário nacional e reforça a atuação de 57 anos de história da maior publicação de economia do Brasil.

A premiação, que teve um primeiro turno movimentado com mais de 2.300 nomes indicados, agora avança para a fase decisiva. O segundo turno acontece até 11 de agosto, quando os eleitores poderão definir os TOP 100 jornalistas nacionais, além dos 10 mais admirados e os cinco campeões regionais de 2025.

Entre os jornalistas da EXAME que concorrem ao prêmio está o diretor de redação, Lucas Amorimos editores Leo Branco (Negócios) e Natália Viri (Insight), e os repórteres Cesar Henrique Rezende (Agro), Daniel Giussani (Negócios), Isabela Rovaroto (Negócios), Laura Pancini (Negócios), Luiza Vilela (POP) e Mitchel Diniz (Invest).

O evento de premiação será realizado no dia 29 de setembro, em São Paulo, reunindo jornalistas e líderes do setor para celebrar os profissionais que se destacaram ao longo de sua carreira.

Veja como votar no prêmio dos 100 Jornalistas Mais Admirados do Brasil

Na segunda fase do prêmio, qualquer pessoa pode votar em até cinco profissionais, ranqueando-os de 1º a 5º lugar.  As pontuações definem a classificação final, e, ao final da votação, serão conhecidos os grandes vencedores da edição de 2025.

Para participar, basta acessar o site oficial do Portal dos Jornalistas, preencher o nome completo e e-mail e prosseguir para a votação.

